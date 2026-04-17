『【金融機関・情シス向け】業務をクラウド移行したいが安全な進め方が分からない』というテーマのウェビナーを開催

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■クラウド／SaaS活用が進み、データ利活用とセキュリティ統制が求められる

金融機関を取り巻くIT環境は、クラウド／SaaSの活用拡大により大きく変化しています。業務効率化や新サービス創出のためにデータ利活用を進めたい一方で、外部とのデータ共有やリモートアクセスが当たり前になり、従来の境界防御だけでは守りにくい領域が増えています。さらに、顧客情報を扱う金融機関ではランサムウェアや情報漏えいリスクへの備えに加え、ガイドラインや監査対応を見据えた統制の強化も欠かせません。こうした状況下では、単に「クラウドに移す」だけでなく、データの管理・ガバナンスとネットワーク／セキュリティを一体で設計し、安心して業務を移行・拡張できる基盤づくりが求められています。



■ツール・ネットワーク分断で可視化と統制が効かず、少人数で対策が進まない

しかし現場では、クラウド移行に伴ってSaaSやツールが増え、コンテンツやアクセス権限が部門ごとに分散しやすくなります。どこに重要データが存在し、誰がどの経路でアクセスしているのかが見えにくいまま運用が積み上がると、セキュリティレベルやガバナンスにばらつきが生じ、インシデント時の影響範囲特定や監査対応にも時間がかかります。個別最適のネットワークやセキュリティ対策が導入されている状況では、管理・運用の負荷が高く、限られた人員での対応は限界を迎えてしまうためです。その結果、必要性は理解していても「安全な進め方が分からない」「どこから手を付けるべきか決められない」状態に陥り、クラウドシフトが停滞してしまいます。



■Boxでコンテンツを集約・統制し、Fortinetでネットワークとセキュリティを最適化

本セミナーでは、金融機関におけるクラウド移行を「データの管理・ガバナンス」と「ネットワーク／セキュリティ」の両面から捉え、分断を起こさずに段階的に整備していくための考え方と進め方を解説します。具体的には、コンテンツの集約と統制を進めるためにBoxをどのように位置付けるべきか、また、クラウド／SaaS利用で拡大する攻撃面に対し、Fortinet Security Fabricの考え方に基づいてネットワークとセキュリティを横断的に最適化していくポイントを整理します。データの利活用を止めずに統制を効かせ、少人数でも運用可能な形でセキュアなクラウド環境へ移行するための実践的なヒントをお持ち帰りいただけます。





■主催・共催

フォーティネットジャパン合同会社

株式会社Box Japan



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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