Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5用ソフト『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』8月20日(木)発売決定！本日より予約開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、今年で40周年を迎える『バブルボブル』シリーズ最新作のアクションゲーム『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』を、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5用ソフトとして2026年8月20日(木)に発売することをお知らせします。Nintendo Switch用ソフトについては、通常版パッケージ(税込5,280円)と、オリジナルサウンドトラックとアートブックがセットになったスペシャルパック(税込8,910円)も発売し、本日より予約開始します。

また、5月1日(金)～3日(日)に東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2026」にて、本作の最速試遊会を実施します。

なお、Steamにて現在発売中の『バブルボブル シュガーダンジョン』も2026年同日に無償大型アップデートを実施し、『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』として遊ぶことができます。

公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」では、本作の主人公バブルンとプロデューサーによる「『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレターvol.6」を公開しました。追加されるゲーム内容やアップデートの詳細についてお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

【プロデューサーレターvol.6】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VQmrAY-ffkU ]

【ここがブースト！】

Nintendo Switch版、PS5版の発売と、Steamにて発売中の『バブルボブル シュガーダンジョン』から『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』へ無償大型アップデートするにあたって、ダンジョンに挑戦する期待感や満足感をこれまで以上にアップさせるための新要素が追加されます。

また、各種バランス調整も実施します。

●ボブルンが導くボーナスゲートで楽しさアップ！

主人公バブルンの双子の弟、ボブルンが登場し、バブルンの冒険をサポート！

ダンジョン内のボブルンゲートをくぐると、3つの嬉しいボーナスゲートから好きな行き先を選べる！

選べる行き先は、宝箱やアイテムがたくさん入手できるステージや、一気に敵を倒してコンボが稼げるステージ、階層を一気に飛ばせるスキップゲートの3つ。その時の自分にピッタリのボーナスを楽しく選びながら冒険しよう！

●ドロップアイテム大幅アップ！

無敵になれるアイテムなどドロップアイテムの種類や出現率が大幅アップ！その他冒険に役立つ強力なアイテムが追加！

その他詳細な各種バランス調整については公式サイトをご確認ください。

【公式サイト】：https://www.taito.co.jp/BBSD(https://www.taito.co.jp/BBSD)

【通常版/スペシャルパックを本日より予約開始！】

Nintendo Switch用ソフトはパッケージ版として、通常版とスペシャルパックが登場します。スペシャルパックは、Steam版で販売中のデジタルデラックスエディションに付属するデジタルサウンドトラック＆アートブックを、パッケージ版向けとして、デジタル版にはない要素も追加した商品です。ゲームソフトと、サウンドトラックCD、アートブックがセットになっており、Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten]限定で販売します。

また、Amazon / Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten] / スクウェア・エニックス e-STOREでご予約いただくとショップ限定特典としてオリジナルステッカーが付属します。

※限定特典は数に限りがあります。無くなり次第終了いたします。

●スペシャルパック同梱内容

・『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』パッケージ版

・オリジナルサウンドトラック

本作のゲームミュージック全25曲を収録。

・アートブック（B5判・全60ページフルカラー）

キャラクターの設定資料やコンセプトアートなど、開発時の貴重なビジュアル資料を収録。さらに、『ブースト』の追加設定資料やキャラクター紹介など、デジタル版にはないスペシャルパック限定のページも掲載しています。

【公式サイト 製品情報】：https://www.taito.co.jp/BBSD#PRODUCT(https://www.taito.co.jp/BBSD#PRODUCT)

【EVO Japanにて最速試遊会実施！】

5月1日（金）から5月3日（日）までの3日間、東京ビッグサイトにて開催される「EVO Japan 2026」にブース出展し、本作のダンジョンステージをいち早く体験できる最速試遊会を開催します。試遊いただいたお客様には、ゲーム内に登場するバブルンクッキーのアクリルキーホルダーをプレゼントします。

＜開催概要＞

会期 ：2026年5月1日（金）～5月3日（日）

実施時間 ：5月1日(金)、2日(土) 9:00～17:00 / 5月3日(日) 9:30～14:00

会場 ：東京ビッグサイト 東館1・2・3ホール

※アクリルキーホルダーは無くなり次第終了となります。

※イベントの入場方法や入場料、詳細はEVO Japan 2026公式サイトにてご確認下さい。

EVO Japan 2026公式サイト：https://www.evojapan.gg/(https://www.evojapan.gg/)

【『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』ゲーム紹介】

――何度でも！冒険して！強くなる！シリーズ初のステップアップバブルボブル

泡はきドラゴンのバブルンが、足を踏み入れる度に変化するオカシなダンジョンを大冒険！

バブルアクションを駆使して、敵を倒したり、泡を足場にして移動したりしながら、お宝を集めよう！

集めたお宝でバブルンを強くし、新たなスキルを覚えて、ステージの奥深くへ進もう！

MAPを開拓しながら迷路のように繋がる部屋を探検する、巨大なお城のステージ「キャッスル」も登場！

1997年に発売された家庭用版『バブルシンフォニー』の移植作品を同時収録！

【バブルボブルとは】

「バブルボブル」は、タイトーが1986年9月に企画・開発・販売した業務用アクションゲームです。今年で誕生から40周年を迎えます。魔法使いの呪いにより、泡はきドラゴンの“バブルン”と“ボブルン”にされてしまったバビー少年とボビー少年が、現れる敵を泡で閉じ込めて倒しながら、さらわれたガールフレンドを助けるため洞窟の地下100階を目指します。

“バブルン”と“ボブルン”の愛らしいキャラクターで人気を博した本作は、その後多くの続編を生み、様々な家庭用ゲームソフトとして移植されています。また同キャラクターを使ったパズルゲーム「パズルボブル」は大ヒットを記録し、フランチャイズを代表する作品となりました。

タイトーは、国内及びその他の地域における「バブルボブル」に関する著作権及び商標権を含む知的財産権の唯一の権利者として、今後も積極的に展開を進めてまいります。

【製品情報】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/738_1_b9d965b80a941b884cd820a90098ab23.jpg?v=202604171051 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/738_2_e693cd1aff956b33bfa9ee1356479183.jpg?v=202604171051 ]

【関連サイト】

『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』公式サイト：https://www.taito.co.jp/BBSD

『バブルボブル』シリーズポータル：https://www.taito.co.jp/bub

「バブルン」公式X：https://x.com/bubblun_jp

公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」：https://www.youtube.com/c/BubblunChannel/

タイトーWEBサイト：https://www.taito.co.jp/

【商標】

※TAITO、TAITO ロゴ、バブルボブルおよびバブルシンフォニーは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。