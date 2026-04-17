行列の絶えないミルプレッセ専門店『GARIGUETTE』渋谷スクランブルスクエアに4月23日オープン！限定新作も登場！
エイムズワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹内裕二）は、2026年4月23日（木）、渋谷スクランブルスクエアに「GARIGUETTE（ガリゲット）渋谷店」をオープンいたします。
焼きたてのサクサク生地にクリームや具材をたっぷり挟んだ「ミルプレッセ」を、片手で楽しめる新感覚スイーツとして提供します。
オープンに合わせ、渋谷店限定の新作メニューも登場。スイーツから食事系まで、気分に合わせて楽しめるラインナップをご用意しました。
シグネチャー商品「NAPOLEON（ナポレオン）」
■ 渋谷限定・春の新作スイーツ「苺ティラミス」
従来のティラミスの重厚なイメージを覆す、驚くほど軽やかな仕上がりが特徴です。マスカルポーネとフロマージュブランを贅沢に使い、カスタードと生クリームでコクのある味わいに。フレッシュな苺と、甘酸っぱいソースを重ね、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。サクサクのパイ生地と、とろけるクリームのコントラストをお楽しみください。
渋谷店限定商品「Tiramisu aux Fraises（苺ティラミス）」
■ ランチにも楽しめる食事系ミルプレッセ「ラタトゥイユ」
甘いスイーツだけでなく、ワンハンドで楽しめる食事系ミルプレッセも展開します。じっくり煮込んだ野菜の旨味が詰まったラタトゥイユに、チーズをたっぷりトッピング。軽い食感の生地と組み合わせることで、ランチにもぴったりな満足感のある一品に仕上げました。フランスの伝統料理をカジュアルに楽しめる、新しい食体験を提案します。
新商品「Ratatouille（ラタトゥイユ）」
■ レギュラーメニュー（全12種）
シグネチャー商品の「ナポレオン」をはじめ、こだわりのミルプレッセを多数ご用意しています。
【代表メニュー】
・ナポレオン：1,400円(Half-Half：800円) 特製カスタードクリーム＆いちご
・ショコラ＆プラリネバナーヌ：1,200円 (Half-Half：700円) チョコ＆キャラメルナッツバナナ
・ピスタチオ＆フランボワーズ：1,300円 (Half-Half：750円) ピスタチオクリーム＆木苺
ナポレオン
ショコラ＆プラリネバナーヌ
ピスターシュ＆フランボワーズ
■ 五感で楽しむ『GARIGUETTE』のこだわり
GARIGUETTE最大の特徴は、焼きたての香ばしさと軽やかな食感です。北海道産発酵バターを使用した生地を高温・短時間で焼き上げることで、外はサクサク、中は軽やかな口当たりに仕上げています。焼きたてならではの香りと食感を、ワンハンドで気軽に楽しめるのが魅力です。
■ 店舗情報
・店舗名：GARIGUETTE 渋谷店
・オープン日：2026年4月23日（木）
・住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア地下2階 フードショーエッジ内
・営業時間：10:00～21:00（※施設に準ずる）
渋谷店イメージパース
■ 新商品概要
・商品名：『苺ティラミス』 ／ 『ラタトゥイユ』
・価格（税込）：1,400円 ／ 1,300円
・発売日：2026年4月23日（木）
・販売店舗：GARIGUETTE 渋谷店
【GARIGUETTE（ガリゲット）について】
フランスの伝統菓子ミルフィーユを、独自の製法で進化させた「ミルプレッセ」の専門店。高温・短時間で焼き上げることで、サクサクと軽やかな食感を実現しています。
【企業グループについて】
株式会社昭宝製菓、N&Sトレーディング株式会社、エイムズワークス株式会社の3社で構成。
菓子製造・販売をはじめ、スイーツブランドの運営など幅広く展開しています。
＜企業概要＞
エイムズワークス株式会社
本社所在地：東京都港区北青山3-7-2
代表者：代表取締役 竹内裕二
業務内容：スイーツ店舗の運営
URL：https://gariguette.jp/
株式会社昭宝製菓
本社所在地：石川県加賀市箱宮町カ30番地
代表者：代表取締役社長 竹内裕二
業務内容：土産用菓子製造、スイーツ店舗の運営
URL：https://www.shohoseika.com/
＜公式SNS＞
「GARIGUETTE」 https://www.instagram.com/mille_feuille.gariguette/
【本件に関するお問い合わせ先】
エイムズワークス株式会社
担当：PR担当
電話番号：03-6805-0430
メールアドレス：info@gariguette.jp