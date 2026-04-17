日本水中ドローン協会、山口県岩国市で「OceanBiz2026 in YAMAGUCHI」8月7日・8日に開催決定

株式会社スペースワンOceanBiz2026 in YAMAGUCHIメインロゴ

一般社団法人日本水中ドローン協会（事務局：東京都台東区上野、代表理事：小林康宏、事務局運営：株式会社スペースワン）は、山口県・岩国市との共催により、OceanBiz2026 in YAMAGUCHIを開催いたします。

OceanBizは、日本水中ドローン協会が静岡県で継続開催してきた、日本初・唯一※の水中ドローン総合イベントです。

2026年は新たに山口県岩国市でも開催が決定し、山口・静岡の2会場開催へと拡大します。

（※日本初・唯一は2024年6月～2026年4月日本水中ドローン協会調べ）

昨年の会場（静岡開催）の様子

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i_QeZ9XIryU ]

複数の水中ドローン、関連機器、実演、来場者との交流。

OceanBizは、見て、比べて、体験し、相談できる日本で唯一の水中ドローン総合イベントです。

山口開催の会場は、防衛装備庁岩国海洋環境試験評価サテライト（IMETS）

IMETS外観展示・デモ会場の大水槽

今回の会場は、山口県岩国市の

防衛装備庁 岩国海洋環境試験評価サテライト（IMETS）。

水中ドローンをはじめとした水域ロボティクスの展示・デモを行う場として、非常に注目度の高い会場です。

西日本エリアで、水中ドローンの導入・活用・事業展開を検討している企業、自治体、研究機関、教育機関にとって、実機を直接見て比較できる貴重な機会となります。

出展団体募集中！残り枠はわずか

室内展示の様子（2025静岡開催時）室内展示の様子（2025静岡開催時）実海域デモの様子（2025静岡開催時）実海域デモの様子（2025静岡開催時）

現在、日本水中ドローン協会では、水中ドローン・水域ロボティクス関連製品の展示、デモンストレーションを実施できる団体を募集しています。

出展料は無料です。

製品や技術を西日本エリアへ発信したい企業・団体、

実機デモを通じて来場者へ直接PRしたい事業者は、ぜひご注目ください。

残り枠は僅か。１次締め切りは4月30日までとなります。

ご興味がある事業者・団体は日本水中ドローン協会事務局までお問い合わせください。

2026年は静岡開催も決定

OceanBiz2025 in SHIZUOKA開催時出展社集合写真

OceanBizは、山口開催に加え、毎年開催している静岡開催も2026年10月に開催予定です。

現在、企画調整を進めています。

静岡で育ててきたOceanBizが、2026年は西日本へも展開。

日本水中ドローン協会は、会員、行政、企業の皆さまからのご賛同とご協力を力に、水中ドローンの社会実装をさらに前へ進めてまいります。

開催概要

名称：OceanBiz2026 in YAMAGUCHI

会期：2026年8月7日（金）・8日（土）

会場：防衛装備庁 岩国海洋環境試験評価サテライト（IMETS）

主催：一般社団法人日本水中ドローン協会

共催：山口県、岩国市

後援：防衛装備庁、山口県教育委員会、岩国市教育委員会

内容：水中ドローン・水域ロボティクス関連展示、デモンストレーション、相談、情報発信 ほか

参加費：無料（事前登録制）

特設サイト：https://japan-underwaterdrone.com/oceanbiz2026/

併催企画も予定

OceanBiz2026 in YAMAGUCHIでは、

第11回水中ロボットフェスティバル（主催：NPO法人水中ロボネット）、

水中科学教室（主催：岩国科学センター）

との併催も予定しています。

水中ドローンや水中ロボットに関心のある事業者はもちろん、

お子様、学生、研究・教育関係者まで、幅広い層に楽しんでいただける2日間のイベントです。

（３つのイベントを総称して【Iwakuni Ocean Tech Days2026】としています。）

水中技術を「知る」「見る」「体験する」機会として、ぜひご注目ください。

水中ロボットフェスティバル参加学生の様子水中科学教室の実施様子

OceanBiz2026 in YAMAGUCHIに関するお問い合わせ

一般社団法人日本水中ドローン協会 事務局

TEL：03-5812-4367

MAIL：info@japan-underwaterdrone.com