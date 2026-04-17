村上ショージ芸歴49年の集大成！生き言葉展＆全国ツアー開催！なんばグランド花月での豪華展示記念ライブも決定

吉本興業株式会社

2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間、大阪・LAUGH & PEACE ART GALLERYにて、初の生き言葉展「村上ショージ生き言葉展～明日より今日～」を開催します。本展では、本人が長年熱望していた企画として、描き下ろしの「ダルマの絵」と心に響く「言葉」の数々を展示。あわせて、作品をあしらった日めくりカレンダーを販売します。個展最終日の5月24日（日）には、なんばグランド花月にて間寛平、中川家、次長課長ら豪華ゲストを迎えた記念ライブを実施します。

さらに、2026年7月からは静岡、長崎、山形、石川、山口、滋賀の全国6ヵ所を巡る全国ツアー「村上ショージ全国ツアー～小さな笑いを全国に～」を開催します。村上ショージに加え、アキナ・山名文和とスクールゾーンがレギュラーメンバーとして参加。各公演には特別ゲストも出演し、ステージを盛り上げます。各出演者のネタに加え、村上ショージが本ツアーのために書き下ろした、ここでしか見ることのできない限定コントを披露する予定です。

村上ショージ コメント

気がつけば吉本に入って約49年経ちました。

まさかここまで売れるとは思ってもなかったのですが、会社と諸先輩方また皆さんのおかげで

この歳を迎えることができました。一つの区切りとして生き言葉展並びにイベントを開催いたします。

また、この度、全国ツアーも開催します。

爆笑することはないかもしれませんが、小さな笑いを全国にお届けします。

ぜひ、足を運んで観に来てください。

生き言葉展 詳細

村上ショージ生き言葉展～明日より今日～

日時：5月22日(金)～5月24日(日)13:00～18:00

場所:LAUGH ＆PEACE ART GALLERY

（大阪市中央区難波千日前3-15 吉本本館1階）

入場料:無料

村上ショージ書き下ろし日めくりカレンダー発売!

生き言葉展開催記念ライブ 詳細

「あなた75歳から売れるわよ」「細木先生、少し早く売れそうです。」

日時:5月24日(日) 開場19:00 /開演19:30

場所:なんばグランド花月

出演者:村上ショージ、間寛平、中川家、次⾧課⾧

＜チケット料金＞前売4,800円／当日5,300円

＜販売スケジュール＞

一般発売：4月19日(日)10:00

＜チケット販売サイト＞

FANYチケット:https://ticket.fany.lol/reception/48121

全国ツアー概要・チケット情報

村上ショージ全国ツアー～小さな笑いを全国に～

開催スケジュール：

１.静岡

日時：7月19日(日) 開場17:15 開演18:00

場所：御殿場市民会館〈小ホール〉

２.⾧崎

日時：8月16日(日) 開場17:15 開演18:00

場所：アルカスSASEBO〈イベントホール〉

３.山形

日時：9月6日(日) 開場17:15 開演18:00

場所：山形市民会館〈小ホール〉

４.石川

日時：10月10日(土) 開場17:15 開演18:00

場所：石川県教育会館

５.山口

日時：11月14日(土) 開場17:15 開演18:00

場所：下関市民会館〈中ホール〉

６.滋賀

日時：12月20日(日) 開場17:15 開演18:00

場所：びわ文化学習センター

出演者：村上ショージ、山名文和（アキナ）、スクールゾーン

特別ゲスト：

〈静岡公演〉NONSTYLE

〈⾧崎公演〉アインシュタイン

〈山形公演〉マユリカ

〈石川公演〉蛍原徹

〈山口公演〉レインボー

〈滋賀公演〉未定

【チケット料金】前売4,500円／当日5,000円

＜販売スケジュール＞

先行受付：4月18日(土)11:00～4月20日(月)11:00

当落発表：4月21日(火)18:00

一般発売：4月25日(土)10:00

＜チケット販売サイト＞

FANYチケット:https://r.ticket.fany.lol/murakamishoji2026