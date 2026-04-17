株式会社リーピーは、アップサイクル新ブランド「iquilt（イキルト）」スタートアップ記念交流会に参加いたします。

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口聡、以下「当社」）は、平均年齢80歳の元・縫製職人が企業の廃棄繊維をアップサイクルする新ブランド「iquilt（イキルト）」の本格始動を記念して開催される「スタートアップ記念交流会」に参加します。本交流会は、介護・福祉施設を運営するNPO法人ひだまり創（所在地：岐阜県岐阜市、理事長：吉澤由加里）が主催し、2026年4月22日（水）に開催されます。

当社は、地元企業として、自社の業務から出る廃棄繊維の提供や商品開発の連携を通じて「iquilt」の取り組みを応援しています。今回の交流会では、製品を生み出す高齢者の技術と、発注企業である当社や他の地元企業が顔を合わせ、持続可能な社会貢献のあり方を共有します。

交流会の見どころ

- 試作品のお披露目：当社を含む地元企業から預かった廃棄繊維が、どのような「感動の品」に生まれ変わるのか、プロトタイプを公開します。- 熟練職人技「スラッシュキルト」の実演：商業用ミシンを使いこなすベテラン縫製職人が技術を披露し、参加者は間近で加工技術を体験できます。- 世代と立場を超えたトークセッション：依頼内容や役割のやりがいについて、企業担当者と高齢者が直接意見交換を行います。スタートアップ記念交流会 開催概要

日時：2026年4月22日（水）14:00～15:30

場所：NPO法人ひだまり創（岐阜県岐阜市島新町4番6号）

参加者：元縫製職人の高齢者メンバー（5名予定）、連携地元企業（当社ほか）、NPO法人ひだまり創スタッフ

内容：iquilt事業説明およびプロトタイプのお披露目、スラッシュキルト加工の実演見学、参加企業と高齢者との交流・歓談・記念撮影

iquilto（イキルト）とは

本取り組みは、「行き場のない資源（廃棄繊維）」と「行き場のない技術（高齢者の職人技）」が出会い、新たな価値を生み出すプロジェクトです。高齢者の孤立防止やフレイル予防、地元企業のサーキュラーエコノミー実践の具体的事例として高齢者×地域課題という二つの社会課題を同時に解決する新しい社会モデルとして注目されています。

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営 https://gifuchoku.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,360社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024】取得（本社） 認証登録番号 JP026210

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」