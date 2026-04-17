ルークス志塾が東北学院大学 総合型選抜入試説明会を初開催！　昨年度合格率100%の仙台校が合格者のデータから徹底解説

Loohcs株式会社

総合型選抜（AO入試）専門塾「Loohcs志塾 仙台校」は、2026年4月に「東北学院大学 総合型選抜 徹底解説イベント」を初開催いたします。

昨年度、当塾から東北学院大学の総合型選抜を受験した生徒は3名全員が合格（合格率100%）を果たしました。本イベントでは、実際に受験した生徒のリアルな声と蓄積されたデータを元に、志望理由書の書き方から面接・プレゼンの対策までを多角的に分析・解説します。

■ 開催背景

東北学院大学の総合型選抜は、以下の試験内容によって合否が決定されます。

書類審査

面接試験（学科によりプレゼンテーションを含む）

小論文試験

一方で、受験生や保護者様からは以下のような不安の声が多く寄せられています。

「書類の形式が独特で、何を書けば評価されるのかわからない」

「プレゼン資料は、どの程度のクオリティまで作り込むべきか」

「小論文に自信がなく、対策の仕方が見えない」

情報が少なく対策が立てにくいと言われる東北学院大学の入試について、その実態を明らかにします。

■ 開催概要

イベント名： 東北学院大学 総合型選抜（AO入試）解説イベント

日時：

2026年4月26日（日）19:00～20:00

2026年4月29日（水・祝）19:00～20:00

※今後は毎月第4土曜日に開催予定です。

形式： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

■ お申込み方法

こちらのページの下部フォームよりお申し込みください。

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p155565/

お申込みフォーム :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p155565/

※希望日程の欄に「東北学院説明会 参加希望」と明記の上、希望する日程をご記入ください。

※お申し込み期限は開催2日前までとさせていただきます。

■ 本イベントで取り上げる内容

１. 東北学院大学の総合型選抜とは

入試の仕組みを基礎から解説したうえで、東北学院大学ならではの特徴や、求められる学生像についてお話しします。

２. 小論文の試験内容と分析

問題形式、思考の求められ方、面接内容などを、実際の受験生の回答データに基づき分析。学部学科ごとに重視されている能力を具体的に解説します。

３. 面接・プレゼンの傾向と対策

「どのような質問が多かったのか」「どこを深掘りされたのか」を整理し、今年度の面接試験に向けた全体像を読み解きます。

■ こんな方におすすめ

■ Loohcs志塾 仙台校について

- 東北学院大学の総合型選抜を受験しようと考えている方- 東北学院大学に少しでも興味がある高校生- 総合型選抜に興味はあるが、情報不足で一歩踏み出せていない方

昨年度の東北学院大学入試において、受験者3名全員合格（法学部、国際学部、地域総合学部）という実績を誇ります。 仙台校では、すべての指導をマンツーマンで実施し、一人ひとりの個性や志望学部に合わせた戦略的な対策を行います。 「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはこの説明会で入試のリアルを知ることから始めてください。

■ Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/