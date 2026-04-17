AIで無人化を実現するセキュアヴェイルの次世代SOCサービス「AI-SOC」を株式会社STNetが四国エリアで販売開始

株式会社セキュアヴェイル

ITセキュリティの専業企業、株式会社セキュアヴェイル（本社：大阪市北区、社長：米今政臣、証券コード：3042、以下セキュアヴェイル）の次世代SOC（Security Operation Center）サービス「AI-SOC」を、四国電力グループである株式会社 STNet（本社：香川県高松市、社長：小林功、以下STNet）が４月17日より販売開始します。

STNetはこれにより、従来セキュアヴェイルと販売提携している中堅・大規模企業向けのセキュリティ運用サービス「NetStare(R)（ネットステア）」に加えて中小規模向けの「AI-SOC」の提供が可能になり、より幅広い顧客層へセキュリティ運用サービスの提供が可能となります。

昨今は企業の大小に関わらず業務アプリケーションなどでのクラウドサービスの利用や、サプライチェーンネットワークによる企業間の情報交換のための相互接続など、インターネットのビジネス活用は不可欠です。さらにOfficeアプリケーションも従来のオンプレ型からクラウドサービスであるMicrosoft 365に移行し、TeamsやSharePointなどクラウドストレージでのファイル共有を前提としたコラボレーションツールの活用が進んでいます。

一方でセキュリティ装置の運用やMicrosoft 365のセキュリティ運用などがサイロ化し、企業のIT運用担当者の負荷が増えています。

AI-SOCはそのような課題の解決のため、セキュアヴェイルが創業期から25年にわたって蓄積したセキュリティ運用のノウハウと、グループ会社の株式会社LogStareが開発するセキュリティ運用プラットフォーム「LogStare」のAIログ分析機能を活用し、SOCの無人化と低価格化を実現した次世代のSOCサービスです。

FortiGateの通信ログを分析して不正アクセスや内部からの不正通信よる情報流失の可能性などを検知する「AI-SOC for FortiGate」、Microsoft 365の監査ログを分析してセキュリティリスクの高い事象を検知する「AI-SOC for Microsoft 365」があり、STNetはこれらを自社で提供するデータセンター「Powerico」やインターネット接続サービス「STIA」のユーザーを中心に販売していきます。

AI-SOCはこれまでディストリビューターからの提供のみとなっていましたが、この度STNetが直接エンドユーザーに販売する販売パートナーの第一号として、プロモーションなどを共同で実施する運びとなりました。さらにこれを機にAI-SOC for FortiGateの対象機器を拡張し、従来のFortiGate 30, 40, 50対応版に加え、新たにFortiGate 60, 70, 80, 90対応版をSTNetに先行して提供開始します。

サービス提供イメージ（FortiGateの場合）サービス料金（税抜）

AI-SOC for FortiGate

FortiGate 30, 40, 50：月額9,800円

FortiGate 60, 70, 80, 90：月額12,800円

※別途初期費用が掛かります

※最低ご契約期間1年以上、年一括払いとさせていただきます

AI-SOC for Microsoft 365

1User：月額50円

※別途初期費用が掛かります

※最低ご契約期間1年以上、年一括払いとさせていただきます

※最低発注数20ユーザー以上、追加発注は10ユーザー単位でお願いします

株式会社セキュアヴェイル概要

2001年設立。創業以来ネットワークセキュリティに特化して企業や組織の情報システムの運用をサポートする国内では数少ないITセキュリティ専業企業。企業のシステムセキュリティを確保し、事業運営を安心して継続させるために「安全」で「役立つ」サービスを提供します。

創業期から20年以上提供し続ける統合セキュリティ運用サービス「NetStare」はSOC（Security Operation Center）とNOC（Network Operation Center）双方を提供する業界でも数少ない統合セキュリティ運用サービスです。クライアント企業のネットワーク機器を常時1.1万台以上監視し、1日25億件の膨大なログを収集し、機器故障、通信障害、サイバー攻撃などを24時間365日体制でいち早く発見します。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社セキュアヴェイル マーケティングGr.

TEL : 03-6264-7180 Email: marketing@secuavail.com