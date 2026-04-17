『工場・拠点などの小規模サーバールームで、UPSの設置スペースやコスト負担に課題を感じていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

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■拠点サーバーやNASを支えるUPS運用が広がる一方、運用負担が見過ごされている現状

拠点サーバーやNAS、ネットワーク機器を守るためにUPSを導入する企業は多く、オフィスや店舗、工場などさまざまな現場で活用されています。瞬断や停電によるシステム停止やデータ消失を防ぐため、「止められない環境」を支える重要な役割を担っています。

一方で、こうしたUPSは導入後の運用まで十分に見直されることが少なく、設置や保守の負担が現場に蓄積したまま見過ごされているケースも少なくありません。



■設置スペースや配線の制約が、UPS運用を複雑にしていませんか

UPSの導入にあたっては、設置スペースの確保や配線の取り回し、既存環境との整合など、現場ごとの制約に対応する必要があります。特に小規模なサーバールームや拠点環境では、限られたスペースの中で機器を配置する必要があり、UPSの追加が構成全体の複雑化につながるケースも見られます。

また、設置後も配線変更や機器追加に伴う調整が発生しやすく、「電源まわりだけが例外的に手間がかかる」といった状況になりがちです。

本セミナーでは、こうした設置・配線・スペースといった制約に対し、FSP社が提供する電源供給とバックアップ機能を一体化した電源という新たな選択肢をご紹介します。

構成をシンプルにすることで、設置負荷や現場対応の手間を抑える考え方について具体的に解説します。



■バッテリー交換や保守対応のコストが積み上がるUPS運用の実態

UPSの運用では、定期的なバッテリー交換や保守対応、障害時の確認作業など、継続的な運用コストが発生します。

しかし実際には、交換時期の管理や対応が後手に回ることで突発的な対応が必要になったり、担当者に依存した運用となることで工数が増大したりと、見えにくい形で負担が積み上がっていくケースも少なくありません。

また、複数拠点でUPSを運用している場合、機器ごとの管理や交換対応が分散し、全体としての運用コストや管理負荷が増大する傾向があります。

こうした状況を踏まえ、単なる機器の導入ではなく、「運用コストを含めた電源構成の見直し」という観点で、より効率的な運用のあり方について整理します。



■こんな方におすすめ

・現在、UPSを使用せずに拠点サーバーやNASを運用している方

・小規模サーバールームや工場・店舗・拠点の電源対策を見直したい方

・現場の運用負担を増やさずに、安定稼働を維持する方法を検討している方

・一体型電源など、新しい電源構成の選択肢を具体的に知りたい方

・UPSの設置・配線対応が煩雑で、運用に課題を感じている方



■主催・共催

株式会社アユート

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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