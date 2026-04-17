『【中小企業向け】導入したのに使われない生産管理システム、その構造的な原因とは』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/topse-20260512/M1D
■導入したのに使われない生産管理システムの構造的な原因とは
経営主導で導入された生産管理システムが、現場の業務プロセスと合わず運用されなくなるケースは少なくありません。入力負荷の増大や運用フローのズレにより、現場では次第に使われなくなり、結果としてExcelや手作業に逆戻りしてしまうこともあります。
こうした“システムと実態の乖離”が、進捗・原価・品質の管理不全を引き起こし、業務全体の停滞やコスト増加、納期遅延につながっています。
■業務プロセスの乖離をどう解消するかという課題
多くの中小製造業では、パッケージシステムをそのまま適用しようとすることで、自社の業務とのズレが生じています。本来は業務に合わせて設計すべきところを、システムに業務を合わせようとすることで、現場に無理が生じてしまいます。
この乖離を放置したままでは、いくらシステムを導入しても定着せず、形骸化してしまうリスクが高まります。
■カスタマイズにより“運用できる仕組み”へ変える解決策
本セミナーでは、現場起点で業務プロセスを見直し、システムとの乖離を解消するための具体的なアプローチをご紹介します。パッケージの利便性を活かしながらも、必要に応じてカスタマイズを行うことで、自社の業務にフィットした“運用できる仕組み”を構築することが可能です。
30年の製造業特化ノウハウをもとに、現場に定着し、継続的に活用される生産管理の実現方法を解説します。
■主催・共催
株式会社トップシステムプロダクツ
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
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〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
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