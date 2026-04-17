削り出しアイアンの次なる完成形へ。KAMUI「KP-milled IRON」2026年5月9日（土）発売

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株式会社リトルマートコーポレーション

株式会社リトルマートコーポレーション（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：村井孝太郎）は、展開するゴルフブランド「KAMUI」より、新モデル「KP-milled IRON」を2026年5月9日（土）に発売いたします。


本製品は、従来の削り出しアイアンの精度をさらに進化させ、寛容性・飛距離性能・操作性を高次元で融合したモデルです。KAMUIが掲げる“精度と結果の一致”を、より多くのゴルファーに提供するために開発されました。




■開発背景


KAMUIはこれまで、削り出し製法による高精度アイアンを通じて、再現性の高いショットを追求してきました。


一方で、現代のゴルファーに求められる性能は「精度」だけでなく、「やさしさ」や「安定性」にも広がっています。


こうしたニーズに応えるべく、従来モデルで培った精密加工技術をベースに、重量配分・ソール設計・重心設計を見直し、“精度と寛容性の両立”という新たな領域への挑戦として開発されたのがKP-milled IRONです。



■製品特長








▶5軸CNCミルドによる圧倒的な精度


ロフト・ライ・バウンスなどすべての設計値を高精度に再現。番手ごとのバラつきを極限まで抑え、安定した距離と弾道を実現します。



▶寛容性を高めた重量配分設計


トゥ側のボリューム設計と周辺重量配分の最適化により、ミスヒットへの強さを向上。安定した飛距離性能を発揮します。



▶抜けの良さを追求したソール設計


ワイドソールとバウンス設計に加え、リーディング・トレイリングエッジを最適化。ダウンブローでも抜けが良く、あらゆるライで安定したコンタクトを実現します。



▶上がりやすさと飛距離性能の両立


低重心設計とストレートに近いFPにより、ストロングロフトでありながら高弾道を実現。飛距離とやさしさを両立しています。



▶削り出しならではの打感とスピン性能


高精度ミーリングフェースと特殊熱処理を施したS20C素材により、柔らかさと芯のある打感を両立。あらゆる状況で安定したスピン性能を発揮します。







■製品概要


・製品名：KP-milled IRON


・ブランド：KAMUI


・発売日：2026年5月9日（土）


・製法：5軸CNCミルド（削り出し）


・素材：S20C


・メーカー希望小売価格：


４個セット　#7～#PW　ヘッドのみ　132,000円（税込）


単品　#4,5,6,GW　ヘッドのみ　33,000円（税込）



詳細なスペックや製品情報につきましては、下記専用ページをご覧ください。


https://kamuipro.co.jp/lp/kp-milled-iron/



■今後の展開


KAMUIでは今後も、ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・ウェッジを含めたトータルラインナップの強化を図り、ゴルファーのスキル向上とパフォーマンス最大化に貢献してまいります。



■会社概要


株式会社リトルマートコーポレーション


所在地：宮崎県宮崎市和知川原2-93-4


代表者：代表取締役 村井 孝太郎


事業内容：ゴルフ関連用品の企画・開発・販売、ブランド運営、OEM受託事業


URL：https://littlemart.co.jp



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社リトルマートコーポレーション


KAMUI事業部


https://kamuipro.co.jp/


TEL：076-413-5771


MAIL：info@kamuipro.co.jp