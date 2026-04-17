初出店【PARCELLE JEWELRY】博多阪急（福岡県福岡市）で POP UP SHOP を開催

PARCELLE JEWELRY IS COMING TO HAKATA HANKYU

株式会社 PARCELLE博多阪急 1階 ジュエリー＆アクセサリーにて開催いたします

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が丁寧に仕立てた、すべて一点もののジュエリーをお届けしております。

このたび、2026年4月22日(水)より4月28日(火)までの7日間、博多阪急 1階 ジュエリー＆アクセサリーにて、POP UP SHOPを開催いたします。

パーセル ジュエリーでは、九州エリアに「パーセル ジュエリー福岡店(https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/)」（大丸福岡天神店 本館1階）、「パーセル ジュエリー熊本店(https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/)」（鶴屋百貨店 本館1階）の2つの常設店を展開しておりますが、博多阪急での開催は今回が初めてとなります。

博多阪急初のPOP UP SHOPでは、この出店のために仕立てた新作をはじめ、限定デザイン、ご好評をいただいている人気シリーズの新色を多数ご用意しております。



また、会期中には、ジュエリーのカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。バイヤーが厳選した宝石の中からお好みの石をお選びいただき、お客様それぞれのご希望に沿ったジュエリーをひとつひとつお仕立ていたします。

宝石の持つ奥深い魅力を引き出し、それぞれの個性に寄り添いながら仕立てたジュエリーは、どれもかけがえのない一点ものです。



POP UP SHOPでは、全国を巡っている専任スタッフがお迎えいたします。福岡の皆様に、パーセル ジュエリーの世界をご紹介できるこの機会を、メンバー一同心より楽しみにしております。博多阪急にて、皆さまのご来場をお待ちしております。

博多阪急 1階 ジュエリー＆アクセサリーにて開催いたします

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVAL

■【初出品】Pomponne unseule - アメシストの輝きが揺らめく

博多阪急初のPOP UP SHOPにあわせてデザインされた、新作のPomponne unseule（ポンポネ アンスール）リングが、工房より届きました。

Pomponneは、パーセル ジュエリーを代表するコレクションです。フランス語で「おめかし」の意味をもつPomponne。メインストーンを小さな宝石で囲んだ、ブーケのようなデザインが特徴です。槌目模様のアームがクラシックで華やかな印象を与え、熟練の職人技術による繊細な仕立て。日常に寄り添う、創業当初からの人気シリーズです。

Pomponneシリーズの特徴と魅力

宝石を包み込むような繊細な爪留めが、手元をエレガントに見せます。正面だけでなく、どの角度から見ても美しい仕上がりです。



定番のメインストーンのほか、カラーストーンを敷き詰めた「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」や、真珠を用いた「Pomponne Perle（ポンポネ ペルル）」など、多くのバリエーションがあります。



また、お好みの宝石を選んで制作できるセミオーダーも人気となっています。 上品さと、手元を主役にする存在感を兼ね備えた、多くのファンに愛されるシグネチャーモデルです。

今回のPOP UP SHOPでお披露目されるPomponneでは、透明感をたたえたカシャライ産アメシストを主役にいたしました。濃密で深い紫のなかに、光を受けるたび赤紫の輝きがそっと揺らめきます。さらに、ザンビア産エメラルドの深い緑を周囲に添えることで、アメシストの神秘的な表情をいっそう引き立てております。



博多阪急 1階 ジュエリー＆アクセサリーにて、ぜひ実物をお手に取ってご覧ください。

PERSPECTIVES ON PARCELLE JEWELRY

アメシストの輝きをエメラルドで取り巻いた逸品、新作のPomponne unseulePomponne Mosaic：税込94,600円より(K10YG・カラーストーン・ダイヤモンド)Pomponne Perle：税込82,500円より(K10YG・タヒチ産黒蝶ケシ・ダイヤモンド)

パーセル ジュエリーは、素材そのものが持つ個性や表情をジュエリーに仕立ててきました。

本リリースでは、その魅力を「アンティーク意匠」「カラーストーン」「ダイヤモンド」「真珠・珊瑚」という別々の視点からご紹介いたします。

時代を超えて受け継がれてきた意匠や技法、色や形が一つひとつ異なるカラーストーン、ナチュラルカラーならではの奥行きを持つダイヤモンド、有機的なぬくもりを感じさせる真珠や珊瑚。

そうした多彩な魅力が重なり合う、パーセル ジュエリーならではの世界観をどうぞご覧ください。

■ Antique Motif - クラシカルな意匠を取り入れたジュエリーたち

アンティークジュエリーに着想を得ながら、受け継がれてきたデザインや技術を現代の感性で丁寧に取り入れたジュエリーです。繊細な手仕事を重ねることで、落ち着きと普遍性を感じさせる佇まいに仕立てています。

素材：アンティーク技法や伝統的な金工作

仕立：手仕事の細やかさを重視

印象：普遍的で落ち着いた佇まい

MIlle Gosthique：税込99,000円より(K9YG・ダイヤモンド)■ Colored Stones - カラーストーンの個性を楽しむジュエリーたち

色や形が一つひとつ異なるカラーストーンの魅力に着目したジュエリーです。それぞれの石が持つ表情や色彩の重なりを生かしながら、装いに彩りを添える一点ものとして仕立てています。



