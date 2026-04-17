病院への電話が“無料”に AI電話に「Web無料通話」機能を追加

Dr.JOY株式会社

Dr.JOY株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長・医師：石松宏章、以下「当社」）は、2026年4月17日より、医療機関特化型AI電話サービスの新機能として「Web無料通話」の提供を開始いたします。本機能は、すでにAI電話をご利用中の医療機関であれば、追加の導入費用なし(※)でご利用いただけます。

本機能により、患者は病院ホームページ上の「無料通話」ボタンをタップするだけで、通話料無料・電話番号入力不要でAI電話に接続し、診療予約などの手続きが可能になります。専用アプリのインストールも不要で、高齢者を含む幅広い年齢層の患者さんにお使いいただけます。

※Web無料通話はインターネット回線を利用するため、電話回線の通話料は患者側・病院側ともに発生しません。フリーダイヤルのように病院が通話料を肩代わりする仕組みとは異なり、電話回線のコスト自体が不要になる構造です。

開発の背景

当社のAI電話は、2024年6月のサービス提供開始以来、医療機関への導入が進み、現在180施設以上でご利用いただいております。本サービスはIP電話型のサービスであり、導入時に専用の050番号を発番して運用します。現在の仕組みでは、電話をかけた患者側に通話料が発生し、着信した病院側にも電話料金が発生します。しかし、導入施設の拡大に伴い、以下のような課題が見えてきました。

- 050番号への通話には患者側に通話料が発生し、特に固定電話からの架電では負担が大きい- 病院ホームページに050番号を掲載しても、番号を確認→電話アプリを開く→入力→発信という複数のステップが必要で、患者の離脱につながりやすい- 患者の滑舌や周囲の騒音、年齢による発話の特徴などから、AI電話が氏名や生年月日を正しく聞き取れないことがあり、事務スタッフが通話の録音をわざわざ確認する作業が発生している- AIの聞き取り精度の問題により、患者の言い直しや確認のやり取りが発生し、1本あたりの通話時間が長くなることで、患者・病院双方の電話料金がかさんでいた

これらの課題を解消するために開発したのが、「Web無料通話」機能です。本機能はWebRTC技術を活用し、患者のブラウザからインターネット回線で直接AI電話に接続します。電話回線を一切使用しないため、患者側の通話料が無料になるだけでなく、病院側にも電話回線の通話料が発生しません。フリーダイヤルのように病院が通話料を肩代わりする仕組みとは根本的に異なり、電話回線のコスト自体をゼロにする構造です。

さらに、通話前に患者自身がフォームで氏名や生年月日をテキスト入力するため、音声認識の誤変換や言い直しが大幅に軽減され、1本あたりの通話時間が短縮されることで、病院側のAI電話従量課金も抑えることができます。

「Web無料通話」機能とは

「Web無料通話」は、患者が病院ホームページやQRコードからブラウザ経由でAI電話に接続できる機能です。インターネット回線を利用するため、電話回線を使用せず、患者の通話料は無料です。

※インターネット接続に必要な通信料は別途発生します

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118372/table/22_1_0d9e5804a31162bade3b96fe5ea74e95.jpg?v=202604171051 ]

現在のAI電話では、電話をかけた患者側にも着信した病院側にも通話料が発生しています。

Web無料通話では、患者側の通話料が無料になることに加え、通話前に患者名や生年月日をフォームで事前入力するため、AI電話が聞き取るべき項目が減り、1本あたりの通話時間を短縮することができます。これにより、患者側の利便性が向上するだけでなく、病院側の通話費用（従量課金）の削減にもつながります。

また、通話前に表示されるフォームの項目や分岐設定は、病院ごとにカスタマイズが可能です。

たとえば、患者向け・医療関係者向けでフォームを分けたり、内科向け・外科向け・リハビリ向け・小児科向けなど診療科別に聴取項目を変えるといった運用も可能です。

＜関連リンク＞

・Dr.JOY「病院特化型 AI電話」(https://drjoy.jp/feature/aicall)

