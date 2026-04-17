【JESIMAIK初】“忖度なし”のガチレビューで支持されるバイクYouTuber相京雅行氏、公式アンバサダーに就任！

YINO Electronic Commerce Co., Limited

JESIMAIK（ジェスマイク）はこの度、当社のバイク用インカム製品の公式アンバサダーとして、人気YouTuberの相京雅行（あいきょう まさゆき）氏と契約を締結いたしました。

忖度なしのリアルなレビューで多くのライダーから支持される相京氏をパイプ役に迎え、今後はユーザーの皆様の声をよりダイレクトにインカムの製品開発やアップデートへ活かしてまいります。

■ アンバサダー：相京雅行氏の就任コメント

相京雅行さん アンバサダー就任

「ライター、動画クリエイターの相京雅行です。ユーザーの声をメーカーに届けてより良いアップデートをしてもらえるよう、パイプ役になりたいと思います。ぜひJESIMAIKをご利用いただき、ご意見をお寄せください！」

【プロフィール情報】

YouTubeチャンネル: アイキョウ バイクチャンネル

URL: https://www.youtube.com/@aikyobike

■ 相京氏も推薦！JESIMAIKインカム各モデルの特徴

JESIMAIKのインカムは、用途やツーリングスタイルに合わせて選べる幅広いラインナップを展開しています。

🗣 相京雅行氏の推薦コメント

「全てのモデルで薄型スピーカーを採用しているのがポイント。スピーカーホールが浅いヘルメットに装着しても耳に当たりにくいくストレスになりにくい。」

■ 製品詳細

H6

マグネットマウントで使い勝手を向上

R16PRO

アマゾンで大ヒットしたR16の後継モデル

X6S

ダイヤル操作で操作性抜群のフラッグシップモデル

R18Lite

基本的にソロツーリングにお勧め

■ 【アンバサダー就任記念】公式SNSでプレゼントキャンペーンを開催！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111166/table/63_1_5218c908fae4539da57ff58fa7a19903.jpg?v=202604171051 ]詳細を見る :https://jesimaik.jp/collections/motorcycle-intercoms

相京雅行氏のアンバサダー就任を記念し、日頃から応援してくださる皆様へ感謝を込めて、JESIMAIK公式SNS（X / Instagram）にて抽選キャンペーンを同時開催いたします。

公式X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

公式Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

相京雅行さん アンバサダー就任記念キャンペーン

応募期間:

2026年4月17日（金）～ 4月23日（木）23:59まで

プレゼント賞品:

バイクインカム 「H6」

バイクインカム 「R16PRO」

ヘルメット消臭乾燥機 「A2S」

※賞品は、各プラットフォームにより異なります。詳細は各投稿をご確認ください。

【今後の展望】

JESIMAIKは、相京雅行氏という強力な「パイプ役」を通じて、ライダーの皆様から寄せられるリアルなご意見・ご要望を真摯に受け止め、今後のソフトウェアアップデートや新製品開発に反映してまいります。今後のJESIMAIKの進化にぜひご期待ください。

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/



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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。

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