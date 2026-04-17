日本水中ドローン協会、山口県岩国市で「OceanBiz2026 in YAMAGUCHI」8月7日・8日に開催決定
OceanBiz2026 in YAMAGUCHIメインロゴ
一般社団法人日本水中ドローン協会（事務局：東京都台東区上野、代表理事：小林康宏、事務局運営：株式会社スペースワン）は、山口県・岩国市との共催により、OceanBiz2026 in YAMAGUCHIを開催いたします。
OceanBizは、日本水中ドローン協会が静岡県で継続開催してきた、日本初・唯一※の水中ドローン総合イベントです。
2026年は新たに山口県岩国市でも開催が決定し、山口・静岡の2会場開催へと拡大します。
（※日本初・唯一は2024年6月～2026年4月日本水中ドローン協会調べ）
昨年の会場（静岡開催）の様子
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i_QeZ9XIryU ]
複数の水中ドローン、関連機器、実演、来場者との交流。
OceanBizは、見て、比べて、体験し、相談できる日本で唯一の水中ドローン総合イベントです。
山口開催の会場は、防衛装備庁岩国海洋環境試験評価サテライト（IMETS）
IMETS外観
展示・デモ会場の大水槽
今回の会場は、山口県岩国市の
防衛装備庁 岩国海洋環境試験評価サテライト（IMETS）。
水中ドローンをはじめとした水域ロボティクスの展示・デモを行う場として、非常に注目度の高い会場です。
西日本エリアで、水中ドローンの導入・活用・事業展開を検討している企業、自治体、研究機関、教育機関にとって、実機を直接見て比較できる貴重な機会となります。
出展団体募集中！残り枠はわずか
室内展示の様子（2025静岡開催時）
室内展示の様子（2025静岡開催時）
実海域デモの様子（2025静岡開催時）
実海域デモの様子（2025静岡開催時）
現在、日本水中ドローン協会では、水中ドローン・水域ロボティクス関連製品の展示、デモンストレーションを実施できる団体を募集しています。
出展料は無料です。
製品や技術を西日本エリアへ発信したい企業・団体、
実機デモを通じて来場者へ直接PRしたい事業者は、ぜひご注目ください。
残り枠は僅か。１次締め切りは4月30日までとなります。
ご興味がある事業者・団体は日本水中ドローン協会事務局までお問い合わせください。
2026年は静岡開催も決定
OceanBiz2025 in SHIZUOKA開催時出展社集合写真
OceanBizは、山口開催に加え、毎年開催している静岡開催も2026年10月に開催予定です。
現在、企画調整を進めています。
静岡で育ててきたOceanBizが、2026年は西日本へも展開。
日本水中ドローン協会は、会員、行政、企業の皆さまからのご賛同とご協力を力に、水中ドローンの社会実装をさらに前へ進めてまいります。
開催概要
名称：OceanBiz2026 in YAMAGUCHI
会期：2026年8月7日（金）・8日（土）
会場：防衛装備庁 岩国海洋環境試験評価サテライト（IMETS）
主催：一般社団法人日本水中ドローン協会
共催：山口県、岩国市
後援：防衛装備庁、山口県教育委員会、岩国市教育委員会
内容：水中ドローン・水域ロボティクス関連展示、デモンストレーション、相談、情報発信 ほか
参加費：無料（事前登録制）
特設サイト：https://japan-underwaterdrone.com/oceanbiz2026/
併催企画も予定
OceanBiz2026 in YAMAGUCHIでは、
第11回水中ロボットフェスティバル（主催：NPO法人水中ロボネット）、
水中科学教室（主催：岩国科学センター）
との併催も予定しています。
水中ドローンや水中ロボットに関心のある事業者はもちろん、
お子様、学生、研究・教育関係者まで、幅広い層に楽しんでいただける2日間のイベントです。
（３つのイベントを総称して【Iwakuni Ocean Tech Days2026】としています。）
水中技術を「知る」「見る」「体験する」機会として、ぜひご注目ください。
水中ロボットフェスティバル参加学生の様子
水中科学教室の実施様子
OceanBiz2026 in YAMAGUCHIに関するお問い合わせ
一般社団法人日本水中ドローン協会 事務局
TEL：03-5812-4367
MAIL：info@japan-underwaterdrone.com