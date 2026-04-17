インフレ時代に強い実物資産としての新しい「別荘投資」。--ココザス株式会社、「不動産投資／資産形成フェアin札幌」にてCOCO VILLA Ownersを紹介

ココザス株式会社※ 不動産投資／資産形成フェアin札幌ウェブサイトより

ココザス株式会社（以下、当社）は、2026年4月12日（日）に京王プラザホテル札幌で開催された「不動産投資／資産形成フェアin札幌～人生を豊かにするお金の話～」に出展しました。

今回のイベントでは、新たな別荘投資「COCO VILLA Owners」の魅力を紹介するブースを設置し、「資産形成×別荘利用」の運用スキームを余すところなくお伝えしました。

多くのお客様にお越しいただき、別荘投資に関する活発な情報交換が行われ、投資経験者層から高い関心を集める結果となりました。

■ マネージャー・長坂皐生が登壇、「別荘利用×資産運用×小口投資」をテーマにした別荘投資セミナーを実施

日時 ：2026年4月12日（日）12:00～12:30

タイトル：別荘利用が叶う新しいカタチ～安定収益を得られる小口別荘投資～

講師 ：ココザス株式会社 Product sales Div. マネージャー 長坂 皐生

・概要

全国の別荘を使いながら実質利回り10％が目指せる資産運用×別荘利用の新しい仕組み、小口別荘投資「COCO VILLA Owners」を提供。ニセコ、軽井沢、那須など全国のエリアを利用でき、稼働状況によって高い収益も得られます。さらに、資産として売却も可能な新しい別荘投資を紹介します。

・講師プロフィール

不動産・金融・保険など幅広い知見をもとに、資産形成コンサルタントとして活動。生涯のパートナーとして押し売りを排した中立的なスタイルで、安心と新しい気づきを提供。

現在は、COCO VILLAを通じ「暮らしと投資を両立する新しい選択肢」を届ける活動を行う。

■ ブース展示では「COCO VILLA Owners」をご紹介

当日のブースでは、1日1組限定のプライベート貸別荘「COCO VILLA」を所有できる、新しい別荘所有の形「COCO VILLA Owners」をご紹介しました。

また、来場された方に景品が当たる抽選会を実施し、多くの方にブースにお立ち寄りいただきました。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

■ 新しい別荘投資COCO VILLA Ownersとは？

従来の別荘とは異なり、複数のオーナーで共同所有するモデルにより少額で別荘を所有できるモデルです（特許出願中）

さらに、別荘に泊まれるだけではなく、オーナー様が使用しない日は民泊やバケーションレンタルとして貸し出しを行うため保有物件の稼働状況によって収益も得ることができ、資産として先々で売却や減価償却による節税効果もございます。

集客、予約管理、清掃など日々の旅館業のオペレーションや物件のメンテナンスは全て当社で対応するため、オーナーの方は手間なく別荘を所有することができます。

ただの消費で終わらず、資産運用スキームとして運用する新しい別荘所有がCOCO VILLA Ownersです。

COCO VILLAは宿泊料金を支払っての宿泊も可能なため、オーナーにならなくともCOCO VILLAの貸別荘を宿泊体験できます。

・COCO VILLA Owners 公式サイト

https://owners.coco-villa.jp/

・COCO VILLA 宿泊予約サイト

https://coco-villa.jp/

■ 不動産投資／資産形成フェアin札幌の概要

主催 ：HBC北海道放送

日時 ：2026年4月12日（日）10:00～16:00

会場 ：京王プラザホテル札幌

参加費 ：無料

URL ：https://www.hbc.co.jp/tv/moneyfair2026/

■ ココザス株式会社について

ココザス株式会社は、「ワクワク、生きる」を理念に掲げ、お金・仕事・住まいといった人生の基盤を整えるライフデザイン事業を土台に、その先にある心の充足までを視野に入れた事業を展開しています。



現在はバケーションレンタル事業を中核とし、貸別荘ブランド「COCO VILLA」や共同所有モデル「COCO VILLA Owners」を展開。滞在体験と資産形成を両立させる仕組みを通じて、新たな人生の選択肢を提示しています。



2026年1月からは運営支援事業「＆ やど管理」も開始し、自社で培った知見をもとに、日本各地におけるバケーションレンタルの持続的な運営を支えています。

■ ココザス株式会社 会社概要

社名 ：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤義人

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）

設立 ：2016年7月11日

所在地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

公式HP ：https://cocozas.jp/

■ COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/

COCO VILLA SHOP ：https://cocovilla.base.shop/