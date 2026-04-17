クレジットエンジンの融資プラットフォーム、「PayPay店舗専用ローン」に採用

クレジットエンジン株式会社

クレジットエンジン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内山 誓一郎、以下、クレジットエンジン）は、PayPay銀行株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田 智昭、以下、PayPay銀行）が2026年4月15日より提供を開始した、PayPay加盟店向け招待制ローン「PayPay店舗専用ローン」のシステムとして、オンラインレンディングプラットフォーム「CE Loan」が採用され、サービス提供が開始されたことをお知らせします。

クレジットエンジンが今般システムを提供する「PayPay店舗専用ローン」は、「PayPay」の決済データを活用してあらかじめ融資条件を提示する新しいかたちのローンサービスであり、以下の特長を実現しています。

- 最短1分・スマホ完結のシームレスなUI/UX来店や煩雑な書類準備は不要。提示された条件を確認しスマートフォンから最短1分で申し込みが完了するオンライン完結型のプロセス- 決算書不要、最短即日の入金を実現する圧倒的なスピード決算書に依存しない新たな審査モデルとのスムーズな連携を可能にし、申し込みから最短即日で入金されるスピーディーな融資実行体制

参照：https://www.paypay-bank.co.jp/company/press/2026/0415.html(https://www.paypay-bank.co.jp/company/press/2026/0415.html)

クレジットエンジンは、PayPay銀行の「信用保証協会保証付融資」など、複数の融資商品にシステムが採用されています。今後も、金融機関のDX支援および多様な資金ニーズに対応する柔軟なシステムの提供を通じて、事業者ならびに個人のお客さまがよりスムーズに資金調達できる環境の構築に向けて、PayPay金融グループの一員としてシステムを提供してまいります。

■ クレジットエンジン株式会社について

クレジットエンジンは、「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、オンラインレンディングプラットフォーム「Credit Engine Platform」の展開を通じ、世の中のお金の流れを円滑にし、テクノロジーとデータにより個人や事業者の資金調達をもっと手間なく、必要なときに必要なだけ調達できる、ストレスのない社会の実現を目指します。

URL：https://creditengine.jp/(https://creditengine.jp/)

■ お問い合わせ先

クレジットエンジン株式会社

Finance and Strategy Team 広報担当

連絡先：contact@creditengine.jp