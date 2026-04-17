ハラール食品に特化した国内最大級のBtoB ECサイト「HALAL ICHIBA」を正式ローンチ

株式会社Tradi

株式会社Tradi（本社：福岡県北九州市、代表取締役：甲木 陽一郎、以下「当社」）は、ハラール認証食品およびムスリムフレンドリー食品に特化したBtoB ECサイト「HALAL ICHIBA（ハラルイチバ）」（ https://halalichiba.com/ ）を、2025年04月17日に正式ローンチいたしました。

飲食店・レストラン、小売店・スーパーマーケットなどの事業者様を対象に、ハラール認証を取得した調味料・精肉・乳製品・茶飲料・加工食品など約220品目を、1つのプラットフォーム上でまとめて仕入れいただける国内最大級のBtoB専門ECサービスです。

■ サービス開始の背景

拡大するハラール市場と、立ち遅れる国内流通インフラ

世界のムスリム（イスラム教徒）人口は約20億人にのぼり、2030年には世界人口の約3割に達すると予測されています。日本国内においても、訪日ムスリム観光客の増加や在日ムスリム人口の拡大に伴い、ハラール対応食品へのニーズは年々高まっています。

しかし、現状ではハラール食品の国内BtoB流通には以下のような課題が存在しています。

- ハラール認証を取得した食品がどこで、どのメーカーから仕入れられるのか、体系的に整理された情報源がほとんど存在しない- 既存の流通チャネルではハラール食品の取扱品目が限られており、事業者が多様なメニュー構成や商品棚を実現することが困難- ハラール認証とムスリムフレンドリーの違いが曖昧なまま流通するケースがあり、事業者が正確な判断を行いにくい

「HALAL ICHIBA」は、これらの課題を解決し、ハラール認証食品およびムスリムフレンドリー食品の国内BtoB流通量の拡大を目指して開発されました。

■ 「HALAL ICHIBA」サービス概要

■ 「HALAL ICHIBA」の特長

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177433/table/1_1_0234d000dee8890b10b4f8de5062752e.jpg?v=202604171051 ]1. ハラール認証食品に特化した国内最大級のBtoB ECプラットフォーム

ハラール認証を取得した食品のみを厳選して掲載。事業者は認証の有無を個別に確認する手間なく、安心して仕入れを行うことができます。

2. 和の食材からグローバル食材まで、約220品目の豊富なラインナップ

キッコーマンのハラール醤油、麻生醤油の蔵元醤油、ハラール近江牛・伊賀牛、南薩食鳥のハラールチキン加工品、つぼ市製茶本舗のJAPANESE CRAFT KOMBUCHA、新見フレッシュキャビア、比叡ゆばなど、日本各地の厳選されたハラール認証食品を幅広く取り揃えています。

3. 小ロット仕入れとケース仕入れの両方に対応

飲食店のトライアル購入から、小売店のケース単位の大量仕入れまで、事業規模に応じた柔軟な発注が可能です。

4. ハラールに関する情報発信

サイト内の「ニュース・コラム」では、ハラール認証の取得方法やハラールの基本知識など、事業者がハラール対応を進める上で役立つ情報を発信しています。

■ 事業責任者コメント

株式会社Tradi HALAL ICHIBA事業担当 服部 鉄平（はっとり てっぺい）

ハラール食品を仕入れたいと考える飲食店や小売店の方々が、“どこで、何を、どう仕入れればよいのか”がわからない--これが、日本のハラール食品流通における最大の課題だと考えています。ハラール市場はインバウンド需要や輸出入の拡大により大きな成長可能性を持っているにもかかわらず、正確な情報や信頼できる仕入れ先へのアクセスが限られているのが現状です。

HALAL ICHIBAは、ハラール認証食品とムスリムフレンドリー食品を一つのプラットフォームに集約することで、事業者の皆さまの仕入れの課題を解消し、ハラール食品の国内流通量を拡大していきたいと考えています。日本の優れた食品がムスリムの方々にも届く、そんな架け橋となるサービスを目指してまいります。

■ 今後の展望

当社は「HALAL ICHIBA」の今後の展開として、以下を計画しています。

- 取扱品目の拡大：現在の約220品目から、1年以内に1,000SKUへの拡充を目指します。水産物、菓子、冷凍食品など新カテゴリの追加を順次進めてまいります。- 英語対応：訪日外国人が運営する飲食店や、海外バイヤーからの利用ニーズに応えるため、サイトの多言語化（英語対応）を実施予定です。- 機能拡充：定期発注機能、お気に入りリスト、サンプル請求機能など、BtoB利用に最適化した機能の開発を進めてまいります。

■ 株式会社Tradi 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177433/table/1_2_a6ffea51b56e4229c5a0fd5cb4c4d68b.jpg?v=202604171051 ]

株式会社Tradi HALAL ICHIBA事業部

担当者：服部 鉄平

E-mail：info@halalichiba.com