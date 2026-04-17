行列の絶えないミルプレッセ専門店『GARIGUETTE』渋谷スクランブルスクエアに4月23日オープン！限定新作も登場！

エイムズワークス株式会社

エイムズワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹内裕二）は、2026年4月23日（木）、渋谷スクランブルスクエアに「GARIGUETTE（ガリゲット）渋谷店」をオープンいたします。

焼きたてのサクサク生地にクリームや具材をたっぷり挟んだ「ミルプレッセ」を、片手で楽しめる新感覚スイーツとして提供します。

オープンに合わせ、渋谷店限定の新作メニューも登場。スイーツから食事系まで、気分に合わせて楽しめるラインナップをご用意しました。

シグネチャー商品「NAPOLEON（ナポレオン）」

■ 渋谷限定・春の新作スイーツ「苺ティラミス」

従来のティラミスの重厚なイメージを覆す、驚くほど軽やかな仕上がりが特徴です。マスカルポーネとフロマージュブランを贅沢に使い、カスタードと生クリームでコクのある味わいに。フレッシュな苺と、甘酸っぱいソースを重ね、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。サクサクのパイ生地と、とろけるクリームのコントラストをお楽しみください。

渋谷店限定商品「Tiramisu aux Fraises（苺ティラミス）」

■ ランチにも楽しめる食事系ミルプレッセ「ラタトゥイユ」

甘いスイーツだけでなく、ワンハンドで楽しめる食事系ミルプレッセも展開します。じっくり煮込んだ野菜の旨味が詰まったラタトゥイユに、チーズをたっぷりトッピング。軽い食感の生地と組み合わせることで、ランチにもぴったりな満足感のある一品に仕上げました。フランスの伝統料理をカジュアルに楽しめる、新しい食体験を提案します。

新商品「Ratatouille（ラタトゥイユ）」

■ レギュラーメニュー（全12種）

シグネチャー商品の「ナポレオン」をはじめ、こだわりのミルプレッセを多数ご用意しています。

【代表メニュー】

・ナポレオン：1,400円(Half-Half：800円) 特製カスタードクリーム＆いちご

・ショコラ＆プラリネバナーヌ：1,200円 (Half-Half：700円) チョコ＆キャラメルナッツバナナ

・ピスタチオ＆フランボワーズ：1,300円 (Half-Half：750円) ピスタチオクリーム＆木苺

ナポレオンショコラ＆プラリネバナーヌピスターシュ＆フランボワーズ

■ 五感で楽しむ『GARIGUETTE』のこだわり

GARIGUETTE最大の特徴は、焼きたての香ばしさと軽やかな食感です。北海道産発酵バターを使用した生地を高温・短時間で焼き上げることで、外はサクサク、中は軽やかな口当たりに仕上げています。焼きたてならではの香りと食感を、ワンハンドで気軽に楽しめるのが魅力です。

■ 店舗情報

・店舗名：GARIGUETTE 渋谷店

・オープン日：2026年4月23日（木）

・住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア地下2階 フードショーエッジ内

・営業時間：10:00～21:00（※施設に準ずる）

渋谷店イメージパース

■ 新商品概要

・商品名：『苺ティラミス』 ／ 『ラタトゥイユ』

・価格（税込）：1,400円 ／ 1,300円

・発売日：2026年4月23日（木）

・販売店舗：GARIGUETTE 渋谷店

【GARIGUETTE（ガリゲット）について】

フランスの伝統菓子ミルフィーユを、独自の製法で進化させた「ミルプレッセ」の専門店。高温・短時間で焼き上げることで、サクサクと軽やかな食感を実現しています。

【企業グループについて】

株式会社昭宝製菓、N&Sトレーディング株式会社、エイムズワークス株式会社の3社で構成。

菓子製造・販売をはじめ、スイーツブランドの運営など幅広く展開しています。

＜企業概要＞

エイムズワークス株式会社

本社所在地：東京都港区北青山3-7-2

代表者：代表取締役 竹内裕二

業務内容：スイーツ店舗の運営

URL：https://gariguette.jp/

株式会社昭宝製菓

本社所在地：石川県加賀市箱宮町カ30番地

代表者：代表取締役社長 竹内裕二

業務内容：土産用菓子製造、スイーツ店舗の運営

URL：https://www.shohoseika.com/

＜公式SNS＞

「GARIGUETTE」 https://www.instagram.com/mille_feuille.gariguette/

【本件に関するお問い合わせ先】

エイムズワークス株式会社

担当：PR担当

電話番号：03-6805-0430

メールアドレス：info@gariguette.jp