壱岐で復活した日本酒蔵「重家酒造」と地域商社やまぐちが贈る新シリーズ「壱岐いち」を 4 月 24 日に解禁！

地域商社やまぐち株式会社

地域商社やまぐち株式会社（代表取締役：林 誠二）は、2020年より展開し好評を博している「女神の詩」シリーズに次ぐ季節限定酒として、長崎県壱岐市の重家酒造が醸す「壱岐いち」シリーズを始動いたします。

その記念すべき第一弾として、夏の訪れを一番早く味わう日本酒「壱岐なついち 生酒」を 2026年4月 24日（金）より全国で順次発売開始いたします。

■ 販売元紹介：地域商社やまぐち株式会社

地域商社やまぐちは、山口フィナンシャルグループのグループ会社として、山口・広島・北部九州エリアを中心とした地域産品のブランド化や販路開拓を推進しています。

これまでに、澄川酒造場との共同開発による「女神の詩」シリーズや、地元老舗メーカーとのコラボレーション商品を多数手掛けてきました。

単なる販売代行にとどまらず、市場のニーズを汲み取った商品企画からデザイン、プロモーションまでを一貫してプロデュースし、地域の新たな魅力を全国へ発信し続けています。

■ 開発の歩み：山口と壱岐を結ぶ「師弟の絆」と「日本酒復活の物語」

地域商社やまぐちでは、2022年より酒米の取扱いを開始しており、重家酒造との出会いは、酒米を販売させていただいたことがきっかけです。

麦焼酎発祥の地と知られる壱岐島は、かつて日本酒造りも盛んな地でしたが、1990年にその灯は一度途絶えました。しかし、重家酒造は、山口県の澄川酒造場で5年間にわたる修行を積み、2018年に壱岐の地で再び日本酒の火を灯したのです。

本シリーズは、この「師弟の絆」と、壱岐が誇る豊かな自然、そしてミネラルを多く含む良質な軟水が融合して誕生しました。徹底した温度管理のもと、透明感のあるクリアな酒質を追求し、「日本酒の新しい夜明け」を象徴する一献となっています。

■ 商品特徴：壱岐の夏を五感で味わう「壱岐なついち」

「春一番」という言葉の語源が壱岐島にあることにちなみ、各季節の始まりを最も早く告げる酒として本シリーズを「壱岐いち」と名付けました。

■ 製造元紹介：重家酒造株式会社（長崎県壱岐市）

- 五感を刺激する味わい ： マスクメロンを思わせる気品ある華やかな香りが立ち上がり、口に含むとみずみずしい果実のようなフレッシュでジューシーな味わいが広がります。- 透明感のある余韻 ： 夏の光のように清々しく、透明感のある上品な余韻が心を満たします。- 夏を彩るデザイン ： ラベルには、太陽に向かって力強く咲く夏の壱岐の花「ひまわり」を大胆にあしらいました。視覚的にも「涼」と「エネルギー」を感じさせます。- 冷蔵へのこだわり ： 一人でも多くの方に日本酒のしぼりたての美味しさをお届けするため、冷蔵での商品保管にこだわっています。

大正13年（1924年）創業。長崎県壱岐島で焼酎と日本酒を醸す老舗酒蔵です。

1990年を最後に一度は途絶えた自社での日本酒造りを、「壱岐の地で再び日本酒を造りたい」という強い情熱を持った横山氏が、山口県の澄川酒造場での修行を経て復活させました。

現在は、最新の設備を導入した「横山蔵」にて、徹底した温度管理のもと、壱岐のミネラル豊富な水と厳選された原料米を使用し、世界に通用するクリアでフレッシュな日本酒造りに邁進しています。

■ 商品概要

■ 四季を巡る「壱岐いち」発売スケジュール

- 商品名：壱岐なついち 生酒- 内容量：720ml- 希望小売価格：1,800 円（税抜）- JANコード：4573101660122- 発売日：2026年4月24日（金）- 販売ルート：全国の百貨店、スーパーマーケット等の小売店へ順次出荷地域商社やまぐちECサイト「jimotto」- 販売者：地域商社やまぐち株式会社- 製造所：重家酒造株式会社 横山蔵

「壱岐いち」は、1年を通じて壱岐の旬をいち早く、リレー形式で提案してまいります。

- 壱岐あきいち ： 2026年 7月下旬発売予定- 壱岐ふゆいち ： 2026年10月下旬発売予定- 壱岐はるいち ： 2027年 1月下旬発売予定

限定製造につき、各季節とも売り切れ次第終了となります。

壱岐の風土が醸す四季の味わいをぜひお楽しみください。