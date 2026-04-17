電通グループの田中直基がJAAA主催の2025年クリエイター・オブ・ザ・イヤー」を受賞

電通グループ（ブランド「dentsu」、本社：株式会社電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役 社長 グローバルCEO 佐野 傑）の日本事業を統括・運営するdentsu Japanの中核企業である株式会社電通（拠点：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里）の 社内組織クリエイティブブティック「zero」 および dentsu JapanのクリエイティブR&D組織「Dentsu Lab Tokyo」のエグゼクティブ・クリエイティブディレクターである田中 直基※が、一般社団法人日本広告業協会（以下「JAAA」）主催の「2025年クリエイター・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

同賞は、JAAA会員社の中でクリエイティビティを発揮して顧客や社会の課題を解決する施策の実施までを牽引し、広告会社の価値向上や機能の拡張につながるクリエイティブワークを、1年間に複数生み出したクリエイター個人を表彰するものです。

株式会社電通 zero／Dentsu Lab Tokyo エグゼクティブ・クリエイティブディレクター 田中 直基

詳細は、株式会社電通発表のリリースをご参照ください。

リリースURL：https://www.dentsu.co.jp/news/release/2026/0324-011018.html

※田中はdentsuのグローバル横断のクリエイティブR&D組織「Dentsu Lab」の チーフ・クリエイティブ・オフィサーも兼務しています。詳細は以下リリースをご参照ください。

リリースURL：https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001228.html

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス 小嶋、島津、原田

Email：group-cc@dentsu.com