削り出しアイアンの次なる完成形へ。KAMUI「KP-milled IRON」2026年5月9日（土）発売
株式会社リトルマートコーポレーション（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：村井孝太郎）は、展開するゴルフブランド「KAMUI」より、新モデル「KP-milled IRON」を2026年5月9日（土）に発売いたします。
本製品は、従来の削り出しアイアンの精度をさらに進化させ、寛容性・飛距離性能・操作性を高次元で融合したモデルです。KAMUIが掲げる“精度と結果の一致”を、より多くのゴルファーに提供するために開発されました。
■開発背景
KAMUIはこれまで、削り出し製法による高精度アイアンを通じて、再現性の高いショットを追求してきました。
一方で、現代のゴルファーに求められる性能は「精度」だけでなく、「やさしさ」や「安定性」にも広がっています。
こうしたニーズに応えるべく、従来モデルで培った精密加工技術をベースに、重量配分・ソール設計・重心設計を見直し、“精度と寛容性の両立”という新たな領域への挑戦として開発されたのがKP-milled IRONです。
■製品特長
▶5軸CNCミルドによる圧倒的な精度
ロフト・ライ・バウンスなどすべての設計値を高精度に再現。番手ごとのバラつきを極限まで抑え、安定した距離と弾道を実現します。
▶寛容性を高めた重量配分設計
トゥ側のボリューム設計と周辺重量配分の最適化により、ミスヒットへの強さを向上。安定した飛距離性能を発揮します。
▶抜けの良さを追求したソール設計
ワイドソールとバウンス設計に加え、リーディング・トレイリングエッジを最適化。ダウンブローでも抜けが良く、あらゆるライで安定したコンタクトを実現します。
▶上がりやすさと飛距離性能の両立
低重心設計とストレートに近いFPにより、ストロングロフトでありながら高弾道を実現。飛距離とやさしさを両立しています。
▶削り出しならではの打感とスピン性能
高精度ミーリングフェースと特殊熱処理を施したS20C素材により、柔らかさと芯のある打感を両立。あらゆる状況で安定したスピン性能を発揮します。
■製品概要
・製品名：KP-milled IRON
・ブランド：KAMUI
・発売日：2026年5月9日（土）
・製法：5軸CNCミルド（削り出し）
・素材：S20C
・メーカー希望小売価格：
４個セット #7～#PW ヘッドのみ 132,000円（税込）
単品 #4,5,6,GW ヘッドのみ 33,000円（税込）
詳細なスペックや製品情報につきましては、下記専用ページをご覧ください。
https://kamuipro.co.jp/lp/kp-milled-iron/
■今後の展開
KAMUIでは今後も、ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・ウェッジを含めたトータルラインナップの強化を図り、ゴルファーのスキル向上とパフォーマンス最大化に貢献してまいります。
■会社概要
株式会社リトルマートコーポレーション
所在地：宮崎県宮崎市和知川原2-93-4
代表者：代表取締役 村井 孝太郎
事業内容：ゴルフ関連用品の企画・開発・販売、ブランド運営、OEM受託事業
URL：https://littlemart.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社リトルマートコーポレーション
KAMUI事業部
https://kamuipro.co.jp/
TEL：076-413-5771
MAIL：info@kamuipro.co.jp