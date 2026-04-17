【公開20日で目標約90%（約44万円）達成】他人の話し声が気になって「ととのえない」悩みに一石を投じる。没入型温浴デバイス『YUNOISE』が共感を呼ぶ

YUNOISE

YUNOISE

■ サウナの騒音問題に対する仮説検証と、PMF（プロダクト・マーケット・フィット）への挑戦

※イメージ画像【YUNOISE】商品ページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/920227/preview

近年、サウナ人口の増加に伴い、大浴場やサウナ室内での「他人の話し声」や「周囲の音」に関する悩みを耳にすることが増えました。「せっかくリラックスしに来たのに、周りの音が気になって自分の世界に入り込めない」。そんなサウナ愛好家の深いペイン（悩み）を解決するため、『YUNOISE』は誕生しました。

今回、クラウドファンディングという形でこの課題解決策を世に問うたところ、「こういう商品を待っていた」と深く共感してくださる方々から、開始20日で目標の88%（支援総額444,000円）に達する熱いご支援をいただきました。人数としては決して大規模ではありませんが、これは静寂なサウナ空間への切実なニーズが確実に存在することを証明する、大きな一歩です。

本プロジェクトの真の目的は、ここからの仮説検証にあります。ご支援いただいた初期ユーザー（アーリーアダプター）の皆様の生の声を抽出し、実際の温浴環境での体験価値を徹底的に検証することで、市場に本当に求められるプロダクト（PMF：プロダクト・マーケット・フィット）の確立へと進んでまいります。

商品動画 :https://youtube.com/shorts/WodBL-n8NPk

■ どんな大浴場も個室に近づく『YUNOISE』の特徴- 完全防水・耐熱設計： IPX8の防水性能と、温浴内でも使用可能な耐熱60℃設計。- メモリ内蔵型（MP3）： 水風呂や外気浴中も、デバイス単体でお気に入りの音楽や自然音を再生可能。- 物理的な遮音＆ヒーリング体験： 周囲の雑音を物理的に遮断し、内蔵音源によって究極のととのい空間を創出。■ ハード（空間）とソフト（デバイス）の両輪で届ける、究極の「ととのい」体験

日常の大浴場に没入感をもたらす『YUNOISE』の開発と並行し、大自然の中で物理的な「余白」を体感できるリアルなサウナ施設の運営も静岡県浜松市内で展開しています。本プロジェクトでは、これらの体験チケットもリターンとしてご用意しております。

滝沢サウナ（静岡県浜松市）

原点となる、大自然に囲まれた完全貸切のプライベートアウトドアサウナ。

滝沢サウナ滝沢サウナ公式サイトはこちら :https://takizawa-sauna.jp.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pr_vol2鷲沢サウナ（静岡県浜松市）

2026年4月11日、鷲沢風穴に新規オープンしたばかりのアウトドアサウナ。より多くの方にアクセスしていただきやすいパブリック型のコンセプトで展開。

■ 今後の展望

鷲沢サウナ鷲沢サウナ公式サイトはこちら :https://washizawa-sauna.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pr_vol2

「開始20日で目標の約90%というご支援をいただき、まずは心より感謝申し上げます。皆様からの反響を拝見し、『サウナでの静寂と没入』を求める悩みの深さと、本プロダクトの意義を再確認いたしました。 しかし、ここからが本当の挑戦です。今後は支援してくださった皆様から、実際のサウナ環境での使用感（UX）などについて忌憚のないフィードバックをいただきながら検証を重ね、真のPMF達成を目指します。 皆様からいただいた大切な資金は、『YUNOISE』のさらなる開発費用や、今月無事オープンを迎えた鷲沢サウナの運営・設備拡充費用として大切に使わせていただきます。これらを通じて、誰もが日常の余白を取り戻す『WELL-BEING』を、私なりの形で世の中に届けていきたいと考えています。 まずはクラウドファンディング100%達成に向け、残りの期間も一人ひとりのお客様と誠実に向き合い、泥臭く走り抜けて参ります。」

■ プロジェクト概要

プロジェクトページ： [https://camp-fire.jp/projects/920227/view]

実施期間： 2026年3月28日（開始日） ～ 5月24日（終了日）

主なリターン： YUNOISE本体（超早割）、滝沢サウナ貸切チケット、鷲沢サウナ体験チケット など