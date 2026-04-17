眼科医療の構造的ミスマッチを解消する「COキャリア」誕生

EYEFLOW株式会社

眼科医療の現場で、いま深刻な人材不足が起きています。検査・訓練・ケアの要となる視能訓練士（CO、ORT）が慢性的に不足している一方で、資格を持ちながら「自分に合う職場が見つからない」「フルタイム復帰は難しい」といった理由で、現場を離れている有資格者も数多く存在します。

この“ねじれた構造”を解消するため、東京都に承認された経営革新計画（計画期間：2025年9月～2029年8月）に基づき、視能訓練士と眼科クリニックを業務委託ベースでつなぐ新しいマッチングサービス「COキャリア」をリリースします。

“人がいない”のではなく、“つながっていない”だけだった。眼科クリニック側は「繁忙曜日だけ人手が足りない」「急な欠勤・退職に対応できない」「採用しても定着しない」といった課題を抱えています。一方、視能訓練士側も「フルタイム勤務は難しい」「職場との相性がわからない」「ブランクが不安で復帰できない」といった悩みを抱えています。COキャリアは、この両方の「もったいない」をつなぐサービスです。

COキャリアは、視能訓練士と眼科クリニックを「必要な日・必要な時間だけ」業務委託でマッチングするプラットフォームです。週1日だけ、繁忙曜日だけ、半日だけ、急なスポット対応といった柔軟な働き方を可能にし、「もう一度現場に戻りたい」視能訓練士と「今すぐ人がほしい」クリニックをダイレクトにつなぎます。

本サービスは、EYEFLOW株式会社が視能訓練士および眼科クリニックそれぞれと業務委託契約を締結する形で提供されます。

また、各業務は、事前に合意された業務内容の範囲に基づき委託され、指揮命令関係が発生しない形で運用されます。

“眠っている資格”を、もう一度、医療の力に。現在、資格を持ちながら現場を離れている視能訓練士は少なくありません。COキャリアは、まずは短時間から、週1日から、“合う職場”を探すところから、無理なく復帰できる入口をつくります。眠っている資格を、もう一度、医療の現場へ。それがCOキャリアの使命です。

■サービスサイト

・眼科クリニック向け：https://conet.eyeflow.co.jp/clinics

・視能訓練士向け：https://conet.eyeflow.co.jp/

眼科クリニック向けページ視能訓練士向けページ

本サービスは、当社の経営革新計画が東京都に承認された計画に基づいて推進しています。

※「経営革新計画」とは、中小企業が新たな事業活動に取り組むことにより経営の向上を図る計画のことで、中小企業等経営強化法に基づき、国または都道府県知事の承認を受ける制度です。

※本承認は、計画の内容に対するものであり、個別の商品・サービスの内容や品質、効果を保証・認定するものではありません。計画期間：2025年9月～2029年8月。

経営革新計画に係る承認について