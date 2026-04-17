カノアラウレアーズ福岡　SVG参入・新章始動記者会見のご報告

株式会社カノア

カノアラウレアーズ福岡（本拠地：福岡県福智町）は、この度クラブライセンス交付を受け、SVG（SV.LEAGUE GROWTH／正式名称）への参入が決定いたしました。クラブの新たなステージへの挑戦に伴い、下記内容にて、記者会見を執り行いましたのでご報告いたします。

記者会見概要

日時：2026年4月16日（木）11時30分～12時30分

場所：福智町役場（福智町金田937番地301.302会議室）

内容：SVG昇格、新ロゴ・エンブレム、チームカラーの発表報告

登壇者：カノアラウレアーズ福岡運営会社 株式会社カノア代表取締役 中村恭輔

カノアラウレアーズ福岡 ヘッドコーチ 高松卓矢

カノアラウレアーズ福岡 選手 山根茉唯加

2025-26SEASON V.LEAGUEにおいて、カノアラウレアーズ福岡はレギュラーシーズンを第3位で終え、プレーオフ進出を果たしました。

SVG昇格条件を満たし、3月18日正式にクラブライセンス交付を受け、次シーズンより新たな舞台で戦うことが決定いたしました。

SVGという新たな舞台での挑戦にあたり、クラブの象徴であるロゴおよびエンブレムを刷新いたしました。

本デザインには、

「 女神」たちの存在感と堅固な精神 静寂から生まれる力強さが勝利へと導く

というコンセプトをもとに完成しました。

チームとサポーター、カノアに関わる全ての方に一体感を導くものとなるようにという願いが込められています。

新エンブレムデザイン新ロゴデザイン

チームカラー：【誇り高きブラック】【無垢な情熱のホワイト】【希望のエメラルドブルー】

ロゴに宿る3 つの色彩（カラー展開）は、ハワイの女神が司る自然のエネルギーと、チームの「気高く無垢な強さ」を象徴しています。

尚、カノアラウレアーズ福岡下部組織である「カノアウル福岡」及び「U15」に関しましては、旧ロゴ・エンブレムでの活動を続けて参ります。

代表コメント

このたびのSVG昇格は、クラブにとって大きな一歩であり、同時に新たなスタートでもあります。ここまで歩みを進めてこられたのは、日頃より支えてくださるファン・パートナーの皆さま、そして地域の皆さまのご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

新たなロゴやエンブレムのもと、クラブとしての価値をさらに高めながら、競技面はもちろん、地域に根ざした活動を通じて、より多くの皆さまに愛され、誇りに思っていただける存在を目指してまいります。

これからも挑戦を続け、記録だけでなく記憶にも残るクラブとなれるよう、全力で取り組んでまいりますので、引き続き温かいご支援・ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

記者会見時の様子

クラブ概要

会見中の登壇者の様子フォトセッション時の様子

チーム名：カノアラウレアーズ福岡

運営会社：株式会社カノア

本拠地：福岡県田川郡福智町

設立：2024年3月15日

公式サイト：https://www.kanoa-vb.com/(https://www.kanoa-vb.com/)

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社カノア

担当者：マーケティング担当 長尾

TEL：0947-85-8355

FAX：0947-85-8369

E-Mail：front@kanoa-vb.com

※前回の記者会見のお知らせにおきまして「SVGリーグ」と記載しておりましたが、正しくは「SV.LEAGUE GROWTH」です。ここに訂正いたします。