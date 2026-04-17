【4/17より】「【最終回】第4回新事業進出補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【最終回】第4回新事業進出補助金解説セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-1_form.php
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
「とりあえず要件は満たしてるから大丈夫」
そう思っていませんか？実はそれ、一番危険です。
「新事業進出補助金」は
・最大9,000万円
・補助率 最大2/3
・新規事業への大チャンス
と非常に魅力的な制度です。
しかし現実は…
・要件を満たしていても普通に落ちます
・採択率は約30～40％の“狭き門”
・“ストーリーが弱い計画”はほぼ不採択
（＝書き方で9割決まる世界です）
例えば、こんなケースはアウトです。
・「新規事業」と言いつつ実質は既存事業の延長
・顧客層が変わっていない
・売上計画が現実離れしている
・付加価値の説明が弱い
これ、かなりの企業がやっています
そこで今回、
【最終回】新事業進出補助金 解説セミナー
を配信します。
本セミナーでは、
・“通る計画”と“落ちる計画”の決定的な違い
・新市場性・高付加価値性の考え方
・審査員が見ているポイント
・今後の制度（ものづくり補助金との統合）動向
など、採択に直結する内容だけを厳選して解説します。
さらに重要なのは…
・2026年6月19日が申請締切
・準備期間は“ほぼ残っていません”
「あとでやろう」は間に合いません。
むしろ今このタイミングで動く企業だけが、採択を取りにいきます。
正直に言います。
この補助金は“なんとなく申請”ではまず通りません。
逆に言えば、正しい戦略で組めば、普通に勝てます。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
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