ファミマオリジナルのチョコレート「エクアドル・スペシャル」を使用したチョコプレッツェルが初登場！カカオの華やかな香りと、プレッツェルの塩味の絶妙なコントラスト

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートのオリジナルチョコレート「エクアドル・スペシャル」を使用した2種のチョコレート商品を2026年4月21日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■希少な「アリバ種」を使用し素材と産地にこだわった「エクアドル・スペシャル」

「エクアドル・スペシャル」は、エクアドルのチョコレートメーカーである「リパブリカ デル カカオ」社が開発した、ファミリーマートオリジナルのクーベルチュールチョコレートです。「リパブリカ デル カカオ」社は、エクアドル原産の希少なカカオ「アリバ種」を使用し、現地のカカオ生産者と協働。栽培からチョコレートになるまでを一貫して行う「Bean to Bar」製法を採用しています。これにより、カカオ本来の華やかな香りと濃厚なコクを生み出しています。また、現地での一貫体制は、現地の雇用を生み出すだけでなく輸送を最小限にとどめることにも繋がり、人にも地球にもやさしいサステナブルなチョコレートを実現しています。

■シリーズ初「エクアドル・スペシャル」を使ったプレッツェル商品

これまでスイーツやパンでご好評をいただいております「エクアドル・スペシャル」から、今回初めてプレッツェルを発売いたします。華やかな香りが特長の「エクアドル・スペシャル」とプレッツェルの塩味の織りなす美味しさを、カジュアルにお楽しみいただけます。

【商品詳細】

【商品名】エクアドル・スペシャル チョコプレッツェル

【価格】341円（税込368円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】エクアドル原産の希少なカカオ「アリバ種」を使用したファミリーマートオリジナルチョコレート“エクアドル・スペシャル”を、香ばしい味わいのプレッツェルにコーティングしました。

【商品名】エクアドル・スペシャル チョコレート

【価格】306円（税込330円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】エクアドル原産の希少なカカオ「アリバ種」使用のファミリーマートオリジナルチョコレート“エクアドル・スペシャル”をダイレクトに楽しめる、カカオバター含有量の高い高品質なクーベルチュールチョコレートです。

※画像はイメージです。

※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。