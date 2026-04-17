【2026年5月2日OPEN】鶴川駅徒歩4分にパーソナルマシンピラティスジム『Lucio鶴川店』がオープン

株式会社GRACEZ

株式会社GRACEZ（本社：東京都調布市、代表取締役 宇佐見泰史）は、2026年5月2日に鶴川駅（住所：東京都町田市能ヶ谷２丁目１－２７ サンライズ池田 102）に『パーソナルマシンピラティスジムLucio鶴川店』をオープン。Lucio鶴川店を出店してグループ42店舗となる。



先着30名様 オープン記念 ワンコインキャンペーン実施中！！

体験レッスンのご予約はこちら https://x.gd/75F44(https://x.gd/75F44)

HP: https://lucio-pilates.com/tsurukawa/(https://lucio-pilates.com/tsurukawa/)

パーソナルマシンピラティス&ジムLucioは、姉妹ブランドのPERSONAL TRAINING STUDIO Uから出来たパーソナルマシンピラティスブランドになります。パーソナルジムへ体験にいらっしゃるお客様の中には、パーソナルトレーニングでも強度がキツイや、もっとストレッチ要素が欲しいなどのお客様からのニーズから既存店へマシンピラティスを導入した結果、大変多くのお客様から嬉しいお声をいただきました。その後、学芸大学店・武蔵小杉店・荻窪店・中央林間店・草加店をオープンし大変多くの反響をいただき、この度、2026年5月2日にパーソナルマシンピラティス専門ブランド「Lucio」の6店舗目（グループ42店舗目）をオープンする運びになりました。

＜Lucioの特徴＞

１.週1回45分で結果が出る・・・運動初心者向け無理のないオーダーメイドのトレーニングメニュー

２.完全個室＆鶴川駅より徒歩4分・・・1時間に1名のみ入室可能、駅近の好立地

３.マンツーマントレーニング・・・45分間経験豊富なインストラクターがマンツーマンで指導

４.お子様連れOK・・・子育て中のお客様も通えるスタジオ

５.ペアトレーニング可能・・・ご家族やご友人と一緒に通えるスタジオ

６.月額制の料金システム・・・月額制でシンプルな料金システムだから安心して通える

７.ウエイトトレーニング&ストレッチも可能・・・他社ですとピラティスのみの所、この価格で全て趣向可能とコスパ良いジム

８.入会・退会がスムーズの通いやすさ・・・煩わしい手続きが一切無し

Lucioのレッスン風景（公式ホームページより）

パーソナルマシンピラティスジムLucio鶴川店の店舗情報

店舗名：パーソナルマシンピラティスジムLucio鶴川店

住所：東京都町田市能ヶ谷２丁目１－２７ サンライズ池田 102

営業時間：9:00-21:00（最終予約20：00）

アクセス : 鶴川駅より徒歩4分

HP: https://lucio-pilates.com/tsurukawa/

パーソナルマシンピラティスLucioカウンセイリング イメージ画像



＜施設情報＞

・完全個室

・完全予約制

・更衣室あり

・コロナ対策実施中

通常料金案内

・体験代：3,300円（税込）

・入会金：11,000円（税込）



＜月額コース＞

・月2回コース：16,500円（税込）1回あたり8,250円（税込）

・月4回コース：30,800円（税込）1回あたり7,700円（税込）

・月8回コース：57,200円（税込）1回あたり7,150円（税込）

＜期間限定キャンペーン＞

通常体験3,300円のところ500円

通常入会11,000円のところ当日入会で0円

経験豊富なインストラクターによる女性の為のパーソナルマシンピラティスジム

このようなお悩みはありませんか？パーソナルジムとマシンピラティスどちらが効果があるのか？

通常マシンピラティススタジオですとマシンピラティスのみのレッスンとなりますが、Lucioでは、同じ値段でどちらも選択できるシステムとなります。また、綺麗なお部屋で経験豊富なインストラクターが担当なため、安心してトレーニングに集中が可能となります。さらに、パーソナルジムだと多くは週2回通うことを推奨しますが、Lucioでは週1回45分でお悩み解決に導く指導を提供しております。ジムに通っていたが、通うことが辛くなり挫折してしまったという方はLucioがオススメです。丁寧なお客様にあった指導と無理のないオーダーメイドメニューで週1回のトレーニングを習慣化させて、Lucioを辞めた後でもご自身で継続的に運動が続けられるようにサポートさせて頂きます。

《こんな方におススメ》

・パーソナルジムに通っていたが結果が出なかった方

・大人数でのスタジオレッスンが苦手な方

・家でYouTubeを見てトレーニングを行っているが結果が出ない方

・24時間ジムでなにをしたら良いかわからない方

・姿勢改善をしたい方

・膝や腰などに痛みがあるが無理なく運動を行いたい方

・細かな指導をちゃんと見てほしい方

・マシンピラティスをマンツーマンで教わりたい方

Lucioのインストラクターは皆様のお悩みに対してどこよりも全力でサポートさせていただきます。

ご来店されたお客様を後悔させません。

まずは一度体験へお越しいただきご相談くださいませ。



＜Lucio鶴川店のご予約はこちらから＞

HP: https://lucio-pilates.com/tsurukawa/(https://lucio-pilates.com/tsurukawa/)

- 既存店のマシンピラティス受講したお客様のインタビュー動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Yr3BSdC4_5s ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=M2u-CxFrVsU ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=e-IN01yYY28 ]

- 会社概要

株式会社GRACEZ

〒182-0024

東京都調布市布田2-30-5プロミネンスNENOYA103

代表取締役：宇佐見泰史

設立：2021年10月

資本金：300万円

HP：https://gracez.co.jp

Mail：info@gracez.co.jp