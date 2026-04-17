反則級に可愛い。まるで“あの頃憧れた魔法のコンパクト”みたいなハンディファン、発売直後に楽天1位

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、女優ミラー付きハンディファン「MiraHanaFAN（ミラハナファン）」を発売しました。まるで“あの頃憧れた魔法のコンパクト”を思わせるような、思わず持ち歩きたくなるデザイン性が注目を集め、発売直後に楽天1位を獲得。気温が上がり始め、汗やメイク崩れが気になりやすくなるこれからの季節に向けて、涼しさと身だしなみチェックを1台でかなえる"実用アイテム"として展開しています。

ミラハナファンは、可愛いだけで終わらない、持ち歩ける暑さ対策アイテムに“ときめき”を添えたいという思いから開発しました。ハンディファンとして涼しさを届けるだけでなく、外出先でのお直しや身だしなみチェックにも使いやすい女優ミラーを搭載。コスメのようなオーロラコンパクトデザインで、通勤や移動中、ちょっとした外出の時間まで気分が上がるような1台に仕上げています。

※楽天市場「扇風機」ランキング、2026年4月12日集計分にて1位を獲得しました。

新発売記念キャンペーン｜1,000円OFF（期間限定）

“あの頃憧れた魔法のコンパクト”みたいなハンディファン

新発売を記念して、「ミラハナファン」を対象とした1,000円OFFキャンペーンを実施しています。

実施期間：2026年4月10日 0:00 ～ 2026年4月17日 23:59

■楽天市場

クーポン取得で1,000円OFF

※下記ボタンよりクーポンをご取得のうえご購入ください。

■Amazon

ミラハナファン 特別クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VFU0Qi1SRExOLTVUU0MtTVZHVg--&rt=

プロモーションコード入力で34%OFF（1,019円OFF）

コード：MIRAHANA2604

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください

1. コスメのようなときめきを持ち歩ける、新発想のハンディファン

Amazon 商品ページ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260417ハンディファン、ミラー、ライトをひとつに。暑さ対策に“ときめき”を添える新発想。裏面は見る角度で色が変わるオーロラカラー

暑さ対策アイテムにも、気分が上がる“ときめき”を。

「ミラハナファン」は、ハンディファン・女優ミラー（ミラー・ライト）をひとつにした、コスメのように持ち歩ける新発想のアイテムです。

涼しさを届けるだけでなく、外出先で身だしなみも整えられる。暑い季節を少し嬉しくしてくれる1台です。

2. “魔法のコンパクト”を思わせる、気分が上がるデザイン

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TZhWFcvV2dU ]

涼しさ、透明感のあるオーロラ ブルースター

手に取った瞬間はもちろん、ライトをつけた瞬間までときめく。

「ミラハナファン」は、オーロラのような艶感と丸みのあるフォルムに加え、リングライトがふわっと輝くことで、まるで“魔法のコンパクト”のような存在感を演出します。

ただ涼むためのアイテムではなく、開くたびに少し気分が上がる。そんな楽しさまで詰め込んだデザインです。

3. 女優ミラー付きで、外出先でのお直しにも活躍

LEDライトの女優ミラー付き

本体には女優ミラーとライトを搭載し、外出先でのメイク直しや身だしなみチェックにも活躍。

汗ばむ季節の“涼しくなりたい”と“きれいを整えたい”を、これひとつでサポートします。

4. 楽天1位を獲得した「ミラハナファン」が注目される理由

コンパクトで軽やかなサイズ感3WAYで使える便利さ3WAYで使える便利さ可愛さ、使いやすさ、選ぶ楽しさ。毎日持ち歩きたくなる理由が詰まった1台。

発売直後から注文が続き、楽天1位を獲得した背景には、見た目の可愛さだけではない理由があります。

コンパクトで軽やかなサイズ感、3WAYで使える便利さ、そして5色から選べる楽しさ。

“実用性”と“ときめき”をどちらも大切にしたことで、毎日持ち歩きたくなる新しいハンディファンとして注目を集めています。

※楽天市場「扇風機」ランキング、2026年4月12日集計分にて1位を獲得しました。

“魔法のコンパクトみたい”とレビューやSNSでも反響

kitawacky様 Instagramより

モールでの商品レビュー・インフルエンサーとのタイアップ投稿では

「子供の頃に憧れた魔法のコンパクトがそのまま再現されたよう」

「まるで変身コンパクトみたいで可愛すぎる」

「テンションが上がるデザイン」

「すでにハンディファンを複数持っているが、それでも欲しくなった」

「持ってるだけでちょっと気分が上がるアイテムって大事」

「バッグから取り出す度に嬉しくなっちゃう」

「バッグの中でも一番ときめく存在」

といったコメントが見られ、デザイン性の高さが購買意欲を喚起している様子がうかがえます。

ミラハナファン 商品紹介動画

新発売記念キャンペーン｜1,000円OFF（期間限定）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iyqMK2Ny39w ]

新発売を記念して、「ミラハナファン」を対象とした1,000円OFFキャンペーンを実施しています。

実施期間：2026年4月10日 0:00 ～ 2026年4月17日 23:59

■楽天市場

クーポン取得で1,000円OFF

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■Amazon

ミラハナファン 特別クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VFU0Qi1SRExOLTVUU0MtTVZHVg--&rt=

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コード：MIRAHANA2604

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください

メディア掲載用画像素材

Amazon 商品ページ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260417

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

■ BELLEMONDについて

光を受けて表情を変えるオーロラの輝き。持ち歩くだけで気分が上がるコスメ型ハンディファン。まるで“魔法のコンパクト”のような世界観をまとった「ミラハナファン」5色展開。本体とお揃いの世界観で仕上げた、宝石箱のような特別感のあるパッケージ。オーロラ サクラミスト。桜を思わせるやさしいピンクが、ときめく可愛さを演出します。オーロラ ジャスミン。上品な艶をまとったホワイトが、清楚で洗練された印象に。オーロラ ライラック。幻想的な紫のきらめきが、“魔法のコンパクト”のような存在感を引き立てます。オーロラ ブルースター。みずみずしい透明感のあるブルーが、涼やかな美しさを添えます。オーロラ スノーリリー。凛とした透明感が際立つ、清らかで上品なホワイトカラー。手に持ってさっと涼しく。くつろぎ時間にもなじむ、コスメのようなハンディファン。ネックストラップを使えば、両手を空けたまま快適に。お出かけ中にも使いやすい3WAY仕様。手元でさっと涼しく。持つしぐさまで上品に見せてくれる、コスメのようなハンディファン。手持ちでも首かけでも可愛く使える、毎日に寄り添う3WAY仕様。ネックストラップを使えば、両手を空けたまま快適に。外出中にも使いやすい首かけスタイル。USB Type-C充電とシンプルなボタン設計で、見た目だけでなく使いやすさにも配慮。横から見ても印象的なフォルム。開いた姿まで美しい、“魔法のコンパクト”のような佇まい。

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/bellemond_official_/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/