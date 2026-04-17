【すき家】石原さとみさんが「シャキうま塩野菜牛丼」を堪能する新TVCM「ワシワシ食べる」篇を4月17日（金）よりオンエア　“シャキうま”な味わいの牛丼を、あっという間に完食！

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株式会社ゼンショーホールディングス
株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹　本社：東京都港区）が全国に展開する牛丼チェーン店「すき家」は、俳優の石原さとみさんを起用した新TVCM「ワシワシ食べる」篇を、4月17日（金）より順次全国でオンエアします。


　すき家では4月14日（火）より、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売しています。ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした、やみつきになる味わいの一品です。


　新TVCM「ワシワシ食べる」篇は、春の晴れた日に石原さんが友人とともにすき家を訪れるシーンからスタートします。にぎわう店内でカウンター席に座り、「シャキうま塩野菜牛丼」を注文した石原さん。提供された商品を一口食べると思わず「ん～！」と声を上げ、野菜のシャキシャキとした食感に驚きます。「ワシワシ食べられる」とつぶやきながらガッツリと頬張り、至福の表情で堪能。あっという間に完食し「もう食べちゃった」と名残惜しそうな表情を見せるなど、次々と移り変わる石原さんの豊かな表情にもご注目ください！


　同時に、すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）にて、お食事券が当たるキャンペーンを開催します。奮ってご参加ください。




新TVCM概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　タイトル　　：「ワシワシ食べる」篇


　出演　　　　：石原さとみさん


　放送開始日　：2026年4月17日（金）より順次


　放送地域　　：全国


　公開動画URL：（15秒）https://youtu.be/FsMcNcMXENQ


　　　　　　　　（30秒）https://youtu.be/WleC-Ph8Ql0


　特設ページ　：https://news.sukiya.jp/special/cm/index.html




ストーリーボード


「ワシワシ食べる」篇（15秒）


本ストーリーボードからのカット抜粋使用はご遠慮ください。



1







2



【すき家！】





3



(石原さん)


楽しみ～






4







5



ん～！





6



(友人)


シャキシャキだね






7



(石原さん)


ワシワシ


食べられる






8







9



すき家の


シャキうま塩野菜


牛丼♪






10



もう食べちゃった







期間限定商品「シャキうま塩野菜牛丼」


　「シャキうま塩野菜牛丼」は、ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品です。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用しています。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスしました。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わいです。さらに牛肉と一緒に頬張れば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和し、やみつきになります。食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼をお楽しみください。




シャキうま塩野菜牛丼


並盛　税込680円




★☆お食事券が当たる！Xキャンペーン情報☆★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　応募方法：１.すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）をフォロー


　　　　　　２.すき家公式アカウントによるキャンペーン投稿をリポスト


　実施期間：2026年4月17日（金）9:30 ～ 4月21日（火）23:59


　賞品　　：抽選で50名様にすき家のお食事券1,000円分をプレゼント！