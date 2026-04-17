【すき家】石原さとみさんが「シャキうま塩野菜牛丼」を堪能する新TVCM「ワシワシ食べる」篇を4月17日（金）よりオンエア “シャキうま”な味わいの牛丼を、あっという間に完食！
すき家では4月14日（火）より、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売しています。ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした、やみつきになる味わいの一品です。
新TVCM「ワシワシ食べる」篇は、春の晴れた日に石原さんが友人とともにすき家を訪れるシーンからスタートします。にぎわう店内でカウンター席に座り、「シャキうま塩野菜牛丼」を注文した石原さん。提供された商品を一口食べると思わず「ん～！」と声を上げ、野菜のシャキシャキとした食感に驚きます。「ワシワシ食べられる」とつぶやきながらガッツリと頬張り、至福の表情で堪能。あっという間に完食し「もう食べちゃった」と名残惜しそうな表情を見せるなど、次々と移り変わる石原さんの豊かな表情にもご注目ください！
同時に、すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）にて、お食事券が当たるキャンペーンを開催します。奮ってご参加ください。
新TVCM概要
タイトル ：「ワシワシ食べる」篇
出演 ：石原さとみさん
放送開始日 ：2026年4月17日（金）より順次
放送地域 ：全国
公開動画URL：（15秒）https://youtu.be/FsMcNcMXENQ
（30秒）https://youtu.be/WleC-Ph8Ql0
特設ページ ：https://news.sukiya.jp/special/cm/index.html
ストーリーボード
「ワシワシ食べる」篇（15秒）
本ストーリーボードからのカット抜粋使用はご遠慮ください。
1
2
【すき家！】
3
(石原さん)
楽しみ～
4
5
ん～！
6
(友人)
シャキシャキだね
7
(石原さん)
ワシワシ
食べられる
8
9
すき家の
シャキうま塩野菜
牛丼♪
10
もう食べちゃった
期間限定商品「シャキうま塩野菜牛丼」
「シャキうま塩野菜牛丼」は、ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品です。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用しています。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスしました。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わいです。さらに牛肉と一緒に頬張れば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和し、やみつきになります。食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼をお楽しみください。
シャキうま塩野菜牛丼
並盛 税込680円
★☆お食事券が当たる！Xキャンペーン情報☆★
応募方法：１.すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）をフォロー
２.すき家公式アカウントによるキャンペーン投稿をリポスト
実施期間：2026年4月17日（金）9:30 ～ 4月21日（火）23:59
賞品 ：抽選で50名様にすき家のお食事券1,000円分をプレゼント！