【木造住宅制振装置 株式会社evoltz】既存住宅を地震から守る「既存住宅耐震リノベーション事業部」を新設

株式会社evoltz

木造住宅用制振装置「evoltz（エヴォルツ）」の開発・製造・販売を行う株式会社evoltz（本社：静岡県浜松市、代表取締役：渥美幸久、以下「evoltz」）は、2026年4月17日(金)、既存の木造戸建て住宅の耐震性能を劇的に向上させる新組織「既存住宅耐震リノベーション事業部」を設立いたしました。 本事業部では、構造補強の専門家集団である株式会社カナメイシ（以下「カナメイシ」）と戦略的業務提携を行い、耐震補強に「制振」の力を掛け合わせた、一歩先を行く耐震リノベーションを提供します。

左：株式会社evoltz 代表取締役 渥美幸久 右：株式会社カナメイシ 代表取締役 上村 智大■ 新事業部設立の背景：日本の住宅ストックを「安心」へ

現在、日本の木造住宅の多くが、最新の耐震基準を満たしていない、あるいは繰り返しの地震によるダメージが蓄積されているという課題を抱えています。 evoltzは、これまで新築住宅を中心に33,000棟以上（2024年6月時点）の守り手として制振装置を提供してきましたが、「今住んでいる家を、もっと安全に、長く住み続けられる場所にしたい」というお施主様やビルダー様の強い要望に応え、既存住宅に特化した専門部局を立ち上げました。

■ 「既存住宅耐震リノベーション事業部」の3つの提供価値

「耐震＋制振」のハイブリッド補強 壁の強さを上げる「耐震」に加え、揺れそのものを吸収する「制振（evoltz）」を組み込むことで、家屋の損傷を最小限に抑え、家具の転倒や繰り返しの余震から家族を守ります。

カナメイシ社との高度な技術協業 基礎や構造の専門知見を持つ「カナメイシ」との連携により、既存住宅の現状を科学的に分析。一棟ごとに最適な補強箇所とevoltzの配置を算出する、精度の高い施工計画を実現します。

住みながらの工事や部分改修にも対応 大がかりな建て替えではなく、リノベーションという選択肢を提示することで、環境負荷を抑えつつ、コストパフォーマンスに優れた地震対策を提案します。

■ 令和6年能登半島地震で見えた「制振」の真価

2024年1月の能登半島地震において、被災エリアに建つevoltz導入物件573棟すべてにおいて「倒壊・全壊・半壊ゼロ」を達成しました。この実績に裏打ちされた「建物の寿命を延ばす技術」を、既存住宅のリノベーション分野に投入することで、日本の住環境における「減災」のスタンダードを創出します。

■ 対応エリアと展開

[対応可能エリア：例 東京～エリアより順次拡大] 詳細な診断依頼や、工務店様からの提携のご相談は、事業部公式サイトまたは下記窓口にて承っております。

https://www.kanameishi.co.jp

■ 株式会社カナメイシ 会社概要

宮大工家系出身の代表の「思い出が詰まった家を残したい」という想いから誕生しました 。「壊すしかなかった家に、もう1度、命を。」をミッションに掲げ、新築建て替えに代わる新しい選択肢として「耐震リノベーション」を提供します。従来、職人不足や属人化により高額だった耐震補強を、事業のシステム化とAI活用により効率化 。不透明だった費用を明朗会計にし、手の届きやすい価格を実現しました 。また、制振技術のトップランナー「evoltz」との提携により、確かなエビデンスに基づく高品質な耐震ソリューションを提供します 。経済的・時間的負担を抑えて愛着ある家を継承し、被災後も「在宅避難」が可能な安心を届けることで、既存住宅市場に新たなエコシステムを構築します 。

社名： 株式会社カナメイシ

所在地： 東京都世田谷区玉川台二丁目2番7号

代表者： 代表取締役 上村 智大

事業内容： 木造住宅の耐震補強工事、リフォーム工事、建築設計・監理 他

公式サイト： https://www.kanameishi.co.jp

■ 株式会社evoltz 会社概要

自動車用ショックアブソーバーで培われた高度な技術力を有するドイツの世界的パーツメーカーBILSTEIN社に製造を委託し、当社が開発した木造住宅用制振装置「evoltz」を展開。 震度1程度の微小な揺れから効果を発揮する独自の「バイリニア特性」により、住宅の資産価値と住まう人の安心を長期にわたり守り続けます。

社名： 株式会社evoltz

所在地： 静岡県浜松市中央区高丘西二丁目3番6号

代表者： 代表取締役 渥美 幸久

事業内容： 制振装置「evoltz」の開発・製造・販売、既存住宅耐震リノベーション事業、他

公式サイト： https://www.evoltz.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社evoltz 既存住宅耐震リノベーション事業部

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング4F

TEL：03-6870-7763

Mail：seg@chihiro.co.jp