【最大45%OFF】韓国発の注目ガーリーブランド『Isummerly（アイサマリー）』が、ファッション通販サイト「60%」にて企画を開催！

株式会社シックスティーパーセント

アジアのブランドが集まるファッション通販サイト「60%（シックスティーパーセント）」にて、韓国発の女性向けガーリーブランド『Isummerly（アイサマリー）』の企画を2026年4月17日（金）18時より開催いたします。

『Isummerly（アイサマリー）』は2023年に韓国で設立された女性向けガーリーブランドです。個性的で感性的なデザインが特徴であり、10代後半から20代のかわいらしさとユニークさを求める女性に支持されています。豊富な色彩と精緻なデザインのアイテムは、日常を特別に彩ります。顧客のスタイルを際立たせ、自分自身を愛するメッセージを込めた製品が揃っており、その高い実用性と感性が人気の秘密です。

■ イベント詳細- 【全品対象】全商品15%～45%OFF- 【特大セール】大人気「ブルーミバッグ」が45%OFF

- 【全員特典】1万円（税込）以上ご購入の方全員に「スマートフォングリップトック」をプレゼント（カラーランダム）- 【抽選特典】ご購入者の中から抽選で10名様に「ストリングバッグ＋キャラクターハガキ」または「キャップ＋キャラクターハガキ」をプレゼント- 【サプライズイベント】期間中1日限定でゲリライベントを実施（詳細は後日下記公式Instagramにて発表。公式アカウントをフォローして続報をお楽しみに！）

▶開催期間： 2026年4月17日（金）18:00 ～ 4月26日（日）23:59

▶公式Instagram： https://www.instagram.com/isummerly.kr/

▶販売ページ：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-isummerly_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-isummerly_elphttps://www.notion.so/sixtypercent/PR-TIMES-0c8a4ea9ef2449e1b33ae7fdd014aa9e?source=copy_link)

大ヒット中の「イチゴポーチ」をはじめ、ユニークで愛らしいアイテムで人気を集める『Isummerly（アイサマリー）』。今回は、お客様によりハッピーな気持ちをお届けするため、たくさんのプレゼント（特典）を詰め込んだ特別な企画をご用意いたしました。ブランドの魅力が詰まったイベントページを、ぜひ一度覗いてみませんか？皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP