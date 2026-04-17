【元キーエンス営業責任者が新事業】採用を“活躍”まで設計する営業特化型人材紹介「Piece Axis」を提供開始

株式会社Piece In営業支援で培った知見を採用へ拡張--Piece Axis 提供開始

営業支援を手がける株式会社Piece In（本社：東京都中央区、代表取締役：吉川資起）は、外部支援で磨いた“営業の再現性”を採用へ拡張し、営業職特化の人材紹介サービス「Piece Axis（ピースアクシス）」を提供開始しました。



採用のゴールを「入社」ではなく「活躍」に置き、選定×育成×オンボーディングを一気通貫で設計することで、企業の営業組織強化に貢献します。

■ 新事業立ち上げの背景：強い日本企業を再興する

人口減・人手不足が進む中、企業は「一人ひとりが生み出す付加価値」を上げなければ、賃上げも国際競争力も維持できません。実際に日本は労働生産性でG7最下位、OECDでも下位に位置しています。

さらに働き手（15～64歳）は2030年に6,337万人、2040年には5,767万人まで減少するとされ、時間をかけて組織を強くする取り組みは待ったなしです。

DXやAIは多くの企業が着手していますが、ツール導入だけで「付加価値」は自動的に上がりません。最終的に差がつくのは、現場で成果を出せる人材を育て、社内に定着させられるかです。私たちは営業支援の現場で、感謝はされても“外注のままでは継続できない”という限界を何度も見てきました。内製化の究極は「従業員」-この結論から、採用のゴールを「入社」ではなく「事業成長」に置く人材紹介サービスを立ち上げました。

象徴的な出来事として、当社で鍛えられ活躍したインターン生が、のちに世界的企業へ就職し、入社後2年でトップ評価を獲得しました。本人は「Piece Inの方が厳しかった。他が緩く見える」と語っています。こうした“強い人材”を一人でも多く生み出したい-それが本事業の原点です。

■ 営業特化型人材紹介「Piece Axis」の3つの特徴

Piece Axisは、単なるマッチングにとどまらず、“活躍の再現性”にこだわった独自の仕組みを備えています。

1. 独自の「活躍の再現性」評価基準

累計100社以上の営業支援で磨いた知見に基づき、セールススキルだけでなく成果に直結する行動特性までを可視化 。元キーエンス営業責任者のノウハウを体系化した80項目以上の指標で、入社後の立ち上がりを早められる人材を見極めます。

2. 未経験を“半年で戦力化”する育成設計

自社インターンやクライアント現場で確立した「未経験者・若手を早期に戦力化する」仕組みを実装。求職者の営業思考・実践力を、入社後の活躍を見据えて磨き上げた状態で企業へ送り出します。

3. 入社後のオンボーディング支援

「採用したのに活躍しない」リスクを最小化するため、ご希望に応じてPiece Inの営業研修を提供。貴社商材を用いた実践トレーニングにより、早期の立ち上がりを徹底支援します。

株式会社Piece In 代表取締役 吉川資起■ 代表メッセージ：代表取締役 吉川資起

「DXの次に問われるのは、“人の付加価値”です。外部支援は成長の加速装置ですが、最終的に強い組織をつくるのは“社内の人”です。外部支援で培った再現性のある知見を、採用と育成に落とし込む。Piece Axisは、そのための人材紹介サービスです。」

■ サービス概要

サービス名: Piece Axis（ピースアクシス）

提供内容: 人材紹介（若手～ミドル）、ハイレイヤー紹介、営業研修、オンボーディング代行

URL: https://piecein.jp/pieceinaxis/(https://piecein.jp/pieceinaxis/)

■ 会社概要

社名: 株式会社Piece In

所在地: 東京都中央区日本橋大伝馬町17-4

代表: 吉川 資起

事業内容: 営業代行、営業コンサルティング、人材紹介・研修、経営財務コンサルティング

事業番号: 13-ユ-318904

HP：https://piecein.jp/(https://piecein.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

メールアドレス: contact@piecein.jp

担当者: Piece Axis 広報室

本リリースの提供元：株式会社Piece In