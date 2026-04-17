氏家物産、公式サイトをリニューアル。英語版を新設し、グローバル展開を本格始動

氏家物産株式会社

氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、公式サイトをリニューアルし、新たに英語版ページを公開いたしました。本リニューアルは、ブランディングと生成AIコンテンツを軸とした事業領域の拡張と、グローバル市場への展開を見据えた取り組みの一環です。これまで国内を中心に展開してきたクリエイティブ活動を、より広い文脈へと接続していきます。

氏家物産株式会社公式サイト：https://www.ujiie.co/(https://www.ujiie.co/)

■ 英語という選択は、機能ではなく視座の更新

今回の英語版追加は、単なる言語対応ではありません。

誰に向けて、どの視点で創造するのか。

その前提そのものを更新するための意思決定です。

生成AIの進化により、コンテンツは国境を越えて流通する時代に入りました。

SNSやプラットフォーム上では、言語や地域に関係なく、

コンセプトやストーリーそのものが評価される環境が生まれています。

その中で求められるのは、ローカルな文脈に閉じない、

普遍性と解像度を両立したクリエイティブです。



氏家物産はこれまで培ってきたブランディングの思想をベースに、

グローバル基準での表現設計とコンテンツ開発を推進してまいります。

■ ブランディング × 生成AIによるコンテンツビジネスへ

氏家物産は、ブランディングを単なる設計業務ではなく、

「物語を社会に流通させる仕組み」として捉えています。

生成AIの活用により、これまで分断されていた企画・制作・発信のプロセスは一体化し、

ストーリーを持ったコンテンツを継続的かつ多面的に展開することが可能になりました。

一方で、コンテンツが溢れる時代においては、単に生成するだけでは価値にはなりません。

何をつくるかではなく、どのような視点で、どのように社会へ届けるか。

その設計こそが、これからのブランディングの中核になります。

今回のリニューアルは、こうした変化を前提に、

ブランドとコンテンツを横断する新しいクリエイティブの在り方を体現するものです。

■ グローバルスタンダードなクリエイティブチームへ

英語版サイトの公開を契機に、

氏家物産はグローバルな視点を前提としたブランディングおよびコンテンツ開発を強化していきます。

文化や言語の違いを越えながら、本質的な価値を伝えるためには、

単なる翻訳ではなく、文脈ごと設計し直す視点が求められます。

氏家物産は、ブランドの思想を軸に据えながら、

表現・メディア・テクノロジーを横断するクリエイティブチームとして、

国境を越えて機能するコミュニケーションを実装していきます。

■ 今後の展望

氏家物産は、ブランディングと生成AIを掛け合わせたコンテンツビジネスを通じて、

企業やプロジェクトの価値を、より広い文脈へとひらいていきます。



単に“つくる”のではなく、

“届く形で社会に流通させる”こと。



そのための設計と実装を一体として捉え、

新しい時代のコミュニケーションをかたちにしていきます。

今後は、グローバルな視点を前提としたコンテンツ開発を推進しながら、

言語や地域に依存しないクリエイティブのあり方を探求していきます。

氏家物産株式会社

メディア編集長 大津 祐子

氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）

代表取締役社長 氏家 聡史

ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施

HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)

note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)

Instagram：https://www.instagram.com/ujiiebussan_official(https://www.instagram.com/ujiiebussan_official)

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