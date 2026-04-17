【4/17より】「【最終回】第4回新事業進出補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「【最終回】第4回新事業進出補助金解説セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-1_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



「とりあえず要件は満たしてるから大丈夫」


そう思っていませんか？実はそれ、一番危険です。



「新事業進出補助金」は


・最大9,000万円


・補助率 最大2/3


・新規事業への大チャンス


と非常に魅力的な制度です。



しかし現実は…


・要件を満たしていても普通に落ちます


・採択率は約30～40％の“狭き門”


・“ストーリーが弱い計画”はほぼ不採択


（＝書き方で9割決まる世界です）



例えば、こんなケースはアウトです。


・「新規事業」と言いつつ実質は既存事業の延長


・顧客層が変わっていない


・売上計画が現実離れしている


・付加価値の説明が弱い


これ、かなりの企業がやっています



そこで今回、


【最終回】新事業進出補助金 解説セミナー


を配信します。



本セミナーでは、


・“通る計画”と“落ちる計画”の決定的な違い


・新市場性・高付加価値性の考え方


・審査員が見ているポイント


・今後の制度（ものづくり補助金との統合）動向


など、採択に直結する内容だけを厳選して解説します。



さらに重要なのは…


・2026年6月19日が申請締切


・準備期間は“ほぼ残っていません”


「あとでやろう」は間に合いません。



むしろ今このタイミングで動く企業だけが、採択を取りにいきます。



正直に言います。


この補助金は“なんとなく申請”ではまず通りません。



逆に言えば、正しい戦略で組めば、普通に勝てます。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-1_form.php



さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。



■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



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