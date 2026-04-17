北海道イエロースターズ 2026-27シーズン「SV.LEAGUE」参入決定のお知らせ

株式会社北海道イエロースターズ

男子プロバレーボールチーム「北海道イエロースターズ」（運営：株式会社北海道イエロースターズ、本社：北海道札幌市、代表取締役：澤野 佑介）は、2026-27シーズンからの「SV.LEAGUE」への参入が承認されましたことをお知らせいたします。

本決定を受け、2026年4月15日（水）に札幌パークホテルにおいて記者会見を執り行い、「SV.LEAGUE」参入に向けた今後の展望および強化体制について発表いたしました。

【登壇者】

武田 幹郎（武ダGEAD株式会社 創業者 代表取締役社長兼CEO兼グループ総代表）

澤野 佑介（株式会社北海道イエロースターズ 代表取締役）

小高 政利（北海道イエロースターズ ゼネラルマネージャー）

中谷 薫（北海道イエロースターズ 選手）

重留 日向（北海道イエロースターズ 選手）

左から重留 日向/小高 政利/武田 幹郎/澤野 佑介/中谷 薫 (敬称略）

■ SV.LEAGUE参入記念「ポロクル特別仕様車」の披露

本記者会見場において、認定NPO法人ポロクルとの包括連携協定を記念した特別仕様車を披露いたしました。全11台展開されるコラボ車両のうち、1台限定で製作された「SV.LEAGUE参入記念の特別仕様車」は4月15日より札幌市内に配備されております。スポーツを通じた街の回遊性向上と地域活性化のシンボルとして運用してまいります。

「SV.LEAGUE」を記念した特別仕様車運行期間： 2026年4月15日（水）～ 11月15日（日）予定

■ 株式会社北海道イエロースターズ 代表取締役 澤野 佑介 コメント

このたび、SV.LEAGUEへの参入が正式に決定いたしました。日頃より多大なるご支援をいただいておりますパートナー企業の皆様、そしてファンの皆様に心より感謝申し上げます。最高峰のステージにふさわしいチーム、そして事業体へと進化を遂げ、北海道の皆様に勇気と活力を提供できるクラブを目指して邁進してまいります。

■ 会社概要

団体名： 北海道イエロースターズ

代表者： 代表取締役 澤野 佑介

所在地： 〒007-0829 北海道札幌市東区東雁来9条3丁目1番8号 武田ビル8

公式サイト： https://hy-stars.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社北海道イエロースターズ 広報部 担当：橋本 竜生

MAIL：r.hashimoto@hy-stars.jp