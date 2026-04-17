【年収820万円】Flutter案件のフリーランス副業調査｜2026年最新

CAMELORS株式会社

フリーランス・複業・副業の求人マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田根 靖之）がお知らせいたします。

2026年最新のフリーランス・副業向け「Flutter案件の年収レポート」を公開します。

フリーランス・副業向けの案件マッチングサイト「SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/)」に掲載されている約7,600件の実際の案件データ（一部抜粋）をもとに、案件の平均年収や案件数、稼働日数などを分析しました。

■調査サマリー

・Flutter案件の平均年収820万円

・週4~5日の案件が約55%

・フルリモート案件が77%超

■目次

・Flutter案件の平均年収、案件数

・Flutter案件のリモート可否、稼働日数

・Flutter案件の多い業界、職種

・Flutterの職種における特徴

■調査結果はこちら

【2025年】Flutter案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx)

【調査概要】

SOKUDAN(https://sokudan.work/)掲載案件（一部抜粋）について、単価と稼働時間から平均時給を算出

平均時給をもとに、1日8時間・月21日稼働と仮定して想定月収・年収を試算

対象期間：2019年7月1日～2025年12月31日

対象案件数：7,603件（※一部抜粋）

【本レポート引用に関するお願い】

本レポートは、Webメディアや各種媒体で自由に転載・活用可能です。ただし、引用の際は必ず以下の表記と本ページへのURLリンクを明記してください。

出典：Flutter案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査｜SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx)

（https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx）





フリーランスのFlutter案件の平均年収

平均年収820万円（職種別年収ランキングトップ12位中、9位）

FlutterはGoogleが開発したクロスプラットフォームフレームワークで、一つのコードベースでiOS・Android両方のアプリを開発できます。開発効率の高さから採用する企業が増えており、Flutterを扱えるエンジニアの需要が高まっています。

ネイティブ開発と比較して学習コストが低く、Webエンジニアからの転向もしやすい点が特徴です。モバイル領域でキャリアを広げたい人にとって、注目の選択肢といえるでしょう。





フリーランスのFlutter案件の案件数（比率）

職種別案件数ランキングトップ10

Flutter 11位 案件比率2.8%

Flutterは比較的新しい技術のため、JavaScriptやPHPといった定番言語と比べると案件数は限られます。ただし、クロスプラットフォーム開発の需要増加に伴い、案件数は年々増加傾向にあります。

競合が少ない分、Flutterの実務経験があれば案件獲得の難易度は高くありません。成長市場で先行者優位を取りたい人には狙い目の領域です。





フリーランスのFlutter案件の稼働日数

週4~5日: 55.2%

週2~3日: 44.8%

週1日: 0.0%

SOKUDANに掲載されているFlutter案件は、週4～5日が55.2％と過半数を占める一方、週2～3日も44.8％とほぼ同水準です。週1日の案件はありませんが、稼働日数の選択肢は比較的広い職種です。

モバイルアプリ開発は機能単位での開発が多く、タスクを切り分けやすいため、週数日の稼働でも参画しやすい傾向があります。フルタイムから副業まで、自分の働き方に合った案件を見つけやすい環境といえます。





フリーランスのFlutter案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 77.2%

リモート(一部)可: 15.8%

リモート不可: 7.0%

SOKUDANに掲載されているFlutter案件は、フルリモートが77.2％と約8割を占め、一部リモート可を含めると93％がリモート対応可能です。

Flutterはモダンな開発環境が整っており、エミュレーターやホットリロードを活用した開発がローカルで完結します。Gitを使ったチーム開発やCI/CDの導入も一般的で、リモートワークとの相性が非常に良い領域です。稼働日数の柔軟性と合わせて、自由度の高い働き方が実現しやすい職種といえます。







フリーランスのFlutter案件の多い業界

その他IT関連: 45.90%

その他人材サービス: 14.75%

Web制作: 11.48%

SaaS: 9.84%

マッチング: 6.56%

SOKUDANに掲載されているFlutter案件は、その他IT関連が45.90％と約半数を占め、その他人材サービスが14.75％、Web制作が11.48％で続きます。

SaaSやマッチングサービスも一定の割合を占めており、自社アプリを展開するスタートアップやIT企業からの需要が中心です。マッチングが6.56％あるのは、ビジネスマッチングなどモバイルアプリが主戦場となるサービスでFlutterの採用が進んでいるためです。





フリーランスのFlutter案件の主な業務内容

iOS / Androidエンジニア: 57.38%

フロントエンドエンジニア: 18.03%

バックエンドエンジニア: 14.75%

その他専門職: 6.56%

デザイナー: 1.64%

Flutterはモバイルアプリ開発が主用途のため、iOS/Androidエンジニアが過半数を占めるのは自然な構成です。フロントエンドの割合が高いのは、Flutter Webを使ったWebアプリ開発や、UIに強いエンジニアが求められるケースがあるためです。バックエンドも約15％あり、Firebase連携やAPI開発まで担当するフルスタック案件も一定数存在します。



■SOKUDANのフリーランス調査記事（ランキング・レポート）

SOKUDANでは、毎月フリーランスに関する調査記事をランキング・レポート記事として投稿しています。

＜「データでみる」フリーランス・副業の記事一覧＞(https://magazine.sokudan.work/category/freelance_data)

【2025年】フリーランス職種別、平均年収・案件数ランキング｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/ZUNN64U9)

【2026年】エンジニアの職種別の年収レポート！フリーランス・副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/us1w9Lfh)

【2025年】JavaScript案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/NNYWSCK7)

【2025年】Flutter案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx)

【2025年】Unity案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/EU0ed1x_)

【2025年】Javaエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/Vyh7baWc)

【2025年】Goエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/20U05XUd)

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