安曇野の食と自然と民藝のフェス『くうねるまなぶ祭』開催！

株式会社BuckwhEAT

そばハウス安曇野（所在地：長野県安曇野市穂高有明877-35／運営会社：株式会社BuckwhEAT 代表：高木康行）は、フォトグラファーのMARCOが企画・ディレクションを手がけ、FUJIWARA NURSERYと共同で主催する体験イベント「くうねるまなぶ祭」を、2026年6月20日（土）に開催いたします。

普段は宿泊のお客様のみがご利用いただける「そばハウス安曇野」を、この度一般のお客様に開放いたします。本イベントは、開業当初から私たちが提唱してきた「くうねるまなぶ：study and retreat」を、皆さまにご体感いただける一日限りの特別な機会です。

東京でも高い人気を集め、予約困難なワークショップとして知られる「米澤箒」のミニ箒作り、「へんみ櫛」のお六櫛作り、長野県を代表する陶芸作家・本間友幸氏による陶芸体験など、人気作家による多彩な体験講座をご用意しました。そばハウス安曇野で人気の体験講座でもある和菓子作りとお抹茶体験、松本手まり作り、そして、そばハウスお隣の「木雑貨凛」とのコラボ企画の多肉植物の寄せ植え作りもお選びいただけます。

庭では、共同主催のFUJIWARA NURSERYが、ラベンダーのキャンドル作りやハーブのスマッジスティック作り、羊とのふれあいなど、自然の恵みにふれるひとときを提供いたします。

また、温泉棟では浴室を足湯として開放し、緑を眺めながら、セラピストによる足のオイルマッサージを受けていただくこともできます。

館内では、そばハウスならではの手打ち十割そば、囲炉裏で焼く魚、釜戸炊きのおむすび、おやきなど、里山の食をお楽しみいただけます。ワークショップに参加されないお客様にも、食を通してそばハウスの魅力をご体感いただけます。

折り紙教室や指編み教室など、お子様向けの無料体験もご用意していますので、ご家族皆様でご参加ください。

当日は、各作家による作品および関連グッズの販売も実施いたします。各地の催しでたびたび完売となる人気作家の限定商品を、実際に手に取り、お求めいただける貴重な機会でもあります。

安曇野のおいしいご飯を味わい、気取らず、気張らず、心をひらいて過ごすひとときの中で、明日からの自分が少しだけ豊かになる。そんな学びと癒やしを、食、自然、民藝を通してご体感いただけるイベントです。

イベントに先駆けて、4月24日より各種体験の予約受付を開始いたします。

https://sobahouseazumino.peatix.com/events

【イベント開催概要】

イベント名：くうねるまなぶ祭

日時：2026年6月20日(土) 10:00～18:00

会場：そばハウス安曇野（長野県安曇野市穂高有明877-35）

主催：そばハウス安曇野、FUJIWARA NURSERY

企画・ディレクション：フォトグラファー MARCO

参加方法：一部の体験は予約制（5,500円～）その他、予約不要で当日参加可能な体験や、無料の体験もご用意しています。

入場料：500円(おやきor おにぎり付) 未就学児無料

要予約体験

◯和菓子作りとお抹茶 5,500円

◯手まり作り 5,500円

◯陶芸 本間友幸氏 6,600円

◯ミニ箒作り 米澤箒工房 6,600円

◯櫛作り へんみ櫛店6,600円

◯多肉寄せ植え 木雑貨凛 3,000～4,500円

予約不要の体験

◯ラベンダーのキャンドル作り 小2,000円 大3,000円

◯スマッジスティック作り1,000円

無料体験

◯折り紙教室

◯古着で指編みマット作り

◯羊の餌やり

各種体験予約は4/24にスタートします。https://sobahouseazumino.peatix.com/events

【FUJIWARA NURSERYとは】

東京と安曇野を拠点に、自然と暮らしをつなぐFUJIWARA NURSERY(フジワラナーセリー)。

安曇野の広大な土地で野菜、花の育苗、花の栽培をし、各地で造園などを行なっています。里山の自然、遊び、暮らしを都市にマッチングさせることを得意としています。

【そばハウス安曇野とは】

そばハウス安曇野は『くうねるまなぶ』をテーマにした一日一組限定の宿泊施設です。そば打ち体験を主軸に、松本てまり作り、和菓子と抹茶体験、陶芸体験などの文化的体験を施設内で行うことのできる体験型の宿泊施設です。

伝統を暮らしにチューニングすることを目指し、宿泊を通してお客様に様々な提案を行なっています。

自分たちで出した生ゴミをできるだけ土に還し、その土で野菜を育てたり、地域に根付く文化を共有したりすることで、サステナビリティ、サーキュラーエコノミーを目指した取り組みを行っています。

名称 : そばハウス安曇野

所在地 : 長野県安曇野市穂高有明877-35

アクセス : JR大糸線 穂高駅より車で10分、JR篠ノ井線 明科駅より車で15分

TEL : 0263-87-1148

公式ホームページ: https://sobahouse.jp

Instagram : https://www.instagram.com/sobahouse_azumino/

敷地面積 : 300坪／延べ床面積 : 360平方メートル／構造：木造二階建 地階鉄骨

施設 :和室３室、オープンキッチン、囲炉裏リビング、温泉、サウナ、体験工房、庭

企画運営 :株式会社BuckwhEAT(バックウィート)