患者の操作フロー

（1） リンクをタップ

病院ホームページの「無料通話」ボタンをタップ、またはQRコードを読み取り

（2） 患者情報を入力

患者名（カナ）・折り返し連絡先・診察券番号等をフォームに入力

（3）AI電話に接続

「無料通話」ボタンを押すと、ブラウザ・スマートフォン上でAI電話との通話が開始

（4） 通話完了

通話内容はテキスト化され、病院側の管理画面に自動反映。SMSで聴取内容の確認も可能

導入 Before / After

想定される活用シーン

今後の展開

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118372/table/22_2_a8e668d925b93168b50f6b8e8cba4d6e.jpg?v=202604171051 ]- 病院ホームページの予約ページに「無料通話」ボタンを設置し、診療予約・健診予約・予約変更・キャンセル受付に活用- 予約票や診察券にQRコードを印刷し、次回予約の変更・キャンセル導線として活用。患者は手元のQRコードをスマホで読み取るだけで、電話番号を入力することなく無料通話を開始できるため、自宅からの予約変更が格段に手軽になります。また、院内のデジタルサイネージや待合室の掲示物にQRコードを表示することで、来院時の周知にも活用できます- 地域連携室・薬剤部向けの専用フォームを作成し、医療関係者からの問い合わせ導線としても利用可能

今後は、診療予約だけでなく、健診・人間ドック予約、地域連携、疑義照会、面会予約など、AI電話の全シナリオにおいてWeb無料通話への対応を順次拡大してまいります。また、外国人患者向けのAI通訳機能との連携も予定しており、インバウンド対応も視野に入れております。

さらに将来的には、病院の代表電話そのものをWeb無料通話に置き換える運用も構想しています。現在、多くの病院では代表電話の取りこぼしが課題となっていますが、代表番号への入電をWeb無料通話経由でAI電話が一次受けする仕組みを構築することで、「電話がつながらない」課題を根本から解消し、患者の通話料負担もゼロにすることを目指します。

同様に、現在病院のホームページに掲載しているフリーダイヤル（0120）やナビダイヤル（0570）についても、Web無料通話への置き換えを見据えております。フリーダイヤルでは病院側が通話料を負担し、ナビダイヤルでは患者側に通話料が発生していますが、Web無料通話に置き換えることで患者側の通話料負担をゼロにしつつ、病院側もフリーダイヤルやナビダイヤルの費用を削減しながらAI電話による24時間365日の応答体制を維持することが可能になります。なお、病院側にはAI電話の稼働分として通話料が発生します。

※イメージ

当社は、今後も「すべての医療従事者に、次の一手を」をミッションに、病院の外来業務をはじめとする様々な業務のDX推進を支援してまいります。

Dr.JOY株式会社 代表取締役社長・医師｜ 石松 宏章 コメント

病院に電話をかけたいのに、繋がらない。通話料が気になる。番号を入力するのが面倒。―― こうした患者さんの小さなストレスが、受診をためらう原因になっていることを、私たちは導入施設の現場で何度も耳にしてきました。

Web無料通話は、患者さんが病院にアクセスする際のあらゆるハードルを取り除くために開発しました。通話料は無料、電話番号の入力も不要、ホームページ上のボタンをタップするだけ。技術で解決できることは技術で解決し、患者さんが“電話したいときに、すぐ電話できる”環境を実現します。

当社は今後も、AI電話を起点に患者さんと病院の双方にとって最適なコミュニケーションのかたちを提案してまいります。

会社概要

代表取締役社長・医師｜石松 宏章

●社名：Dr.JOY株式会社

●本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー17F

●設立：2013年11月

●事業内容：医療分野におけるソフトウェア開発・運用 / 医療機関への医療・医薬品情報の提供

●公式ウェブサイト：https://drjoy.co.jp/