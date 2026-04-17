「スクロールグループ 人権憲章」制定のお知らせ

株式会社スクロール

株式会社スクロール(本社：静岡県浜松市中央区、代表取締役社長 鶴見 知久)は、このたび「スクロールグループ 人権憲章」を制定いたしました。本憲章の概要について、以下のとおりお知らせいたします。

記

１．基本的な考え方（私たちの姿勢）

私たちスクロールグループは、事業活動を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現を目指すうえで、人権の尊重は欠くことのできない最優先事項であると考えております。

当社グループでは、すべての活動の原点である社是「社会から信頼される企業であること」「清く、正しく、美しく、事業を行うこと」の精神を現代のグローバル基準に照らし合わせて明文化し、サプライチェーンを含む全ステークホルダーの人権を尊重するため、「スクロールグループ 人権憲章」を制定いたしました。

２．概要

本憲章は、グループのすべての役員および従業員に適用されます。また、ビジネスパートナーやサプライヤーの皆様に対しても理解と支持を求め、協働してバリューチェーン全体で人権尊重を推進することを定めております。

具体的な行動指針として、以下の６つの領域における取り組みを規定しています。

（１）法令順守および国際的な人権基準の尊重

（２）多様な「個」の尊重（タスク・ダイバーシティ）

（３）誠実な事業運営（コンプライアンス遵守・ハラスメントの非許容）

（４）サプライチェーンにおける社会的責任

（５）顧客への価値提供と尊厳の保護

（６）次世代と地域社会への貢献

３．人権尊重のための実行プロセス

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権尊重の実行プロセスを継続的に推進します。具体的には、人権への負の影響を特定・予防・軽減する「人権デュー・ディリジェンス」の仕組みを構築するほか、通報者の不利益取扱いを禁じた実効性ある窓口を運営し、是正・救済に取り組みます。さらに、全役員および従業員へ向けた継続的な教育・研修を実施するとともに、ウェブサイト等を通じて進捗を定期的に開示し、評価と改善を持続的に行える体制を整備します。

人権憲章の詳細につきましては、当社コーポレートサイトをご覧ください。

https://www.scroll.jp/sustainability/humanrightscharter/

以 上