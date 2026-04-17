【睡眠負債×肌老化調査】新生活1ヶ月で睡眠時間が1時間以上減少した20～30代は59.7%、睡眠不足群では「シワ・くすみ・ニキビの悪化」を実感している人が80.3%

【結論】本調査のポイント

医療法人社団鉄結会

結論から言うと、肌の健康維持には最低でも6～7時間の睡眠が推奨され、特に成長ホルモンが分泌される入眠後3～4時間の深い睡眠が肌のターンオーバーに重要です。睡眠不足が続くとシワ・くすみ・ニキビなどの肌トラブルが悪化しやすく、今回の調査では睡眠不足群の80.3%が何らかの肌悩みの悪化を実感していました。ただし、睡眠負債を解消することで肌は回復する可能性があり、調査では68.7%が睡眠改善後に肌質の向上を実感しています。

・新生活開始1ヶ月で睡眠時間が1時間以上減少した20～30代は59.7%

・睡眠6時間未満の継続者のうち80.3%がシワ・くすみ・ニキビいずれかの悪化を実感

・睡眠負債を解消した人の68.7%が肌質の改善を実感している

用語解説

■ 睡眠負債とは

睡眠負債とは、日々の睡眠不足が借金のように積み重なり、心身に悪影響を及ぼす状態のことである。1日1～2時間の睡眠不足でも継続すると蓄積され、肌荒れ、免疫力低下、集中力低下などの症状を引き起こす。週末の寝だめでは完全に解消できないとされている。

■ ターンオーバーとは

ターンオーバーとは、肌の細胞が生まれ変わる周期のことである。通常28～40日程度で表皮の基底層で生まれた細胞が角層まで押し上げられ、最終的に垢となって剥がれ落ちる。睡眠中に分泌される成長ホルモンがこの周期を正常に保つ重要な役割を果たしている。

■ 成長ホルモンとは

成長ホルモンとは、脳下垂体から分泌されるホルモンで、細胞の修復・再生を促進する働きを持つ。特に入眠後3～4時間のノンレム睡眠時に大量に分泌され、肌のコラーゲン生成やターンオーバーの正常化に深く関わっている。

睡眠時間別の肌への影響比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/174_1_2f3f84a6a928e5f51a2705d071e388cd.jpg?v=202604171051 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。

皮膚腫瘍・皮膚外科・美容皮膚科を専門とするアイシークリニック（医療法人社団鉄結会、新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、新年度の生活環境の変化が睡眠と肌に与える影響を明らかにするため、全国の20～30代の働く男女300名を対象に「睡眠負債と肌老化に関する意識調査」を実施いたしました。

調査背景

4月は入社・異動・転居など生活環境が大きく変化する時期であり、新しい環境への適応ストレスや通勤時間の変化により、睡眠時間が減少する傾向があります。当院では新生活開始後1ヶ月頃から「急に肌荒れがひどくなった」「ニキビが増えた」「くすみが気になる」といった相談が増加する傾向を臨床現場で感じていました。睡眠不足と肌トラブルの関連性は医学的にも指摘されていますが、実際にどの程度の方が影響を実感しているのか、また睡眠改善による肌の回復効果についても調査することで、肌トラブルに悩む方への啓発と適切な受診タイミングの提案に役立てたいと考え、本調査を実施いたしました。

調査概要

調査対象：全国の20～30代の働く男女で、2026年4月に新生活（入社・異動・転居・新プロジェクト開始など）を開始した方

調査期間：2026年4月1日～4月10日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】59.7%が新生活1ヶ月で睡眠時間が1時間以上減少

設問：新生活を開始してから1ヶ月間で、睡眠時間にどのような変化がありましたか？

新生活開始後1ヶ月で、約6割が1時間以上の睡眠時間減少を経験していることが明らかになりました。特に2時間以上減少した方が18.3%と約5人に1人の割合で存在し、新環境への適応期間における睡眠負債の蓄積が深刻であることがうかがえます。通勤時間の変化や業務習得のための残業などが主な原因と考えられます。

【調査結果】42.3%が睡眠時間6時間未満の「睡眠不足群」に該当

設問：現在の平均睡眠時間はどのくらいですか？

睡眠時間6時間未満の睡眠不足群が全体の42.3%を占め、推奨される7時間以上の睡眠を確保できている人はわずか23.3%にとどまりました。睡眠医学では6時間未満の睡眠が続くと認知機能や身体機能に影響が出るとされており、肌への影響も懸念される結果です。

【調査結果】睡眠不足群の80.3%がシワ・くすみ・ニキビいずれかの悪化を実感

設問：睡眠不足が続いた時期に、以下の肌トラブルを経験しましたか？（複数回答可、睡眠6時間未満の方n=127）

睡眠6時間未満の方の91.3%が何らかの肌トラブルを経験しており、特に目の下のクマ（73.8%）、肌の乾燥（67.2%）、くすみ（61.7%）の悪化が顕著でした。シワ・くすみ・ニキビのいずれかを実感した方は80.3%に上り、睡眠不足が複合的な肌悩みを引き起こしていることが分かります。

