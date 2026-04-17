【すき家】石原さとみさんが「シャキうま塩野菜牛丼」を堪能する新TVCM「ワシワシ食べる」篇を4月17日（金）よりオンエア　“シャキうま”な味わいの牛丼を、あっという間に完食！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が全国に展開する牛丼チェーン店「すき家」は、俳優の石原さとみさんを起用した新TVCM「ワシワシ食べる」篇を、4月17日（金）より順次全国でオンエアします。

すき家では4月14日（火）より、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売しています。ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした、やみつきになる味わいの一品です。

新TVCM「ワシワシ食べる」篇は、春の晴れた日に石原さんが友人とともにすき家を訪れるシーンからスタートします。にぎわう店内でカウンター席に座り、「シャキうま塩野菜牛丼」を注文した石原さん。提供された商品を一口食べると思わず「ん～！」と声を上げ、野菜のシャキシャキとした食感に驚きます。「ワシワシ食べられる」とつぶやきながらガッツリと頬張り、至福の表情で堪能。あっという間に完食し「もう食べちゃった」と名残惜しそうな表情を見せるなど、次々と移り変わる石原さんの豊かな表情にもご注目ください！

同時に、すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）にて、お食事券が当たるキャンペーンを開催します。奮ってご参加ください。

新TVCM概要

タイトル ：「ワシワシ食べる」篇

出演 ：石原さとみさん

放送開始日 ：2026年4月17日（金）より順次

放送地域 ：全国

公開動画URL：（15秒）https://youtu.be/FsMcNcMXENQ

（30秒）https://youtu.be/WleC-Ph8Ql0

特設ページ ：https://news.sukiya.jp/special/cm/index.html

ストーリーボード

「ワシワシ食べる」篇（15秒）

本ストーリーボードからのカット抜粋使用はご遠慮ください。

1

2

【すき家！】

3

(石原さん)

楽しみ～

4

5

ん～！

6

(友人)

シャキシャキだね

7

(石原さん)

ワシワシ

食べられる

8

9

すき家の

シャキうま塩野菜

牛丼♪

10

もう食べちゃった

期間限定商品「シャキうま塩野菜牛丼」

「シャキうま塩野菜牛丼」は、ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品です。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用しています。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスしました。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わいです。さらに牛肉と一緒に頬張れば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和し、やみつきになります。食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼をお楽しみください。

シャキうま塩野菜牛丼

並盛 税込680円

★☆お食事券が当たる！Xキャンペーン情報☆★

応募方法：１.すき家公式X（＠sukiya_jp(https://x.com/sukiya_jp)）をフォロー

２.すき家公式アカウントによるキャンペーン投稿をリポスト

実施期間：2026年4月17日（金）9:30 ～ 4月21日（火）23:59

賞品 ：抽選で50名様にすき家のお食事券1,000円分をプレゼント！