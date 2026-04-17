EMSブランド「SIXPAD（シックスパッド）」三重県桑名にポップアップストアをオープン！「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店」

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」は、2026年4月17日(金)より三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島（三重県桑名市）にてポップアップストアをオープンいたします。

本ストアでは、話題のEMSトレーニング機器やリカバリーウェアなど、

SIXPADアイテムを実際にお試しいただけます。

お近くにお住まいの方は、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

※1EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

新規店舗概要

SIXPAD 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

日程 ： 2026年4月17日(金)～

所在地 ：三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店

サウスエリア １F

〒511-1134 三重県桑名市長島町浦安368

アクセス：名古屋駅発「長島温泉」行 高速バスで最速50分

JR近鉄線「桑名駅」三重交通バスにて約20分

https://mitsui-shopping-park.com/mop/nagashima/access/

その他の店舗情報は下記よりご覧ください。

▶https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/shop/

SIXPADについて

SIXPADは、トップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れたホームユースのEMS機器ブランドとして2015年に誕生し、時間と場所を選ばない本格的なトレーニング機会を提供してまいりました。

その後、人生100年時代の健康意識の醸成とともに、トレーニングからヘルスケアへ領域を拡大。多様なライフスタイルを持つすべての人が、手軽に、効率的に取り入れられる健康習慣を提案するトータルウェルネスブランドへと進化を続けています。

さらに、2025年9月には、ブランド設立から培ってきた筋肉に対しての知見を女性の健康へ活かすべく、フェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women」をローンチ。女性のお悩みのコアとなる骨盤底筋などにアプローチする製品をラインアップに加えました。

SIXPADは今後も大学や病院をはじめとした数々の機関と協業し、研究結果に基づいた「トレーニング＆リカバリー」を通じてすべての人の健康で生き生きとした「VITAL LIFE（バイタルライフ）」に貢献してまいります。

SIXPADはこちらから：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad

主な取り扱い商品カテゴリ

アウトレット店舗について

SIXPADの人気アイテムを、アウトレット価格でお求めいただけるポップアップストアです。

※一部アイテムのみの取り扱いとなり、常設店舗とはラインアップが異なります。

■EMS

Core Belt 2（コアベルト2）

巻くことで、腹筋・脇腹・背筋下部を同時に鍛えるEMS。

ジェルも水も不要、”ながら”で手軽にトレーニングできます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/corebelt2/

Medical Core（メディカルコア）

腰の不安に。支えて鍛える腰専用EMS。

動作や姿勢を保つために大切な腰まわりのインナーマッスルまで鍛えます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/medicalcore/

Foot Fit 3 （フットフィット3）シリーズ

座ったままの姿勢で、歩くときに使う足の筋肉を鍛えるEMS。

足裏からふくらはぎを効率的に鍛え、健やかな足をサポートします。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/footfit_difference/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/footfit_difference/)

Leg Belt 2（レッグベルト2）

大腿四頭筋、ハムストリング、内転筋に同時にアプローチするEMS。

太ももの大事な筋肉を鍛えて、健康的な毎日へ導きます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/legbelt2/

Perine Fit（ペリネフィット）

自分では鍛えづらい骨盤底筋に集中的にアプローチする、骨盤底筋専用EMS。

1日1回15分、座ったまま手軽にトレーニングが続けられます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/hipfit/

■Wear

Recovery Wear（リカバリーウェア）シリーズ

「着るだけで疲労回復」できるリカバリーウェア。

日常着から睡眠着まで、豊富にラインアップ。

オフィスで、外で、おうち時間で。ベーシックなデザインで

シーンに合わせた様々なコーディネートが可能です。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/)

■Gear

Power Gun（パワーガン）シリーズ

時間も場所も選ばないセルフケアをかなえるSIXPAD Power Gunシリーズ。

目的や用途で選べる4つのラインアップで、好みに合わせて快適なセルフケアをかなえます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/powergun/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/powergun/)

・Power Gun [Active]（パワーガン アクティブ）

約425gと軽量ながらパワフルな振動とピンポイントの刺激で、

本格的な全身ケアを実現。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunactive/

・Power Gun [Pocket]（パワーガン ポケット)

シリーズ最軽量の約195gのコンパクトなボディ。

フェイスモード搭載で顔もボディも手軽にしっかりケア。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunpocket/

・Power Gun [Plus] （パワーガン プラス）

パワフルな刺激と的確なアプローチで、より本格的で質の高い

ボディケアを実現。

12mmのストローク幅で強く、深く筋肉にアプローチ。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunplus/

■Style

「Style（スタイル）」は、「世界から姿勢による不調をゼロにする」をブランドビジョンに、

現代に生きる姿勢による不調を抱えるすべての人に向けた“姿勢サポートブランド”です。

2014年の発売以来、一貫して姿勢サポートにこだわりラインアップを拡充してきました。

現在は、国内外で展開しており、シリーズ累計出荷台数は500万台※2を突破。姿勢サポート市場を牽引しています。

※2 「Style」ブランド累計出荷台数（2014年5月～2025年11月末実績）自社調べ

https://www.mtg.gr.jp/brands/wellness/product/style/(https://www.mtg.gr.jp/brands/wellness/product/style/)

Style PREMIUM（スタイルプレミアム）

独自の姿勢サポート構造に加え、座り心地のよさと

S字姿勢の維持を両立させたシートタイプ。

2015年の発売以来好評をいただくロングセラーアイテムです。

https://www.mtgec.jp/shop/g/g9558601001/

【本件へのお問い合わせ先】

株式会社MTG SIXPAD本部 PR担当：信田・石川・松澤

Email:sixpadpr@mtg.gr.jp

【お客様からのお問い合わせ先】

（株）MTG 0120-467-222