Valvoline(TM)Global、FIFAワールドカップ2026(TM)(FIFA World Cup 2026(TM))の新キャンペーンですべてのファンの試合への道のりに敬意と後押し





The Original Motor Oilブランドが、世界最大の舞台を目指すファンと、その一歩一歩を支えるメカニックたちを後押しします。

ケンタッキー州レキシントン, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- The Original Motor Oili として知られる自動車および産業用ソリューションの世界的リーダーであるValvoline™ Global Operationsは、グローバルなFIFAワールドカップ2026™（FIFA World Cup 2026™）キャンペーンの開始を発表しました。

ファンの献身に光を当てるべく、Valvoline Globalは、歴史的瞬間を見届けるために何千マイルも足を運ぶ人々の熱意と、すべてのファンをそこへ送り届けるためにThe Original Motor Oilを信頼するメカニックたちをたたえています。このキャンペーンは、FIFAワールドカップ2026™（FIFA World Cup 2026™）の興奮だけでなく、ファンの旅の一マイル一マイルを支える専門知識とイノベーションも描き出しています。

今回のキャンペーンの中核を成すのは、同ブランド初のFIFAワールドカップ™（FIFA World Cup™）広告スポット「The Original Motor Oil. For the Driven」です。このスポットは、すべてのファンがたどる道のりが生む人間の精神と感情的なつながりへの賛歌として、Valvolineの160年にわたる歩みを、FIFAワールドカップ™（FIFA World Cup™）の歴史と世界中のファンが歩んできた道のりに重ねて描いています。新たな都市へ向かう長距離ドライブに出るファンも、観戦パーティーで友人と合流するために短いドライブに出るファンも、Valvolineは、あらゆるマイル、あらゆるエンジン、あらゆる夢を支えます。

Valvoline Globalの最高ブランド責任者であるMichael Kirtmanは、次のように述べました。「The Original Motor Oilであること、それは私たちが常にファンの旅路の一部であり続けてきたということです。FIFAワールドカップ™（FIFA World Cup™）は、世界中のファンが自国代表の試合を観るために車、バス、トラック、オートバイで移動することからも、これを祝うのに最適な舞台です。この広告キャンペーンは、試合のために長い道のりを進むファンと、すべてのファンが前に進み続けられるようValvolineを信頼する熟練の技を持つ人々をたたえるものです。当社の製品とキャンペーンが、その道のりを進む人々だけでなく、それを可能にする人々も応援できることを誇りに思います。」

世界的なクリエイティブエージェンシーのWe Are Laughがチリで制作した「The Original Motor Oil. For the Driven」広告キャンペーンは本日、メキシコでローカライズ版の展開を開始します。この広告キャンペーンは5月にグローバル展開を拡大し、米国、中国、インド、オーストラリア、カナダ、タイ、サウジアラビアで公開されます。この広告スポットの世界展開では、FIFAワールドカップ™（FIFA World Cup™）に至るまで、ファンを前へと進ませ続ける瞬間、準備、感情、そして目に見えない力を、一マイルまた一マイルと捉えていきます。

7月まで展開されるこの包括的なブランドキャンペーンは、テレビ放送、デジタル屋外広告、ラジオ、ソーシャルプラットフォーム、体験施策を活用して世界的なエンゲージメントを高め、メカニックを含むファンに自らのストーリーを共有してもらうことを目指しています。

この道のりの精神は、Valvolineの「The Original Motor Oil. For the Driven」懸賞*と、ファンやメカニックの粘り強さをたたえる一部地域限定のインスタントウィン企画を通じても、さらに表現されています。この懸賞は5月31日まで実施され、ファンには最大の賞品であるFIFAワールドカップ2026™（FIFA World Cup 2026™）決勝戦への旅を獲得するチャンスが提供されます。

決勝戦に向けた歩みが進むなか、Valvolineは、ファンの旅路と試合をたたえる新たな機会を通じて、その取り組みをさらに強めていきます。グローバル広告キャンペーンや懸賞、インスタントウィン企画の詳細は、https://valvolineworldcup.com/をご覧ください。

Valvoline™ Global Operationsについて

Valvoline™ Globalは、アメリカ初のブランドモーターオイルとして、140か国以上の顧客に対し、80,000超の流通拠点を通じてイノベーションを提供し、次世代のモビリティを支えています。当社は、未来対応の自動車・産業ソリューションとクラス最高水準のサービスを世界中のパートナーに提供するグローバルリーダーとして、160年にわたり先駆の歩みを重ねてきました。

高走行距離車や大型車から電気自動車まで、あらゆるエンジンとドライブトレイン向けのソリューションを提供するValvoline Globalは、高性能コンピューティング向けの熱伝達ソリューションへと領域を広げながら、モビリティとその先の未来への道を切り開いています。

世界最大級の総合エネルギー・化学企業の1つである親会社Aramcoとともに、当社は、オンロードでもオフロードでも、未来に向けた比類なき製品革新と持続可能なビジネスソリューションを推進しています。

詳しくは、Instagram、Facebook、LinkedInで当社をフォローしてください。

Valvoline TMは、Valvoline Globalまたはその子会社の登録商標です。 本記事で言及されているその他の商標は、各権利者に帰属します。

FIFA WORLD CUP 2026™は、Fédération Internationale de Football Associationが所有する商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。

*諸条件が適用されます。

i 本記事における「The Original Motor Oil」への言及はすべて、Valvolineがアメリカ初のモーターオイルブランドであるという伝統をたたえる文脈で用いられています。





ビデオ - https://mma.prnasia.com/media2/2956671/GBL_VID_1541_EN_VAL_FIFA_WORLD_CUP_2026_GLOBAL_50S_1920x1080.mp4

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2956672/GBL_2451_EN_VAL_FIFA_WORLD_CUP_2026_GLOBAL_KV_ENGINE_LIFESTYLE_1920X1080.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2063223/5914204/Valvoline_Global_Operations_Logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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