Eco-Pork、養豚業界初のAI（人工知能）活用推進コミュニティ「養豚AX実践ラボ」を立ち上げ

株式会社Eco-Pork

養豚DXスタートアップの株式会社Eco-Pork（本社：東京都、代表取締役：神林 隆、以下「Eco-Pork」）は、養豚業界初*となるAI（人工知能）活用推進のためのコミュニティを立ち上げます。

*公開情報をもとにした当社調べ。2026年4月時点において、日本国内の養豚関連企業による継続型オンラインコミュニティの運営事例として

◆養豚AXとは

AX（AIトランスフォーメーション）とは、AIを活用して業務のやり方そのものを変革する取り組みのことです。DX（デジタルトランスフォーメーション）の次のステップとして注目されています。



養豚AXは、このAXの考え方を養豚業界や養豚の現場に当てはめたもの。日々の作業や判断、データの活かし方、養豚経営自体をAIを活用して見直し、生産性向上や課題解決につなげていくための取り組みです。Eco-Porkでは、養豚業界や現場の実践に即した概念として「養豚AX」と定義しています。「養豚AX実践ラボ」は、業界初となる継続型のAI活用推進コミュニティとなります。

※公開情報をもとにした当社調べ。2026年4月時点において、日本国内の養豚関連企業による継続型オンラインコミュニティの運営事例として

◆コミュニティが目指すこと

日本の養豚業界では、生産現場での「成功事例」がデータとして蓄積・共有されにくいという課題があります。獣医師や先進農場に蓄積されたノウハウ、経験から生まれた成功事例は、個人の記憶や農場の慣習の中に留まり、業界全体で共有・活用されることは多くありませんでした。

Eco-Porkは、2026年4月より「養豚AX実践ラボ」を立ち上げます。このコミュニティは、養豚場の経営者、農場長クラスを中心に、業界全体のAI活用・導入を推進していきたい方がAIを入口として実践知を持ち寄り、学び合い、共有と蓄積を行う場です。養豚関係者が垣根を越えてつながり、業界を発展させていく場を目指します。

セミナーやオンラインコミュニティの運営を通して、一人ひとりの知見が業界の集合知として残り続ける循環をつくることを目的としています。

◆背景と課題意識

経営管理ソフトの導入やインターネット経由での機器管理など、農場経営のDXが進む一方で、「データは取れているが、どう活かせばいいかわからない」という声は根強く残っています。また、AIツールへの関心の高まりとともに、「何から始めればいいか」「他の農場はどう使っているのか」という情報へのニーズも急速に高まっています。

Eco-Porkは製品・サービスの提供にとどまらず、業界全体でAIを活用し実践していく場の提供によって、こういった課題の解決に貢献したいと考えています。

◆コミュニティ概要

◆参加条件・コミュニティポリシー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47724/table/73_1_03604157f59214d36dd604ec75111e88.jpg?v=202604171051 ]

本コミュニティは、参加者同士が実践知を持ち寄り、学び合う場として運営します。参加にあたっては、以下の条件に同意いただく必要があります。

◆活動内容

- 養豚業界の発展に関心を持ち、AIの活用に意欲があること- 自身の取り組みや気づきを、可能な範囲で共有する意思があること- 他の参加者の発言や取り組みを尊重し、建設的な対話を行うこと- コミュニティ内で共有された情報について、外部への無断共有を行わないこと- コミュニティの健全な運営のため、管理者が不適切と判断した発言については、削除させていただく場合があります- 営業・勧誘のみを目的とした参加はご遠慮くださいオンラインセミナー（月2回・各45分）

実践の第一弾として、4月28日（火）に第1回目のセミナーを開催いたします。

テーマ：「養豚AXの第一歩 - 今日から使えるAI活用入門」

「AI基礎・養豚特化」の入口として、AIへの抵抗感を下げ、使い道をイメージするところから始めます。「AIは難しくない」を体感する45分。ChatGPTなどのAIツールの概要から活用方法の提案、AI活用推進コミュニティ「養豚AX実践ラボ」のご紹介もさせていただきます。



今後は、農場長・経営者クラスでAIの使い方がどう変わるかを、養豚に特化した視点で解説する内容も予定しています。初心者から実践者まで、どのタイミングで参加しても入り込める設計です。

セミナー申し込み

▶https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U0bSXM5kQ3mrGrNgSUX9HA

セミナーのご紹介

▶https://www.eco-pork.com/info/ax_seminar/

コミュニティ

セミナーと連動したオンラインコミュニティ（Slack）を開設予定です。セミナー要約のアーカイブ、事例共有など、学びを継続・蓄積・共有する場として機能させます。

コミュニティのご紹介

▶https://www.eco-pork.com/info/ax-community/

本コミュニティで持ち寄られる実践知や対話から生まれる洞察は、生産者に共通する課題の解決につながると考えています。世代や地域を超えて、生産者同士がつながる場、よりよい養豚の実践を探っていく場となることを目指しています。





Eco-Pork https://eco-pork.com/(https://eco-pork.com/)

”次世代に食肉文化をつなぐ”を企業理念に掲げ、世界40兆円市場である養豚の、データによる持続可能化を目指しています。養豚の全てをデータで可視化する養豚経営支援システム 「Porker」や豚頭数と体重を瞬時に計測するAIカメラ「ピッグデータステーション」を開発・販売しています。

経済産業省「J-Startup Impact（2023年度）」、農林水産省「令和2年度・令和3年度／令和4年度・令和5年度 スマート農業実証プロジェクト」「中小企業イノベーション創出推進事業（フェーズ3基金）第１回公募」、NEDO「ディープテック支援基金／ディープテック支援事業」、国連工業開発機関「ウクライナグリーン産業復興プロジェクト」などに選定・採択されています。

https://prtimes.jp/a/?f=d47724-73-4e22aa66aaac8d5906310a5ba7dcdaae.pdf

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U0bSXM5kQ3mrGrNgSUX9HA(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U0bSXM5kQ3mrGrNgSUX9HA)

▶https://www.eco-pork.com/info/ax_seminar/(https://www.eco-pork.com/info/ax_seminar/)

▶https://www.eco-pork.com/info/ax-community/(https://www.eco-pork.com/info/ax-community/)

https://eco-pork.com/(https://eco-pork.com/)

info@eco-pork.com