【調査結果】睡眠不足群の73.0%が「ターンオーバーが乱れている」と実感

設問：睡眠不足が肌のターンオーバー（肌の生まれ変わり）に影響していると感じますか？（睡眠6時間未満の方n=127）

睡眠不足群の73.0%がターンオーバーの乱れを実感しており、「傷の治りが遅くなった」「肌のゴワつきが増した」「くすみが取れにくくなった」といった具体的な症状を感じている方が多いことが分かりました。成長ホルモンの分泌低下がターンオーバー周期の延長につながっていると考えられます。

【調査結果】睡眠改善後68.7%が肌質の向上を実感、回復には2～4週間

設問：睡眠時間を改善した経験がある方にお聞きします。睡眠改善後、肌の状態に変化はありましたか？（睡眠改善経験者n=163）

睡眠改善経験者の68.7%が肌質の向上を実感しており、睡眠負債の解消が肌の回復につながることが示唆されました。改善を実感するまでの期間は「2～4週間」が最多で、これはターンオーバー周期とほぼ一致しています。睡眠改善を継続することで肌のターンオーバーが正常化し、肌トラブルの改善につながると考えられます。

調査まとめ

本調査により、新生活開始1ヶ月で約6割が睡眠時間1時間以上の減少を経験し、睡眠6時間未満の睡眠不足群では80.3%がシワ・くすみ・ニキビいずれかの悪化を実感していることが明らかになりました。特に睡眠不足群の73.0%がターンオーバーの乱れを感じており、睡眠と肌の健康には密接な関連があることが示されました。一方で、睡眠改善経験者の68.7%が肌質の向上を実感しており、睡眠負債を解消することで肌は回復する可能性があることも分かりました。新生活期は生活リズムが乱れやすい時期ですが、意識的に睡眠時間を確保することが肌トラブル予防の第一歩となります。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、睡眠不足が肌に与える影響は想像以上に大きく、特に20～30代の方は「まだ若いから大丈夫」と軽視しがちですが、この時期に蓄積した睡眠負債は将来の肌老化を加速させる要因となります。

睡眠と肌の関係を理解するうえで重要なのが「成長ホルモン」の存在です。成長ホルモンは入眠後3～4時間のノンレム睡眠（深い睡眠）時に最も多く分泌され、肌のコラーゲン生成やターンオーバーの促進、紫外線ダメージの修復など、肌の若さを保つために不可欠な役割を果たしています。睡眠時間が短いと、この成長ホルモンの分泌が十分に行われず、肌の修復・再生機能が低下します。



今回の調査で睡眠不足群の80.3%がシワ・くすみ・ニキビの悪化を実感しているという結果は、臨床現場での実感と一致しています。特に「くすみ」は血行不良とターンオーバーの乱れ、「シワ」はコラーゲン生成の低下、「ニキビ」はホルモンバランスの乱れと皮脂分泌の増加が原因であり、いずれも睡眠不足と深く関連しています。



また、睡眠不足はコルチゾール（ストレスホルモン）の分泌を増加させ、これが皮脂腺を刺激してニキビを悪化させたり、コラーゲンの分解を促進してシワを増やしたりする悪循環を生みます。さらに、免疫機能の低下により肌のバリア機能が弱まり、乾燥や肌荒れが起きやすくなります。



一方で、睡眠改善後に68.7%の方が肌質の向上を実感しているという結果は、睡眠負債は解消可能であり、肌は回復できるという希望を示しています。ただし、改善には2～4週間の継続が必要であり、週末の寝だめだけでは十分な効果は期待できません。

【エビデンス】日本睡眠学会や日本皮膚科学会の見解でも、睡眠と肌の健康の関連性は認められており、特に成長ホルモンの分泌リズムと肌のターンオーバー周期の関係は多くの研究で報告されています。皮膚科医としての臨床経験では、睡眠改善だけでニキビや肌荒れが改善するケースも少なくなく、内服薬や外用薬による治療と併せて睡眠習慣の見直しを指導することで、より良い治療効果が得られています。肌に良い睡眠のための5つのポイント

