【実業之日本社×月刊美術】葛飾北斎を現代の視点で再解釈。注目の作家8名が挑む『ECHOES OF ART ～オマージュ北斎2～』麻布台ヒルズ「大垣書店」にて開催！

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野裕一）は、株式会社サン・アート（『月刊美術』発行元）とともに、巨匠へのオマージュアート企画『ECHOES OF ART』第2弾の開催を決定いたしました。

第1弾「オマージュ北斎」の盛況を受け、今回はさらに進化した「北斎2」として展開。日本画、漫画、イラストといった多才な表現者たちが、時代を超えて愛される葛飾北斎の息吹を独自の解釈で現代に蘇らせます。

■『ECHOES OF ART』プロジェクトの狙い

「過去の巨匠たちの声に耳を傾け、その響きを現代のキャンバスへ」 本プロジェクトは、時を超えたアートの美しさを新たな視点と現代の技法で蘇らせる特別企画です。単なる古典の模倣ではなく、現代を生きるアーティストたちが独自の感性で巨匠の精神を解釈し、新たな創造の融合を生み出します。

■ 開催概要

1. 作品展示（リアル会場）

大垣書店 麻布台ヒルズ店の空間で、本展のために描き下ろされた新作を間近にご覧いただけます。

会期： 2026年5月1日（金）～5月6日（水）

会場： 大垣書店 麻布台ヒルズ店

入場料： 無料

2. オンライン公開・販売（月刊美術プラス）

リニューアルしたECサイトにて、全作品の公開および販売を行います。

プラットフォーム： 月刊美術プラス(https://plus.gekkanbijutsu.co.jp/)

販売方法： 抽選販売および継続販売（詳細は公式サイトにて順次発表）

■参加アーティスト（五十音順・敬称略）

日本画、漫画、現代美術など、第一線で活躍する多彩な8名が、それぞれの技法と解釈で「北斎」を再構築します。

・伊藤清子

・信濃川日出雄

・柴田亜美

・そらみずほ

・原田ちあき

・mame

・水島篤

・溝口まりあ

■主催・共催について

株式会社実業之日本社

実業之日本社は、時代が19世紀から20世紀に移ろうとしていた1897（明治30）年６月に、経済雑誌『実業之日本』の創刊をもってスタートした出版社です。

現在は、総合出版社として雑誌、一般書、実用書、文芸書、コミックなど幅広いジャンルを取り扱っています。

株式会社サン・アート（『月刊美術』発行元）

1975年創刊の『月刊美術』発行元として、アート業界において高い評価を得ている出版社。