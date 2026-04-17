ワンシーズンで28,000本売れた“すごい日傘”。その理由は“1本で完結”｜4月18日10:00から24時間限定50％OFF 楽天市場

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」の折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」は、日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げた注目の商品です。

「梅雨も冬も一年中使える日傘」をコンセプトに開発した「晴雫 - はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100%・126g～の超軽量設計に加え、晴雨兼用仕様や吸水傘カバーを備えているのが特長です。晴れの日も雨の日もこれ1本で快適に使える設計が、多くの支持につながっています。

2026年4月18日10:00からは、楽天市場にて「晴雫 - はれしずく -」を対象とした1日限定のタイムセールを開催予定です。当日は50％OFFで販売予定です。詳細は、楽天市場公式ショップよりご確認いただけます。

ワンシーズンで28,000本売れた「晴雫 - はれしずく -」

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/2025年3月発売の「晴雫 - はれしずく -」は、予約販売分やモール販売分を含め、2025年10月31日時点で累計28,000本を突破しました。

「晴雫 - はれしずく -」が支持を集めた理由のひとつは、日傘と雨傘を分けて持ち歩かなくてよい“1本で完結”という考え方にあります。

日差しが強い日だけでなく、突然の雨が気になる日にも対応できる晴雨兼用仕様により、季節を問わず使いやすい1本を目指しました。日常の持ち物を増やしたくない方や、天候の変化に備えたい方にとって、使い勝手のよさを感じやすい設計です。

日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”設計が支持される理由

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策だけでなく、雨の日にも使いやすい晴雨兼用仕様と吸水傘カバーを備えた、“1本で完結”を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫 - はれしずく - 」は、「梅雨も冬も一年中使える日傘」をコンセプトに開発した折りたたみ日傘です。

完全遮光・UVカット100%に加え、晴雨兼用仕様や吸水傘カバーを備え、晴れの日も雨の日も快適に使える1本を追求しました。日傘と雨傘を分けずに持ち歩ける気軽さも、多くのお客様に選ばれている理由のひとつです。

晴れの日も雨の日も頼れる「晴雫 - はれしずく -」の特長

「晴雫 - はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100%・超軽量設計・晴雨兼用仕様を備え、晴れの日も雨の日も使いやすい1本を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策と雨対策の両方を考えた、使いやすい折りたたみ日傘です。日傘としての性能に加え、雨の日の使いやすさや持ち運びやすさにも配慮しています。

完全遮光・UVカット100%で日差し対策をサポート

JIS規格に基づく検査を実施し、完全遮光100%・UVカット100%の性能を確認。強い日差しや紫外線からしっかり守る日傘として設計されています。

強い日差しや紫外線が気になる季節にも使いやすいよう、完全遮光・UVカット100%の生地を採用しています。

126g～の軽量設計で毎日持ち歩きやすい

126g～の超軽量設計を実現し、毎日のバッグに入れても負担になりにくい仕様に。常備傘として持ち歩きやすい軽さが特長です。

126g～の軽量設計で、バッグに入れても負担になりにくく、毎日の外出に取り入れやすいのも特長です。

雨の日にも使いやすい晴雨兼用仕様と吸水傘カバー

晴雨兼用仕様に加え、濡れた傘も収納しやすい超吸水傘カバーを付属。雨の日の持ち運びや収納まで考えた設計です。

晴雨兼用仕様のため、突然の雨にも対応しやすく、吸水傘カバー付きで使用後の持ち運びにも配慮しています。

大きめサイズで日差しも雨もしっかりガード

弧長107cmの大きめサイズで、日差しも雨もしっかりカバー。折りたたみ傘でありながら、安心感のあるサイズ感を実現しました。

折りたたみタイプでありながら、しっかり覆えるサイズ感にもこだわりました。日差し対策にも雨対策にも使いやすい設計です。

SNSやレビューでも広がる「晴雫」への反響

機能性だけでなく、晴れの日も雨の日も使いやすい“1本で完結”の発想が、SNSやレビューでも反響を集めています。

日常に取り入れやすい日傘として、これからの季節に向けても注目が高まっています。

楽天市場で1日限定50％OFFのタイムセールを開催

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2026年4月18日10:00から、楽天市場にて「晴雫 - はれしずく - 」を対象とした1日限定のタイムセールを開催予定です。

当日は50％OFFで販売予定です。詳細は、楽天市場公式ショップよりご確認いただけます。

■ BELLEMONDについて

楽天市場公式ショップへ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/