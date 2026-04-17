【脳科学者・茂木健一郎氏監修】大人気『頭がよくなる！知育シールパズル』第5弾「へんてこワールド編」が新発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月16日に『頭がよくなる！知育シールパズル たんけん！へんてこワールド編』を発売いたしました。

■パズルで身につく力は無限大

累計発行部数21万部※突破の大人気シリーズ『頭がよくなる！知育シールパズル』に、待望の第5弾が登場！

本書は、いろいろな形・色のシールを数字にあわせて貼っていくことで、ポリゴン（多角形）調の立体的なイラストが完成するシールパズルです。

※シリーズ5点の累計発行部数（2026年4月現在）。

シールパズルに取り組んでいるとき、実はたくさんの力を使っていることをご存じでしょうか？

ピースを探すときには「数字の並び順（数系列）」を理解する力、台紙にあわせて貼るときには「手先の器用さ（巧緻性）」や「空間認識力」、楽しみながら絵を完成させることで得られる「やり抜く力」……シールパズルは、遊びながらいろいろな力を伸ばすのです。

監修の脳科学者・茂木健一郎氏もその魅力に注目しています。「デジタルが全盛の時代に、シールの手触りや質感、自分の手や指で動かすことのできる楽しさが多くの人を夢中にしている」「脳の成長をうながすその喜びは、まさにシールの存在感から来ている。考えたり、感じたりする中で、知性や感性が磨かれていく」と語っています。

■道具不要！ 楽しく取り組める

本書はパズルのピースをシールにすることで、お子さん一人でも無理なく楽しく取り組めるようになっています。

１.シールと台紙を準備▲左：本紙シール台紙、右：シール

本紙の台紙と同じ番号のパズルシール（１.～１０.）を本紙から切り離します。

取り組みやすいよう、1ページに必要なシールは、1シートにまとまっています。

【育つ力】

・想像力（どんな絵ができるのかな？）

・色の感性（カラフルで楽しい絵柄）

２.同じ数字のシールを探す

【育つ力】

・空間認識力（画面の全体を見る→部分的に見る……のくり返し）

・集中力（楽しいから夢中になる！）

・数字の並び（数系列）の理解（1、2、3……と順に貼っていこう）

３.枠にあわせて貼る▲絵ができあがっていくのが嬉しい！

台紙の枠の向きにあわせて、シールを貼ります。

【育つ力】

・空間認識力

・手先の器用さ（小さいシール、大きいシール、いろいろな形のシールがあります）

４.完成！▲見ごたえのある仕上がりに、思わずうっとり。

【育つ力】

・やり抜く力（楽しいから、最後までやり切れる！）

・達成感（シールを貼るだけで、素敵なイラストが完成）

■10種類のカラフルなパズル

▲へんてこワールドを取り巻く、愉快なモチーフ

パズルは全部で10種類。

最初は55ピースからスタートし、最後は120ピースのやりごたえのあるパズルに挑戦！ 少しずつステップアップするので、4歳くらいのお子さんから大人まで楽しめます。

年齢問わず、シール好きな方におすすめです。

■最後まで飽きずにできる「しかけ」がいっぱい

【絵本のように楽しめる、探検ストーリー】

▲ある日、子ども探検家のいちろう＆ふたこのもとに、へんてこな手紙と地図が届く……

本書はストーリー仕立てで展開していくので、最後まで飽きずに取り組めます。お話を楽しみながら、シールを貼ってページを完成させましょう。

【間違いさがし・絵さがしつき】

▲カバーの表と裏を比べて見ると……

カバーの表裏では激ムズ間違いさがし、本紙では「ハート」「星」の絵さがしと、「光る球」を7つ探す絵さがしが楽しめます。

【自分でシールを貼って、表紙が完成】

▲カバーを外すと、またまたメリーゴーランド。でも、カバーのメリーゴーランドとはちょっと違うらしい……

表紙カバーを外すと、さらにパズルが登場。パズルシール１１.を使って、挑戦してみましょう。今度はどんなメリーゴーランドができるかな？ このイラストには完成見本がないので、できあがってからのお楽しみです。名前欄に名前を書けば、自分で作った表紙が完成。

【パズルを集めて作る「たんけんの ちず」＆「もう ひとつの たんけんの ちず」】

▲自分でレイアウトを考えて貼れる！

できあがったパズルのアイテムは、「たんけんの ちず」ページに貼って、オリジナルの地図を作りましょう。

アイテムシールを地図に貼っていくことで、完成させたパズルが一目瞭然。達成感を味わえます。

また、裏表紙には「もう ひとつの たんけんの ちず」が！ 余ったアイテムシールをどんどん貼って、さらに楽しい地図が作れます。

★ちょっぴり不思議な探検の世界を描いたのは、アニメーション作家・ぬQ氏★

『映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』のキャラクター原案、大阪・関西万博での壁画制作、バンダイナムコミュージックの動画のイラスト制作など、国内外で作品発表を重ねる大注目の作家です。

道具不要で、じっくりとパズルに取り組むことができる本書。雨の日・暑い日のおうち遊びや、お出かけ時の移動時間・待ち時間にもぴったりです。

さあ、ドキドキ＆ワクワクがあふれる楽しい「へんてこワールド」へ、探検に出かけましょう！

［商品概要］

■『頭がよくなる！知育シールパズル たんけん！へんてこワールド編』

監修：茂木健一郎、絵：ぬQ

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年4月16日

判型：230×230mm／本文24ページ＋シール12枚

電子版：なし

ISBN：978-4-05-206255-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020625500(https://hon.gakken.jp/book/1020625500)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062558/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062558/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525166/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525166/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107690697(https://7net.omni7.jp/detail/1107690697)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開