デジタル会員証LINEミニアプリ「Lメンバーズカード」、複数拠点をめぐるスタンプラリーを実現する『スポットモード』を新搭載

合同会社Oblivion

合同会社Oblivion（所在地：東京都千代田区、代表社員：佐藤日出輝）が提供するLINEデジタル会員証システム『Lメンバーズカード』において、2026年4月17日より、スタンプカード機能の新オプション 『スポットモード』 の提供を開始しました。

本機能は、商店街・観光地・多店舗チェーン・商業施設・イベント会場など、複数の拠点を「めぐる」体験を促したい事業者向けに設計された、デジタルスタンプラリー機能です。

スポット（場所）ごとに固有のQRコードを自動発行し、来訪ごとにスタンプを付与。アプリ上で完結するため、紙のスタンプラリー運用にかかる配布・回収・集計コストを大幅に削減します。

■ 開発の背景

従来のデジタルスタンプカードは「1店舗で何度押してもOK」という来店頻度型が主流でした。一方で、

- 商店街や観光協会では「加盟店・名所をすべて巡ってほしい」

- 多店舗チェーンでは「全店制覇キャンペーンを実施したい」

- 商業施設では「特定フロア・テナントへ送客したい」

といった「回遊・周遊」を目的としたニーズが高まっています。

紙のスタンプラリーは制作・配布・集計に手間とコストがかかるうえ、ユーザー体験としても紙の持ち運びや紛失リスクが課題でした。

『スポットモード』は、こうした課題を LINEミニアプリ上で完結する形 で解決し、事業者・ユーザー双方の負担を大きく減らしながら回遊型キャンペーンを実現します。

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■ 『スポットモード』の主な特長

１. スポット別QRコードを自動発行

スポット名を登録するだけで、各拠点専用のQRコードを自動生成。印刷して店頭・施設に掲示するだけで運用を開始できます。

２. 同一スポットの重複スタンプを自動防止

1サイクルにつき同じスポットでは1回のみ押印可能。「全拠点を巡らないとゴールできない」という、スタンプラリー本来の体験を実装しています。

３. ゴールスタンプ数の自動連動

登録スポット数に応じてゴール条件を自動設定。設定ミスや矛盾を防ぎ、運用担当者の負担を削減します。

４. スポットごとの画像・名称をカスタマイズ

各スポットに名前と画像を設定可能。ユーザーは「どこを訪問済みで、どこが未訪問か」をひと目で把握でき、訪問体験を可視化します。

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■ 想定ユースケース

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52385/table/128_1_a744995b2e67ae20869ede1f779ff7c1.jpg?v=202604170351 ]

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■ 利用フロー（事業者向け）

1. 管理画面で 「スポットスタンプモード」 をONにする

2. スポット名・画像を登録（自動でゴール数も連動）

3. 自動発行された スポット別QRコード を印刷し、各拠点に掲示

4. ユーザーが各拠点でQRをスキャン → スタンプ獲得

5. 全スポット制覇でゴール達成 → 特典付与

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■ 今後の展望

今後は以下の拡張機能を順次リリース予定です。

- 位置情報（GPS）連携 によるなりすまし防止

- スポット到達順序 の指定機能（順路付きラリー）

- スポット別報酬 のカスタマイズ拡張（途中報酬・コンプリートボーナス）

- 他社観光アプリ・自治体DXプラットフォームとの API連携

「Lメンバーズカード」は今後も、店舗・地域・施設のDXを加速する機能を継続的に提供してまいります。

詳細を見る :https://www.l-members.me/lp/miniapp

サービス概要：『Lメンバーズカード』は、LINEミニアプリ上で利用できるデジタル会員証システムです。ポイント付与・来店履歴の確認・予約受付・クーポン配信など、店舗・団体のリピーター施策を支援する多機能なツールとして、多くの現場で導入が進んでいます。

サービス名：Lメンバーズカード

サービス開始日：2021年11月

URL：https://www.l-members.me/lp/miniapp(https://www.l-members.me/lp/miniapp)

オウンドメディア「LメンバーズカードMAGAZINE」：https://l-members.media/(https://l-members.media/)

資料ダウンロード：https://www.l-members.me/lp/document_download(https://www.l-members.me/lp/document_download)

合同会社Oblivion

合同会社Oblivionは、LINEミニアプリの開発・提供・運用を行っており、「LINE上でECショップを開くことのできるサービス」「LINE上で飲食店のモバイルオーダーができるサービス」「LINEミニアプリでデジタル会員証を提供できるサービス」などをパッケージシステムとして展開しており、多くの店舗・団体・自治体で利用されております。