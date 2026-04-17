【無料ウェビナー】AI検索に選ばれる｜「サイテーション構築」のステップを公開～被リンクに頼らず、ブランドの信頼性を上げる方法～

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年4月23日（木）に、主にSEO・Webマーケティング担当者を対象とした無料ウェビナー、『AI検索に選ばれる｜「サイテーション構築」のステップを公開～被リンクに頼らず、ブランドの信頼性を上げる方法～』を開催いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14298

昨今、Google検索のアルゴリズムは「リンクの数」から「情報の信頼性と実体（エンティティ）」を重視する方向へ大きくシフトしています。

また、ChatGPTやGemini、PerplexityといったAI検索エンジンの普及により、ユーザーの検索行動も激変しました。

こうした中で重要視されているのが、ネット上での社名やサービス名の言及を指す「サイテーション」です。

本ウェビナーでは、従来の被リンク営業に頼ることなく、ブランドの信頼性を高め、AI検索に「引用」されるための具体的な構築ステップをご紹介。

さらに、今回現在進行中のサイテーションに関するオロパス独自検証データの途中経過も少しだけ公開いたします。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

- 記事を書いても、ドメインパワーの壁や検索順位の停滞に悩んでいる方- AI対策を今のうちから始めたいと考えている方- プレスリリース等の成果を認知向上だけで終わらせたくない方- サイテーションを増やす具体的な手順を知りたい方ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/116_1_53e0f3fe8c10856a398ae34318beb170.jpg?v=202604171051 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14298

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

▼パスカルのAI引用対策（GEO）機能はこちら

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