削り出しアイアンの次なる完成形へ。KAMUI「KP-milled IRON」2026年5月9日（土）発売

株式会社リトルマートコーポレーション

株式会社リトルマートコーポレーション（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：村井孝太郎）は、展開するゴルフブランド「KAMUI」より、新モデル「KP-milled IRON」を2026年5月9日（土）に発売いたします。

本製品は、従来の削り出しアイアンの精度をさらに進化させ、寛容性・飛距離性能・操作性を高次元で融合したモデルです。KAMUIが掲げる“精度と結果の一致”を、より多くのゴルファーに提供するために開発されました。

■開発背景

KAMUIはこれまで、削り出し製法による高精度アイアンを通じて、再現性の高いショットを追求してきました。

一方で、現代のゴルファーに求められる性能は「精度」だけでなく、「やさしさ」や「安定性」にも広がっています。

こうしたニーズに応えるべく、従来モデルで培った精密加工技術をベースに、重量配分・ソール設計・重心設計を見直し、“精度と寛容性の両立”という新たな領域への挑戦として開発されたのがKP-milled IRONです。

■製品特長

▶5軸CNCミルドによる圧倒的な精度

ロフト・ライ・バウンスなどすべての設計値を高精度に再現。番手ごとのバラつきを極限まで抑え、安定した距離と弾道を実現します。

▶寛容性を高めた重量配分設計

トゥ側のボリューム設計と周辺重量配分の最適化により、ミスヒットへの強さを向上。安定した飛距離性能を発揮します。

▶抜けの良さを追求したソール設計

ワイドソールとバウンス設計に加え、リーディング・トレイリングエッジを最適化。ダウンブローでも抜けが良く、あらゆるライで安定したコンタクトを実現します。

▶上がりやすさと飛距離性能の両立

低重心設計とストレートに近いFPにより、ストロングロフトでありながら高弾道を実現。飛距離とやさしさを両立しています。

▶削り出しならではの打感とスピン性能

高精度ミーリングフェースと特殊熱処理を施したS20C素材により、柔らかさと芯のある打感を両立。あらゆる状況で安定したスピン性能を発揮します。

■製品概要

・製品名：KP-milled IRON

・ブランド：KAMUI

・発売日：2026年5月9日（土）

・製法：5軸CNCミルド（削り出し）

・素材：S20C

・メーカー希望小売価格：

４個セット #7～#PW ヘッドのみ 132,000円（税込）

単品 #4,5,6,GW ヘッドのみ 33,000円（税込）

詳細なスペックや製品情報につきましては、下記専用ページをご覧ください。

https://kamuipro.co.jp/lp/kp-milled-iron/

■今後の展開

KAMUIでは今後も、ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・ウェッジを含めたトータルラインナップの強化を図り、ゴルファーのスキル向上とパフォーマンス最大化に貢献してまいります。

■会社概要

株式会社リトルマートコーポレーション

所在地：宮崎県宮崎市和知川原2-93-4

代表者：代表取締役 村井 孝太郎

事業内容：ゴルフ関連用品の企画・開発・販売、ブランド運営、OEM受託事業

URL：https://littlemart.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社リトルマートコーポレーション

KAMUI事業部

https://kamuipro.co.jp/

TEL：076-413-5771

MAIL：info@kamuipro.co.jp