要素：多彩なカラーストーン

仕立：色の濃淡や表情をそのまま生かした一点もの

印象：装いに個性と彩りを添える

Cent Couleur：税込114,400円より(K10・カラーストーン・ダイヤモンド)■ Natural Color Diamonds - ナチュラルカラーの奥行きを楽しむジュエリーたち

ホワイト、シャンパン、イエローなど、ナチュラルカラーのダイヤモンドが持つ豊かな色と輝きに着目したジュエリーです。色調の違いを繊細に生かしながら、静かな存在感と華やかさをあわせ持つ表情に仕立てています。

素材：ホワイト・シャンパン・イエローなどの天然カラーのダイヤモンド

仕立：色調の違いを繊細にセッティング

印象：落ち着きと華やかさをあわせもった輝き

ナチュラルカラーのダイヤモンドが持つ繊細な表情をジュエリーに。※参考商品■ Pearl & Coral - 真珠と珊瑚のぬくもりを感じるジュエリーたち

真珠や珊瑚が持つ柔らかな光沢や有機的な表情に着目したジュエリーです。鉱物とは異なる自然素材ならではのぬくもりを大切にしながら、上品さとやわらかさを感じられる佇まいに仕立てています。

素材：真珠・珊瑚

仕立：有機的な質感が際立つデザイン

印象：温かみと上品さ

CUSTOM ORDERS AVAILABLE

Mille Chainon Perle：税込103,400円より(K10YG・あこや真珠)Pomponne Sardinian Coral：税込143,000円より(K10YG・サルジ珊瑚・カラーストーン・ダイヤモンド)※参考商品

POP UP SHOPで、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、一点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

Victorian Leaf ：税込212,300円より(Pt950/K10・天然石・ダイヤモンド)■ Bespoke One - カスタムオーダーを身近に感じていただく冊子

宝石を選び、枠を選び、リングやネックレスへと仕立てていくカスタムオーダージュエリー。その魅力は、ご自身の感性で一つずつ組み合わせながら、かたちにしていけることにあります。

一方で、「どう選べばよいのか」「どのように仕立てられるのか」と、はじめの一歩に迷われる方もいらっしゃるかもしれません。

そこでパーセル ジュエリーでは、カスタムオーダーをより身近に感じていただけるよう、「Bespoke One」という冊子をご用意いたしました。

「Bespoke One」には、宝石の選び方やカットの違い、仕立てのポイント、オーダーの流れまでをわかりやすく掲載しております。はじめてオーダーをご検討される方にも、イメージをふくらませながらご覧いただける内容です。

「どの宝石に惹かれるか」「どのデザインがご自身らしいか」。

ページをめくりながら、自分だけのジュエリーを思い描く時間から、カスタムオーダーは始まります。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at 博多阪急

店頭にてお渡ししております。ぜひお気軽にお声がけください

POP UP SHOPでは、専任スタッフの松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）・小川（@yuto___0907(https://www.instagram.com/yuto___0907/)）・前田（@parcelle_yuki(https://www.instagram.com/parcelle_yuki/)）が、お一人おひとりに合わせたご提案をさせていただきます。

○ 期間：2026年4月22日(水)～28日(火)

◯ 場所：〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 1階 ジュエリー＆アクセサリー

◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）

◯ 電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

◯ Instagram：https://www.instagram.com/p/DXIhKDSEi9D/?img_index=1

◯ 博多阪急サイト：https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/shopnews/detail/12693851_1813.html

◯ メール：info@parcelle.jp

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

POP UP SHOP 専任スタッフたち：左より、小川、松本、前田■ 博多阪急

博多阪急は、JR博多駅に直結する「JR博多シティ」の核テナントとして2011年に開業した百貨店です。ファッション、化粧品、食料品まで幅広く揃え、通勤・通学客から観光客まで多くの人々に利用されています。なかでも、全国の銘菓やスイーツが集まる地階の「うまちか」は、手土産や贈り物を探す場として親しまれています。アミュプラザ博多にも隣接し、ファッションから食まで一か所で楽しめる、博多エリアを代表する商業施設のひとつです。

◯ 公式サイト：https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/index.html

◯ 公式 Instagram：https://www.instagram.com/hakata_hankyu/

PARCELLE JEWELRY 九州エリア常設店のご案内

■ PARCELLE JEWELRY 福岡店

電車・地下鉄・バスいずれからもアクセスしやすい、大丸福岡天神店 本館1階 婦人アクセサリー売場に位置するパーセル ジュエリー福岡店。定番ジュエリーをはじめ、地元のお客様のニーズに合わせたネックレスやピアスなど、ギフトにもお選びいただきやすい商品を幅広く取り揃えております。

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

パーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)■ PARCELLE JEWELRY 熊本店

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いいただけるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

パーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場)

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

PARCELLE JEWELRY 代表：品田琴恵■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。