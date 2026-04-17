株式会社sumarch、福利厚生の食事補助を拡充

株式会社sumarch

不動産流通事業「住まいの窓口 ハウスボカン」、注文住宅「HOLIDAYS」、リノベーション「KULABO」など、住まいに関わる幅広いサービスを提供する株式会社sumarch（本社：名古屋市、代表取締役：鳥居 儀彰）は、従業員の福利厚生として導入している食事補助サービス「チケットレストラン」について、2026年4月1日より制度を拡充したことをお知らせいたします。

今回の改定は、2026年4月1日施行の国税庁による「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額」の引上げに対応したものであり、従来月額3,500円であった非課税枠が7,500円へと拡大されます。

これに伴い、当社では2026年4月分（2026年5月25日チャージ分）月より、チケットレストランのチャージ額を食事補助額を月3,500円から月7,500円へと月額15,000円へ増額いたします。

sumarchコーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/

「チケットレストラン」とは

株式会社エデンレッドジャパンが提供する福利厚生の食事補助サービスです。加盟店の飲食店やコンビニエンスストア等で専用のICカードを利用することで、利用金額の半額を会社が負担します。

参照サイト：https://edenred.jp/ticketrestaurant/

制度改定の背景

当社は、採用強化および従業員の定着、従業員満足度の向上を目的に継続的な賃上げを行っております。しかし、給与として支給する場合、社会保険料や税金の影響により、従業員の実質的な手取り増加には繋がりにくいという課題がありました。

こうした中、2026年4月より食事補助の非課税枠が拡大されたことを受け、従業員にとってより実質的なメリットとなる福利厚生の強化を実施するに至りました。

営業職を中心に外出先での食事機会が多い従業員が多数在籍しており、本制度の拡充により日常的な食費負担の軽減と働きやすさの向上を図ります。

今後も従業員の満足度向上と持続的な成長を実現するため、実質的な価値につながる福利厚生や制度設計に取り組んでまいります。

株式会社sumarchについて

株式会社sumarchは2009年に設立。現在は、愛知県全域で不動産流通「住まいの窓口ハウスボカン」、注文住宅「HOLIDAYS」、リノベーション「KULABO」とサービスブランドを展開して、不動産仲介・宅地開発・注文住宅・リノベーションと住まいに関わる事業を中心に提供しています。

お客様の不動産探し、住まいづくりをより快適に、豊かにするための架け橋となる企業となることを目指し、私たちは新たな価値を創造し、社会に提供し続けます。

会社概要

社名：株式会社sumarch

代表取締役：鳥居 儀彰

本社：愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２８－１２ 大名古屋ビルヂング 21F

HP：https://sumarch.co.jp/

TEL： 052-526-1395

FAX：052-526-1396

お問い合わせ：https://sumarch.co.jp/contact