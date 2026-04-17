「飲んだ後も、明日があるあなたへ。」カラオケルーム歌広場×アスガールが贈る“翌朝スッキリ”の新習慣！【本日】4月17日(金)より期間限定コラボ開始

株式会社コウダプロ

株式会社コウダプロは「カラオケルーム歌広場」を運営する株式会社クリアックスとのコラボレーションを実施することをお知らせします。

2026年4月17日（金）より期間限定で開始する本キャンペーンでは、「カラオケで楽しんだあとも、明日を気持ちよく迎えてほしい」という想いのもと、“翌朝スッキリ”をテーマにした「アスガール顆粒」を使用したメニュー展開や特典施策を実施。カラオケ体験に新たな価値を提供します。

「翌朝スッキリ」をテーマにしたコラボメニューが登場

期間中は、「アスガール」を使用したオリジナルメニューを展開。お酒を楽しんだ後にもぴったりな、さっぱりとした味わいや体をいたわるコンセプトが特徴です。

・明日のためのアスガールパフェ（450円）

・ホットアスガール（380円）

・とろ～りバニラ アスガール（450円）

酸味や優しい甘さを取り入れたラインナップで、“飲んだ後でも楽しめるデザート＆ドリンク”として、これまでにないカラオケフード体験を提供します。

その場でも、翌日でも。手軽に取り入れられる「アスガール顆粒」

店頭では「アスガール顆粒」も販売。

水なしでもさっと飲める手軽さに加え、クエン酸配合・国内製造原料100％使用といった特長により、カラオケ後のコンディションケアをサポートします。

歓迎会シーズンに合わせた来店特典も

さらに、春の歓迎会プラン利用者には、アスガール顆粒を1人1包プレゼントするキャンペーンも実施（※数量限定）。

宴会需要が高まるこのシーズンにおいて、“楽しんだ後のケア”をサポートします。

アスガールとは

「明日があるあなたに」

カラオケやお食事の席を心おきなく楽しんでいただき、翌日スッキリをサポートするサプリメントです。水なしでもサッと溶けて柑橘系の美味しい味が好評いただいております。

本コラボは、「広場のようにみんなが気軽に集える場所でありたい」という歌広場と「明日があるあなたに」というアスガールの双方の想いを形にした企画となっております。

開催概要

・期間：2026年4月17日（金）～5月31日（日）

※サンプリングは無くなり次第終了となります。

・実施店舗：渋谷・新宿・池袋エリアの一部店舗（詳細は下記URLにてご確認ください。）

・内容：コラボメニュー販売／アスガール顆粒販売／来店特典施策

・コラボ内容詳細ページ：https://www.utahiro.com/asugirl_utahiroba.html