・睡眠時間は最低6時間、理想は7～8時間を確保する

・入眠後3～4時間の深い睡眠を妨げないよう、就寝前のアルコール・カフェインを控える

・就寝1時間前からスマートフォンやパソコンのブルーライトを避ける

・毎日同じ時間に就寝・起床し、体内時計を整える

・寝室の温度は18～22度、湿度は50～60%に保つ

睡眠不足による肌トラブルへの対処法

・保湿を徹底し、バリア機能の低下を補う

・ビタミンC・Eを含む食品やサプリメントで抗酸化力を高める

・2週間以上改善しない肌トラブルは皮膚科を受診する

・ニキビの悪化や炎症がある場合は自己判断で潰さず、早めに受診する

・睡眠の質を改善しても肌トラブルが続く場合は、他の原因の可能性も考慮する

睡眠負債を効率的に解消する方法

・週末の寝だめは1～2時間程度に留め、平日の睡眠時間を増やすことを優先する

・昼寝は15～20分程度の短時間に留め、15時以降は避ける

・睡眠負債の解消には最低2～3週間の継続した取り組みが必要

・睡眠アプリなどで睡眠の質を可視化し、改善状況を確認する

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 睡眠不足が肌に与える具体的な影響を教えてください

A. 睡眠不足は成長ホルモンの分泌低下を通じて、シワ・くすみ・ニキビ・乾燥など複合的な肌トラブルを引き起こします。

今回の調査では、睡眠6時間未満の方の80.3%がシワ・くすみ・ニキビいずれかの悪化を実感していました。睡眠中、特に入眠後3～4時間に分泌される成長ホルモンは、肌のコラーゲン生成やターンオーバーを促進する重要な役割を果たしています。睡眠不足によりこの分泌が低下すると、肌の修復・再生機能が弱まり、くすみ（61.7%）、シワ（52.3%）、ニキビ（48.6%）、乾燥（67.2%）といった様々な肌トラブルが発生しやすくなります。

Q2. 肌に最も良い睡眠時間は何時間ですか？

A. 肌の健康維持には最低6～7時間、理想的には7～8時間の睡眠が推奨されます。

本調査の結果から、睡眠時間6時間未満の群と6～7時間以上の群では、肌トラブルの発生率に明確な差が見られました。例えば、くすみの悪化実感率は6時間未満群で61.7%に対し、7時間以上群では18.9%と大きく減少しています。また、成長ホルモンの分泌サイクルを考慮すると、入眠後の深い睡眠を十分に確保するためにも7～8時間の睡眠が理想的です。ただし、睡眠の「質」も重要であり、時間だけでなく深い睡眠を取れているかも意識しましょう。

Q3. 睡眠とターンオーバーの関係を詳しく教えてください

A. 睡眠中に分泌される成長ホルモンがターンオーバーを促進し、睡眠不足が続くとターンオーバー周期が乱れて肌トラブルの原因となります。

ターンオーバーとは、肌の細胞が約28～40日かけて生まれ変わるサイクルのことです。調査では睡眠不足群の73.0%が「ターンオーバーが乱れている」と実感しており、傷の治りの遅さや肌のゴワつき、くすみが取れにくいといった症状を訴えています。成長ホルモンは入眠後のノンレム睡眠時に多く分泌され、肌細胞の分裂・再生を促進します。睡眠時間が短いと成長ホルモンの分泌量が減少し、ターンオーバー周期が延長して古い角質が溜まりやすくなります。

Q4. 睡眠負債を解消すると肌は本当に回復しますか？

A. 調査では睡眠改善経験者の68.7%が肌質の向上を実感しており、2～4週間の継続で効果を感じる方が多いです。

本調査の結果、睡眠改善後に「明らかに改善した」「やや改善した」と回答した方は合わせて68.7%に上りました。改善を実感するまでの期間は2～4週間が最多で、これはターンオーバー周期とほぼ一致しています。睡眠の質と量を改善することで成長ホルモンの分泌が正常化し、ターンオーバーも整うことで、シワ・くすみ・ニキビなどの肌トラブルが徐々に改善していくと考えられます。ただし、週末だけの寝だめでは十分な効果は期待できず、継続的な取り組みが重要です。

Q5. 睡眠不足による肌荒れが治らない場合、どうすればいいですか？

A. 2週間以上睡眠改善を続けても肌トラブルが改善しない場合は、皮膚科の受診をおすすめします。

睡眠改善だけでは解決しない肌トラブルもあります。特にニキビが炎症を起こしている場合や、赤み・かゆみが強い場合、シミやシワが気になる場合は、皮膚科での適切な治療が必要です。当院では、睡眠習慣のアドバイスに加え、ニキビ治療、美容皮膚科治療など、患者様の肌悩みに合わせた総合的なケアを提供しています。また、肌荒れの原因が睡眠以外（アレルギー、ホルモンバランス、皮膚疾患など）にある可能性もあるため、自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。

放置のリスク

・慢性的な睡眠負債により肌老化が加速し、同年代と比べてシワやたるみが目立つようになる

・ターンオーバーの乱れが続くことで色素沈着やシミができやすくなる

・免疫機能の低下により、ニキビや肌荒れが慢性化・重症化するリスクがある

・睡眠不足による肌バリア機能の低下で、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患が悪化する可能性がある

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・ニキビが炎症を起こし、赤く腫れている・膿を持っている場合

・2週間以上睡眠改善しても肌荒れが改善しない場合

・かゆみや赤み、湿疹などの症状が続く場合

・肌のくすみやシミが気になり、美容皮膚科での治療を検討している場合

・急激な肌質の変化や、今まで経験したことのない肌トラブルが発生した場合

クリニック案内

アイシークリニックの特徴

・皮膚科・美容皮膚科・皮膚外科を専門とし、肌トラブルから美容のお悩みまで幅広く対応

・新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院展開で、通いやすい立地

・監修医師は15年以上の臨床経験を持つ皮膚外科医で、30,000件以上の手術実績

・保険診療から自由診療まで、患者様の症状とご希望に合わせた最適な治療プランを提案

アイシークリニック新宿院：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階

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