【新次元】「もう、戻れない」握り心地。0.02秒の爆速計測を叶えた超ミニ距離計「EENOUR K1/K2」誕生！

株式会社イーノウ・ジャパン

EENOUR（イーノウ）は、シリーズ累計で高い評価をいただいているミニ距離計の最新のエントリーモデル、「ゴルフレーザー距離計 K1/K2」を4月10日より販売開始いたします。

「K1/K2」共通の主な特徴ポイント

EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2

1. 人間工学に基づいた新造形ライン

従来のミニサイズを維持しつつ、ボディに新しい造形ラインを採用。

指の形に沿う設計で、ホールド感が飛躍的に向上しました。手ブレを抑え、ポケットへの出し入れもスムーズです。

EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2

2. 業界トップクラス、驚異の「0.02s」測定

内部アルゴリズムの最適化により、測定スピードが最短0.02秒まで進化。

ターゲットを捉えた瞬間に距離が表示されるため、プレーのテンポを崩しません。

3.【新搭載】スライド式「高低差補正スイッチ」＆競技専用LEDインジケーター

側面にスライド式の切替レバーを新たに搭載。親指ひとつで「ピンロック」および「三点間距離測定モード」においても、高低差補正のON/OFFを瞬時に切り替え可能です。

競技モード点灯： 直線距離/ピンロック測定（高低差OFF）時は、サイドのLEDが点灯。周囲にルール遵守を視覚的に証明できます。

EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2

4. 多彩な測定モード

直線距離測定： 基本となるスピーディーな測定。

ピンロックモード： 遠くのピンフラッグを確実に捕捉。

三点間距離測定： 離れた場所からでもボールからピンまでの距離を計測可能。

「K2」限定：視覚の完成形

さらに快適な視認性を求めるプレーヤーのために、K2には最先端のディスプレイ技術を搭載。

自動調光機能： 環境に合わせ輝度を自動調整。炎天下でも夕暮れでも常に最適な視界（手動での5段階調整も可能）。

2色OLED（赤・緑）表示： 背景に紛れない鮮明なコントラストで、ターゲットと数値を一目で正確に判読。

製品仕様

EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2[表: https://prtimes.jp/data/corp/148403/table/47_1_7247a62e52a80316d5530f915f0d6578.jpg?v=202604171051 ]EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2

■ 開発の背景：

「小ささはそのまま、使いやすさは大きく進化」をコンセプトに、業界トップクラスの測定スピードと、直感的な操作性を追求しました。

ゴルフ距離計において「小型軽量」はもはや必須条件です。EENOURはさらに一歩先を行き、手のひらサイズのコンパクトさを維持しながら、プロレベルの「スピード」と、競技でも安心して使える「操作性」を両立させることに成功しました。

店舗情報

EENOUR ゴルフレーザー距離計K1 K2

【公式サイト】https://dada.link/Q5yu63

【Amazon】https://dada.link/iqMXTh

【楽天市場】https://dada.link/yaEnEd

【Yahoo】https://dada.link/A_5Mt4

ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。