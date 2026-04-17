平均年齢80歳の元・縫製職人と地元企業が交わる「顔の見える」アップサイクル 新ブランド『iquilt（イキルト）』スタートアップ記念交流会を初開催！

特定非営利活動法人 ひだまり創

介護・福祉施設を運営するNPO法人ひだまり創（所在地：岐阜県岐阜市、理事長：古澤由加里）は、 平均年齢80歳の元・縫製職人が企業の廃棄繊維をアップサイクルする新ブランド『iquilt（イキルト）』の本格始動を記念し、作り手である高齢者と、製品の発注・連携を行う地元企業様との「スタートアップ記念交流会」を、2026年4月22日（水）に初開催いたします。

■ 開催の背景

「顔の見える」関係が、真のサステナブルを生む 新ブランド『iquilt（イキルト）』は、かつて岐阜の繊維業を支えた元職人たちが、長年培った縫製技術を用いて、企業の廃棄繊維に全く新しい価値を持つオリジナルグッズへと生まれ変わらせるプロジェクトです。

本事業は単なる「モノづくり」ではありません。企業にとっては「廃棄繊維製品の削減とSDGs推進」、高齢者にとっては「社会での役割と生きがいの創出」という、2つの課題を同時に解決する仕組みです。 この度、ブランドの立ち上げを記念し、単なる「発注者と受注者」という関係を超え、互いの顔を見て想いを共有する場として、本交流会を企画いたしました。

■ 交流会の見どころ

当日は、実際に制作に携わる80代の高齢者職人たちが集まり、地元企業の皆様と直接交流を図ります。

1. 試作品のお披露目：地元企業（株）リーピー様、（株）少納言様など）からお預かりした廃棄繊維が、どのような「感動の品」に生まれ変わるのかプロトタイプをお披露目します。

2. 熟練の職人技「スラッシュキルト」の実演：商業用ミシンを乗りこなす熟年の縫製技術を間近でご見学いただけます。

3. 世代と立場を超えたトークセッション： 「どんな依頼があるか？」「役割があることで毎日がどう楽しいか」など、企業担当者と高齢者が直接言葉を交わします。

■ スタートアップ記念交流会 開催概要

日時：2026年4月22日（水）１４：００ ～１５：３０

場所：NPO法人ひだまり創（岐阜県岐阜市島新町4番6号）

参加者：元縫製職人の高齢者メンバー（５名予定）、連携地元企業（株式会社リーピー様他）、

NPO法人ひだまり創スタッフ

内容： - iquilt（イキルト）事業説明 - プロトタイプのお披露目

- スラッシュキルト加工の実演見学 - 参加企業と高齢者との交流・歓談 - 記念撮影

■ メディアの皆様へ

「行き場のない資源（廃棄繊維）」が「行き場のない技術（高齢者の職人技）」と出会い、笑顔が生まれる瞬間をぜひご取材ください。高齢者の孤立防止（フレイル予防）や、地元企業のサーキュラーエコノミー実践の具体的な事例としてご紹介いただけますと幸いです。

本事業は、２０２３年WAN助成、２０２４年・２０２５年と赤い羽根福祉基金の受託を受けており、

高齢者×地域課題という二つの社会課題を解決する新しい社会モデルとして注目されています。

【本件に関するお問い合わせ・ご取材のお申し込み先】

NPO法人ひだまり創 元縫製職人ブランド イキルト（iquilt）

〒502-0907 岐阜県岐阜市島新町4番6号

TEL：058-214-9737 FAX：058-216-0532

担当：古澤（ふるさわ）

e-mail: npohidamarisou@outlook.jp