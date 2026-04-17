【ホテルアークリッシュ豊橋】春の美食祭「SPECIAL FARMERS COLLECTION SPRING 2026」を開催。東三河の“推し農家”と約130名が食で繋がる一夜。

サーラ不動産株式会社

ホテルアークリッシュ豊橋（所在地：愛知県豊橋市、運営：サーラ不動産株式会社）は、東三河フードバレー構想の実現に向けた取り組みとして、農民藝術創造倶楽部と共に、特別企画「SPECIAL FARMERS COLLECTION SPRING 2026」を2026年4月12日（日）に開催いたしました。

イベントのチラシ

■10名の精鋭生産者が集結

2019年のスタートから通算8回目を迎えた本イベント。今回は「春の美食祭」と題し、em CAMPUSの屋上農園で活動する「農民藝術創造倶楽部」から生産者10名と、当ホテルの総料理長 今里武による一夜限りのスペシャルコラボレーションブッフェを提供しました。

会場の様子１.会場の様子２.会場の様子３.

会場となった5階「THE GRACE」には、キャベツ、アスパラガス、トマトなど、東三河の肥沃な大地が育んだ旬の食材が並び、今里総料理長がその魅力を最大限に引き出した洋中折衷の料理へと昇華。約130名の来場者が、目と舌で東三河の豊かさを堪能しました。

トークセッションの様子１.トークセッションの様子２.

■ トークセッション：東三河の農業の課題について

食事開始前には、恒例となったトークセッションを実施。今回は「東三河の農業の課題について」をテーマに、生産者6名と今里総料理長が登壇しました。 気候変動への対応や、未来の農業の担い手不足や一方で労働不足にロボットを搭載するなど、各々が農業を続けていくための取り組みや想いが語られました。

直接生産者に話しかけられる距離感子供から大人まで楽しめる野菜3キロチャレンジ

消費者だけではなく、料理人など食にまつわる職種の方など様々な方がいらっしゃり、生産者の皆さまとの会話を楽しみました。

野菜の重さを3キロに近づけるテーブル対抗の“3キロチャレンジ”ではとても白熱しました。

マルシェの様子１.マルシェの様子２.

会場前ではマルシェを開催。農民藝術創造倶楽部の方々の食材や加工品、その食材を使ったパンなどを販売しました。

生産者との交流１.生産者との交流２.野菜3キロチャレンジ結果発表抽選会の様子

■SPECIAL FARMERS COLLECTION SPRING 2026 イベント概要

日時：2026年4月12日（日） 17:00～19:30（受付16:00～）

場所：ホテルアークリッシュ豊橋5階 THE GRACE

内容：洋中折衷ブッフェ料理＋ソフトドリンクフリー

料金：大人 \8,000

小学生・中学生 \5,000

未就学児 無料

※アルコールドリンク追加 ＋\2,000

農民藝術創造倶楽部

2021年8月に誕生したemCAMPUS。その屋上に農園があります。東三河の農産物情報発信の場。ここでこだわりの農産物を作成する農家が、農民藝術創造倶楽部のメンバーです。

ホテルアークリッシュ豊橋 専務取締役 総料理長今里 武

2008年ホテルアークリッシュ豊橋 開業時の「RESTAURANT KEI」料理長などを経て、2014年に総料理長に就任。

開業より創り上げてきた、素材の良さを最大限に引き出す五感で愉しめる料理と、豊橋・東三河の豊潤な山海の幸を使った「地産地消」のコンセプトを継承。

現在は、ホテルの業務と並行して、フードビジネスの人材発掘や育成を図る「東三河フードバレー構想」のもと、2021年11月開業の「emCAMPUS FOOD」の料理監修、emCAMPUSの6階に位置する屋上農園での農民藝術創造倶楽部との連携などを通じ、東三河の食と農の持続的な成長を目指す取り組みを続けている。

■emCAMPUS FOOD（エムキャンパス・フード）と東三河フードバレー構想とは



食の発信拠点であるemCAMPUS FOOD は 2021年11月27日（土）にグランドオープンしたemCAMPUS（豊橋市駅前大通2-81）の1階にある、東三河フードバレー構想と関連のあるフロアです。 東三河フードバレー構想が目指すビジョンは東三河を「フードクリエイターの聖地」にすることです。世界中からサステナブルで付加価値の高い農業ベンチャー、フードビジネスを志す人が集まり、その結果、東三河がブランド化し地域住民がシビックプライドを持つようになるというものです。 そのためのミッションを、「次世代フードクリエイターの人財の発掘と育成を支援し、フードクリエイターの聖地としてのブランド構築と持続可能な地域社会を実現する」と定めています。 次世代クリエイターとは、現在東三河の食文化に貢献している生産者・料理人・プロデューサーの次代を担う存在として、持続可能な世界に向けて社会課題に取り組む食・食文化の創造者のことと定義しており、そんな人材を発掘、育成していきます。 emCAMPUS FOODは、フードクリエイターたちが生み出す新しいもの、ここにしかないものを発信する場です。

〈東三河フードバレーHP〉

https://higashimikawa-foodvalley.jp/





■各施設案内



・ホテルアークリッシュ豊橋（https://www.arcriche.jp/）

・emCAMPUS FOOD（https://www.em-campus.jp/food/）