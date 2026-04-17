マリオと銀河へ飛び出そう！「niko and ...」が、最新映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念したコラボレーションアイテム全16種類を4月24日（金）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、最新映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念したコラボレーションアイテムを2026年4月24日（金）より国内の「niko and ...」一部店舗と、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて発売いたします。また、発売に先駆けて2026年4月17日（金）より「niko and ...」公式WEBストア and STにて商品ページを公開いたします。同日に「niko and ...」公式Xのフォロワー限定で、コラボレーションアイテムやムビチケオンライン券が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。

最新作の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2026年4月24日（金）に公開予定のCGアニメーション映画です。世界興収13億ドル超を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く待望の続編となり、舞台を広大な銀河へと移し、前作を凌駕するスケールで描かれます。

今回のコラボレーションは、シリーズ最新作の公開を記念し、生活雑貨やメンズアパレルに加えて、親子でのリンクコーデをお楽しみいただけるようキッズサイズも特別にご用意しました。お出かけが楽しくなるこれからの季節に、家族が揃って映画の世界観を身近に楽しめるアイテムを取り揃えています。

■コラボレーション概要

先行公開期間：2026年4月17日（金）10:00～2026年4月19日（日）23：59

先行公開ページ：https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100763&stock=0(https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100763&stock=0)

※システムの都合上、商品ページには「完売」と表示されます。

※一部商品の先行公開になります。

※and ST非会員の方は会員登録手続きを行い、お気に入り登録をして発売開始までお待ちください。

本発売日：

（店舗）2026年4月24日（金） 各店舗の開店時間より開始いたします。

（WEB）2026年4月25日（土）10:00～順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

WEBサイト：https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100763

※2026年4月25日（土）10:00～順次

取扱い店舗：「niko and ...」国内対象店舗76店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

■商品詳細

映画に登場する個性豊かなキャラクターたちを大胆に、デザインに落とし込んだTシャツ。

それぞれのキャラクターを象徴するイメージカラーを基調とした、豊富なカラーバリエーションを展開します。

商品名：マリオプリントT

価格：5,500円（税込）

カラー展開：オフホワイト（マリオ）/オフホワイト（ヨッシー）/チャコール（クッパJr.）/ブラック（クッパ・クッパJr.）/ネイビー（ロゼッタ姫）/ピンク（ピーチ姫・ロゼッタ姫）

サイズ：M / L

大人と同デザインのキッズサイズをラインアップ。

家族で映画の世界観を共有できるリンクコーデが完成します。

商品名：マリオプリントT / KIDS

価格：4,400円（税込）

カラー展開：オフホワイト（マリオ）/オフホワイト（ヨッシー）/チャコール（クッパJr.）/ブラック（クッパ・クッパJr.）/ネイビー（ロゼッタ姫）/ピンク（ピーチ姫・ロゼッタ姫）

サイズ：130cm

※画像は全てバックプリントです

フロントに大胆に施されたキャラクターアートが目を引く、グラス。

たっぷり入る大容量サイズで、映画鑑賞のお供にも最適です。

商品名：グラス

価格：1,980円（税込）

カラー展開：マリオ / ヨッシー / クッパ

映画のキャラクターたちがボトル全面に描かれた、どこから見ても楽しく賑やかなデザイン。

保温、保冷機能に優れているため、旅行やレジャーシーンでも飲み頃の温度をキープできます。

商品名：ステンレスボトル

価格：2,640円（税込）

■プレゼントキャンペーンについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/3080_1_99dfd3e49f6f952e6a4fff82aef22045.jpg?v=202604171051 ]

■映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』について

最新映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2026年4月24日（金）に公開予定のCGアニメーション映画です。世界興収13億ドル超を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く待望の続編となり、舞台を広大な銀河へと移し、前作を凌駕するスケールで描かれます。

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国147店舗展開（2026年3月末時点、WEBストアを含む）。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official